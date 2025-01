Patto del Benaco: i vini del Garda per la prima volta insieme in una fiera

Il "Patto del Benaco" fra i cinque consorzi vitivinicoli del Garda esordirà il 10-11 e 12 febbraio in terra francese, in casa dei cugini d'oltralpe. Ad annunciarlo, Carlo Alberto Panont, anima e motore di questa intesa interregionale: «La corona delle colline moreniche gardesane si fa portatrice del primo stand e della prima rassegna collettiva dei vini lacustri, a Vinexpo-Wine Paris 2025». Per la prima volta. insomma, si presenta il Garda sotto un'unica bandiera con il brand "Lake Garda Wines" con l'obiettivo di creare sinergia tra diverse denominazioni e valorizzare così le eccellenze dei territori.

«I presidenti dei consorzi: Bardolino, Custoza, Lugana, Valtenesi e Garda - rimarca Panont - hanno siglato un patto per presentare le qualità enologiche del più grande lago italiano sotto la Tour Eiffel. Una quarantina i produttori presenti assieme ai consorzi».

Non solo vino: il Garda si unisce anche in politica

Mentre a livello politico sta muovendo i primi passi "Garda Unico", l'intesa turistica fra Lombardia, Veneto e Trentino (a Verona ci sarà il prossimo 29 gennaio, il secondo faccia a faccia, fra assessori regionali e i sindaci delle tre regioni) i vini Doc del Garda hanno già tracciato la via.

«Grande merito - sottolinea ancora Panont - va alle persone che hanno lavorato e stanno ancora studiando i dettagli del "Patto del Benaco", in particolare: Andrea Vantini, Chiara Turazzini, Stefano Campana, Edoardo Peduto e Juri Pagani. Gli onori sono tutti loro perché sono riusciti a superare antiche rivalità e campanili e a concludere un'impresa storica per il futuro. Un plauso particolare, per aver sostenuto l'operazione, va anche ai presidenti: Fabio Zenato, Paolo Pasini, Paolo Fiorini, Fabio de Micheli e Roberta Bricolo».

Carlo Alberto Panont, anima e motore dell'alleanza dei consorzi del Garda

Cinque denominazioni con il traguardo di un unico sistema vinicolo che rappresenti tutto il Garda, sperando che presto arrivi anche il Trentino. Oggi, i cinque consorzi lombardo-veneti possono mettere sulla bilancia e in vetrina, complessivamente 80 milioni di bottiglie certificate Doc. Una partita da giocare anche in vista delle Olimpiadi invernali del 2026 Milano-Cortina.

Lake Garda Wines, i consorzi che ne fanno parte

Ma chi sono i protagonisti di questa nuova alleanza? Scopriamoli insieme.

Consorzio di tutela Chiaretto e Bardolino

Fondato nel 1969, il Consorzio di tutela Chiaretto e Bardolino è stato tra i primi consorzi vinicoli attivi in Italia, con un disciplinare risalente al 1968. Rappresenta circa il 92% della produzione totale, garantendo una tutela efficace delle denominazioni Bardolino e Chiaretto. Oltre alla promozione e protezione dei vini, il Consorzio svolge attività tecniche nel settore fitosanitario, monitorando periodicamente i dati climatici e fornendo bollettini settimanali per una difesa antiparassitaria sostenibile.

Consorzio Tutela Vino Custoza Doc

Costituito nel 1972, il Consorzio Tutela Vino Custoza Doc promuove e tutela il vino Custoza, un bianco unico nato tra vigneti, antiche corti rurali e luoghi storici del Risorgimento Italiano. L'area di produzione si trova in uno splendido territorio vicino al Lago di Garda, beneficiando delle brezze temperate che contribuiscono alle peculiarità delle uve locali. Il Consorzio è attivo nella promozione internazionale, partecipando a fiere e organizzando eventi per operatori del settore e stampa specializzata.

Consorzio Tutela Lugana Doc

Istituito nel 1990, il Consorzio Tutela Lugana Doc si dedica alla promozione e protezione del vino Lugana, prodotto in una zona che si estende tra le province di Brescia e Verona. Il Lugana è ottenuto dall'uva "Turbiana", una varietà locale del Trebbiano, coltivata su terreni argillosi di origine morenica, ricchi di minerali. Il Consorzio si impegna nella comunicazione del marchio Lugana attraverso la partecipazione a fiere nazionali e internazionali, oltre a vigilare sulla qualità del prodotto e contrastare la concorrenza sleale.

Lake Garda Wines: i cinque consorzi vinicoli uniti a Parigi

Consorzio Valtènesi

Nato nel 1998 come Consorzio Garda Classico e rinominato Consorzio Valtènesi nel 2012, rappresenta i vignaioli del territorio che hanno deciso di unirsi per tutelare e valorizzare la produzione vinicola locale. Il Consorzio promuove i vini della Valtènesi, una zona caratterizzata da colline moreniche e un microclima favorevole grazie alla vicinanza del Lago di Garda, che permette la coltivazione di vitigni autoctoni di alta qualità.

Consorzio Garda Doc

Istituita nel 1996, la Doc Garda è una denominazione trans-regionale che attraversa le province di Brescia, Mantova e Verona, abbracciando il Lago di Garda. Il territorio è caratterizzato da colline di origine morenica con peculiarità pedoclimatiche uniche, dove vitigni autoctoni e internazionali si esprimono con personalità distintive. La Doc Garda è nata per valorizzare i vini varietali provenienti dalle dieci denominazioni storiche della Riviera Bresciana, dell'Alto Mantovano e del Veronese.