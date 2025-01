Codice della strada: in Toscana visita in cantina con sconto per chi guida

Le cantine Casato Prime Donne di Montalcino e Fattoria del Colle di Trequanda propongono il “Driver Discount”, un'iniziativa volta a incentivare la sicurezza stradale durante le visite enoturistiche. L'idea nasce da Donatella Cinelli Colombini, pioniera dell'enoturismo italiano, e da sua figlia Violante Gardini Cinelli Colombini, attuale presidente del Movimento Turismo del Vino.

“Driver Discount”: cos'è e come funziona

Il progetto prevede uno sconto di 10 euro per i visitatori che, uscendo dalla cantina, dichiarano di dover guidare e limitano il proprio assaggio a un solo vino, generalmente il più pregiato dell'offerta, come il Brunello Riserva. Il “Driver Discount” si rivolge soprattutto ai turisti europei che viaggiano con mezzi propri, in un contesto caratterizzato da infrastrutture di trasporto pubblico insufficienti nelle zone vinicole.

Ogni anno, circa 15 milioni di visitatori accedono alle 20.000 cantine italiane aperte al pubblico, con una predominanza di viaggiatori canadesi e statunitensi che utilizzano auto con autista, e turisti europei che preferiscono spostarsi con mezzi propri.

“Driver Discount”: prezzi e abbinamenti mirati

Le esperienze enoturistiche offerte dalle cantine toscane includono animazioni che vanno dai 29 ai 60 euro, con opzioni premium che superano i 150 euro. Lo sconto per i guidatori è concepito per rendere più accessibili queste esperienze senza compromettere la sicurezza. Inoltre, gli assaggi sono sempre abbinati a prodotti tipici come olio extravergine, pane toscano, salumi e formaggi pecorini, per evitare degustazioni a stomaco vuoto.

“Driver Discount”: esperienze su misura

Le cantine Casato Prime Donne e Fattoria del Colle propongono attività personalizzate per diversi target: dagli enoappassionati ai turisti occasionali, dalle famiglie ai grandi conoscitori di vini. Tra le esperienze, si segnalano il laboratorio “Enologo per un giorno” per creare il proprio Supertuscan e degustazioni itineranti accompagnate da musiche selezionate da un sommelier musicista.

«Altri due aspetti su cui le nostre cantine vogliono dare il buon esempio - spiega Donatella Cinelli Colombini - è l'abbinamento di tutti gli assaggi di vino con alimenti tipici del territorio come l'olio evo con pane “sciapo” toscano, i salumi e il cacio pecorino. Una proposta molto gradita dagli enoturisti che rafforza la sicurezza stradale perché non propone assaggi a stomaco vuoto. Inoltre le esperienze sono diverse e progettate su misura rispetto a specifici target: turisti, turisti del vino, grandi enoappassionati, famiglie».