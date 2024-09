Montina: l'arte del saper fare Franciacorta con artigianalità

Nata nel 1987 dall'acquisizione della proprietà da parte dei fratelli Vittorio, Gian Carlo e Alberto Bozza, Montina affonda le sue radici in una storia secolare che risale al 1620, quando la casa padronale apparteneva a una nobile famiglia bresciana. Da allora, si è evoluta, diventando un simbolo di eccellenza e innovazione nella regione della Franciacorta.

Ad aprile 2024, la cantina ha intrapreso un'importante fase di rebranding, semplificando il nome da “La Montina” a “Montina” per riflettere i valori di famiglia, lavoro, rispetto e natura. Il nuovo logo, che incorpora la tiara papale e i leoni di Brescia, sottolinea il legame profondo con il territorio.

L'impegno per l'artigianalità e il rispetto per la natura sono centrali nella filosofia di Montina. Dal 2022, la cantina adotta il metodo di potatura Simonit & Sirch, che privilegia la salute e la longevità delle viti, garantendo la produzione di uve di alta qualità.

Consapevole del valore delle diverse caratteristiche del sottosuolo, la tenuta ha scelto di coltivare i propri vigneti in aree della Franciacorta che appartengono a diverse unità vocazionali. Con un totale di 72 ettari, tra proprietà e affitti, distribuiti in sette dei 19 comuni della Franciacorta, si impegna a sfruttare al meglio le peculiarità di ciascuna zona per esaltare la qualità dei suoi vini.

Il Franciacorta Dosage Zero, in uscita a ottobre 2024, è composto per il 75% da Chardonnay e per il 25% da Pinot Nero. Questo vino esprime al meglio la freschezza e la vivacità che caratterizzano i terreni di origine morenica su cui crescono le viti di Montina. Il Franciacorta Dosage Zero è il risultato di un processo di vinificazione attento e meticoloso. Dopo una vendemmia rigorosamente manuale, le uve vengono pressate delicatamente per ottenere il mosto fiore, che fermenta in serbatoi di acciaio inox e in parte affina in legno.

Con un affinamento sui lieviti di almeno 32 mesi, si distingue per il suo perlage fine e persistente e per i profumi di frutta esotica che si sprigionano al naso. Al palato, è un vino di carattere, consigliato in abbinamento a tartare di scottona o sashimi di salmone.

Il legame tra Montina e l'arte è evidente sin dall'inaugurazione della Galleria d'arte contemporanea nel 2000. Questa è la prima del suo genere nella Franciacorta e ospita una mostra permanente delle opere dell'artista milanese Remo Bianco, insieme a mostre temporanee di artisti contemporanei nazionali e internazionali.

La cantina, visitabile e aperta tutto l'anno, non è solo un luogo di produzione vinicola ma anche un centro culturale dove il vino incontra l'arte, offrendo ai visitatori un'esperienza unica. La dedizione per l'arte e l'artigianalità rendono la cantina un autentico ambasciatore del Made in Italy.

