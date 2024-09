Casa Limonio: tradizione di famiglia nella produzione di liquori siciliani

Nelle terre baciate dal sole di Partinico (Pa), un angolo incantevole della Sicilia, si scrive una storia di famiglia che affonda le radici in un passato secolare. Qui, i fratelli Russo, Enzo, Rita, Giusy e Valeria, hanno dato nuova vita a un’azienda agricola che è molto più di un semplice business: è una vera e propria casa, un luogo dove prendono vita prodotti unici e autentici.

I fratelli Russo, Enzo, Rita, Giusy e Valeria

Casa Limonio: un’eredità di passione e dedizione

Due secoli fa, il bisnonno Francesco avviò una modesta attività di commercializzazione di agrumi, un’iniziativa che segnò l'inizio di una lunga tradizione familiare.

I limoneti di Casa Limonio

Con il passare degli anni, il nonno Vincenzo ha ampliato gli orizzonti, portando i limoni di Partinico nei mercati esteri e diventando fornitore per le forze armate durante le guerre, grazie alle proprietà antisettiche e alla freschezza dei frutti. L’ardore imprenditoriale dei Russo ha così gettato le basi per una storia di successo, che oggi continua a brillare.

L’amore per la terra: il presente di Casa Limonio

Oggi, i fratelli Russo proseguono con passione e dedizione la tradizione di famiglia, coltivando non solo agrumi, ma anche gelsi, fichi d’india, olive e uva, il tutto nel rispetto rigoroso dei principi dell’agricoltura biologica. Ma è il limoncello, l’antico “Limonio” di nonna, a rappresentare l’essenza stessa dell’azienda. Preparato con amore e ingredienti freschi, questo liquore è diventato un simbolo della cultura siciliana, capace di evocare ricordi e tradizioni.

Fimminello: liquore dal cuore antico

Nel 1992, la decisione di commercializzare Limonio segna una svolta: il primo limoncello prodotto in Sicilia prende vita, portando con sé l’aroma e il calore della casa. Questo legame con le tradizioni familiari si riflette nella scelta di rebranding dell’azienda, che ha aggiunto la parola “casa” al nome, rendendo omaggio all’essenza e all’ospitalità siciliana.

Innovazione sostenibile: il futuro green di Casa Limonio

Situata su 50 ettari di terreno, Casa Limonio non è solo un produttore di agrumi, ma un modello di sostenibilità. Utilizzando fonti di energia rinnovabile e tecniche di irrigazione all’avanguardia, l’azienda non solo protegge l’ambiente, ma garantisce anche la qualità dei suoi prodotti. I limoneti, custoditi con amore e cura, producono varietà rare come il Femminello Comune, un tesoro da scoprire.

I limoni di Casa Limonio

Grazie a un processo produttivo completamente integrato, dall’agricoltura alla trasformazione, fino all’esportazione in circa 80 paesi, Casa Limonio è in grado di offrire un’esperienza unica, che celebra il sapore e l’autenticità della Sicilia.

Casa Limonio: un invito alla scoperta

La storia di Casa Limonio è una testimonianza della ricchezza culturale e gastronomica della Sicilia. Per chi desidera immergersi in un’esperienza autentica, la casa di campagna dei Russo offre degustazioni che raccontano di tradizioni, sapori e passione per la terra. Non è solo un viaggio nei sensi, ma anche un’occasione per scoprire l’amore e la dedizione che si celano dietro ogni bottiglia di limoncello.

In un mondo che spesso corre veloce, Casa Limonio ci ricorda l’importanza di tornare alle origini, di valorizzare la terra e di celebrare le storie che ci uniscono. Perché, come recita il loro motto, “in ogni sorso di Limonio c’è un pezzo di casa”.

Casa Limonio: i liquori

Fimminello: liquore dal cuore antico

Al primo assaggio, Fimminello svela la sua anima preziosa, frutto di un’antica ricetta di famiglia. Nato dal più antico limoneto di Casa Limonio, questo liquore custodisce 200 piante di Femminello Comune, una varietà rara, ricca di olii essenziali e dal profumo inconfondibile. Con un gusto avvolgente, Fimminello si sposa perfettamente con piatti di pesce freschissimo, crudi di mare e insalate estive. Sorso dopo sorso, regala un'esperienza di freschezza e autenticità, perfetta per chi ama assaporare la Sicilia in ogni dettaglio.

Giné: in gin con stile

Giné è un gin che racconta storie di botaniche e tradizione, ottenuto dall’infusione di bacche di ginepro, zucchero e acqua. Con una gradazione alcolica del 32.7%, si presenta con un colore intenso e mielato, e un bouquet che evoca la terra e le radici. Questo liquore è una vera delizia da gustare ghiacciato come aperitivo, oppure allungato con acqua tonica o champagne, per un cocktail che porta con sé l’energia del Mediterraneo. La sua freschezza e pulizia al palato lo rendono anche un ottimo digestivo, perfetto per chi ama concludere i pasti in bellezza.

I liquori di Casa Limonio: Ginè, Lamaro, Mandaretto, Fimminello

Lamaro: l'essenza della Sicilia in un sorso

Con il suo carattere deciso e intenso, Lamaro è un liquore che si distingue per il suo colore bruno mielato e il sapore armonico. Realizzato tramite la distillazione d’uva da vino e l’infusione di erbe e radici, questo liquore al 32% di alcol è un vero e proprio tributo alla tradizione siciliana. Da gustare come aperitivo su ghiaccio o allungato con tonic water, Lamaro è l’ideale anche come digestivo a fine pasto, portando un tocco di eleganza e calore alle tavole più raffinate.

Mandaretto: un dolce incontro di sapori

Infine, Mandaretto è un liquore che celebra la dolcezza del mandarino tardivo di Ciaculli, coltivato con cura nelle terre di Casa Limonio. Con una gradazione alcolica del 35%, il suo colore giallo avana è un inno alla solarità e alla vivacità mediterranea. Il sorso è fragrante e persistente, perfetto da gustare con biscotti e gelati, o come base per cocktail frizzanti da servire con champagne. Mandaretto incarna l’essenza di una dolce pausa, invitando a momenti di convivialità e festa.

Tutti i liquori di Casa Limonio disponibili sul sito: www.casalimonio.it

Casa Limonio

Contrada Ingastona - 90047 Partinico (Pa)

Tel 091 8907044