Mondial des Vins Extrêmes 2024: oltre mille vini in gara nella 32ª edizione

La 32ª edizione del Mondial des Vins Extrêmes si annuncia come una delle più significative di sempre, con ben 1.015 vini partecipanti da tutto il mondo. Il concorso, organizzato dal Cervim (Centro di Ricerca, Studi e Valorizzazione per la Viticoltura Montana), è dedicato esclusivamente ai vini prodotti in condizioni estreme, esaltando la cosiddetta viticoltura eroica.

Mondial des Vins Extrêmes, oltre mille vini in gara (foto: Mondial des Vins Extrêmes, Facebook)

Mondial des Vins Extrêmes, 25 nazioni in gara

Le etichette in gara provengono da 356 aziende vinicole, rappresentanti di 25 nazioni. Quest'anno, oltre ai tradizionali partecipanti europei, si registrano delle novità significative, come la presenza di tre vini di un'azienda ucraina e bottiglie provenienti da Brasile e Georgia, dimostrando la crescente attenzione globale verso questa nicchia vinicola. L'Italia si conferma il paese più rappresentato con 531 vini in gara. Le regioni italiane che hanno contribuito maggiormente sono la Valle d'Aosta, con 69 etichette, seguita da Sicilia (57), Liguria (54) e Veneto (53). La Spagna segue da vicino con 227 vini, e tra gli altri paesi di rilievo troviamo la Svizzera (68), la Germania (43) e la Francia (26). Le selezioni si terranno a Sarre (Ao) il 29 e 30 settembre.

Mondial des Vins Extrêmes, un'eccellenza da scoprire

Possono partecipare al concorso solo i vini provenienti da vigneti situati a un'altitudine superiore ai 500 metri o da terreni con una pendenza superiore al 30%, oppure coltivati su terrazze o gradoni, tipici delle regioni di viticoltura eroica. Questo tipo di viticoltura, spesso praticata in condizioni estreme, è considerata una delle più difficili e preziose, e i vini prodotti in questi contesti sono altamente apprezzati per la loro eleganza e raffinatezza.

Mondial des Vins Extrêmes: un concorso dedicato esclusivamente ai vini prodotti in condizioni estreme (foto: Mondial des Vins Extrêmes, Facebook)

Nicola Abbrescia, presidente del Cervim, ha espresso grande soddisfazione per l'ampia partecipazione, sottolineando come, per la prima volta, il concorso abbia superato la soglia dei 1.000 vini iscritti. Alberto Levi, presidente dell'Ais Valle d'Aosta, ha evidenziato l'importanza di questa viticoltura di nicchia, che sebbene piccola nei numeri, rappresenta una realtà forte e di grande interesse per il mercato vinicolo. L'assessore regionale all'agricoltura, Marco Carrel, ha sottolineato il valore del lavoro dei viticoltori che operano in condizioni difficili, soprattutto nelle cosiddette "vigne verticali". Questo tipo di viticoltura, oltre a produrre vini di altissima qualità, contribuisce alla sostenibilità e alla conservazione del territorio, particolarmente impegnativo da mantenere.

Mondial des Vins Extrêmes, l'Extreme Spirits International Contest

Parallelamente al Mondial des Vins Extrêmes, si terrà anche l'Extreme Spirits International Contest, dedicato ai distillati ottenuti da materie prime prodotte in aree caratterizzate da viticoltura eroica. Questo evento completa la celebrazione dei prodotti di queste zone straordinarie, esaltando non solo il vino ma anche i distillati di eccellenza.