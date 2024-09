Vendemmia 2024: l’anno dello Zibibbo a Francavilla Angitola

È ripartita la vendemmia a Francavilla Angitola, nel Vibonese, una zona famosa per la coltivazione dello Zibibbo, una delle varietà più pregiate della Calabria. Dopo diverse settimane di maltempo, le condizioni atmosferiche sono finalmente migliorate, permettendo ai viticoltori di tornare nei loro vigneti per la raccolta. Giovanni Celeste Benvenuto, proprietario delle Cantine Benvenuto a Francavilla Angitola (Vv), ha condiviso la sua soddisfazione riguardo all’annata 2024.

Zibibbo, ottimismo per il raccolto di Cantine Benvenuto

«Ci sentiamo molto soddisfatti e abbiamo ottimismo per il risultato di questa vendemmia. È stata un’annata favorevole, soprattutto dopo le difficoltà del 2023, caratterizzato da piogge abbondanti e problemi legati alla Peronospora. Quest’anno abbiamo beneficiato di una primavera fresca e piovosa, che ci ha permesso di immagazzinare acqua nel terreno, essenziale per affrontare il caldo intenso di luglio e agosto. Grazie al nostro approccio biologico, abbiamo ottenuto uve sane e vigne floride, senza stress idrico» ha dichiarato Benvenuto.

Cantine Benvenuto: Zibibbo, maturazione ottimale

Le temperature fresche di settembre hanno ulteriormente supportato una maturazione ideale delle uve, assicurando qualità eccellente. “Le uve sono in ottima salute, la produzione è abbondante e la qualità è straordinaria. Siamo estremamente soddisfatti dei risultati» ha aggiunto.

Cantine Benvenuto ha ampliato i vigneti

Le Cantine Benvenuto stanno ampliando i loro vigneti, e già in questa vendemmia si possono notare i primi frutti dei nuovi impianti. Lo Zibibbo, coltivato a 350 metri sul livello del mare in terreni granitici ricchi di minerali, dà vita al Benvenuto Zibibbo, un vino prodotto in purezza con una resa di 60 quintali per ettaro, tutto in regime biologico. Le uve vengono raccolte a mano, selezionate e vinificate attraverso macerazione a freddo e fermentazione controllata in acciaio.

Caratteristiche dello Zibibbo

Questo vino, affinato in bottiglia, si distingue per il suo colore giallo paglierino con riflessi verdolini. Ha un bouquet aromatico e minerale, con note di agrumi e fiori, e un gusto fresco, elegante e persistente. Con questa vendemmia, Francavilla Angitola conferma ancora una volta la sua vocazione vinicola!