Se esiste un vino capace di trasformare la tavola in un palcoscenico e il banchetto in una celebrazione, quel vino è lo Champagne, il “re dei vini”! Con l'avvicinarsi delle festività di fine anno, la scelta delle grandi bollicine d'Oltralpe cessa di essere un dettaglio organizzativo per diventare un vero e proprio manifesto di stile, ospitalità e cultura enologica. Per la ristorazione d’autore e per i winelovers più esigenti, comporre la selezione per i giorni di festa significa muoversi lungo un crinale sottile dove si incontrano il fascino intramontabile delle grandi Maison, il rigore filologico dei millesimati e la scommessa intellettuale dei Vignerons.

Con le feste di fine anno in arrivo lo champane torna ad essere grande protagonista delle tavole

Negli ultimi anni, tuttavia, il mercato dei fine wines ha assistito a una profonda mutazione. Bottiglie un tempo acquistate esclusivamente per il piacere della condivisione a tavola sono entrate nei portafogli dei collezionisti e degli investitori internazionali come una vera e propria asset class alternativa. In questo scenario, lo Champagne ha smesso di essere soltanto il vino della festa per attirare l'interesse di chi considera le bottiglie pregiate una possibile forma di investimento. Ma come si progetta una cantina delle feste capace di stupire ed emozionare? La risposta si trova in alcuni elementi fondamentali: gestione dei formati, profondità delle annate e selezione delle etichette.

Magnum Champagne: perché i grandi formati sono ideali per le feste

Nel servizio delle grandi occasioni, la dimensione conta, ma non per ragioni di mero impatto visivo o di esibizionismo. Il formato Magnum da 1,5 litri rappresenta, dal punto di vista enologico, il contenitore perfetto per lo Champagne. All'interno di una Magnum, il rapporto tra il volume del liquido e la quantità di ossigeno presente nello spazio vuoto tra il tappo e il vino è inferiore rispetto alla classica bottiglia da 0,75 litri. Questo fenomeno rallenta il processo di ossidazione, consentendo al vino di evolvere con una lentezza straordinaria. Nei formati generosi, lo Champagne sviluppa una complessità aromatica superiore, preservando freschezza e vivacità della bollicina. Portare in tavola una Magnum durante i pranzi natalizi o il cenone di Capodanno significa offrire un vino capace di evolvere in modo armonioso, setoso e stabile. La Magnum è, per sua natura, il formato della condivisione, un legame liquido che unisce i commensali attorno allo stesso grande racconto.

I differenti formati delle bottiglie di champagne

Anche sul mercato dei vini da collezione, la Magnum e i formati superiori, con il Jéroboam in testa, attirano l'interesse degli investitori. Prodotte in quantità ridotte rispetto al formato standard, queste bottiglie possono raggiungere quotazioni superiori nelle aste internazionali. A parità di volume, una singola Magnum può spuntare un prezzo maggiore rispetto a due bottiglie da 0,75 litri dello stesso millesimo, grazie alla rarità del formato e al suo richiamo per i collezionisti.

Champagne millesimati: le annate 2008, 2012, 2015, 2016 e 2019

Se i Sans Année, ovvero i Brut non millesimati, rappresentano lo stile identitario e costante di una cantina, le feste richiedono la verticalità e l'unicità del tempo. Introdurre una selezione di Champagne millesimati permette di elevare l'esperienza gastronomica, specialmente quando la tavola propone piatti complessi, strutturati e succulenti. L’evoluzione dello Champagne sui lieviti e il successivo affinamento in bottiglia regalano note terziarie di panificazione fine, frutta secca, miele di castagno e accenni gessosi-minerali, capaci di reggere il confronto con grandi preparazioni di pesce, crostacei gratinati o carni bianche tartufate.

Una buona possibilità è introdurre una selezione di Champagne millesimati capaci di reggere il confronto con grandi preparazioni di pesce o crostacei gratinati

Guardando alle annate oggi pronte a stupire, la 2008 si conferma un riferimento per freschezza, acidità e potenziale di invecchiamento, mentre la 2012 è apprezzata per equilibrio e struttura. Per una proposta più avvolgente e immediata, le annate 2015 e 2016 possono offrire interpretazioni interessanti da alternare tra una portata e l'altra. La 2019, più recente, rappresenta invece un millesimo da seguire per chi guarda al potenziale evolutivo delle nuove uscite.

Tra le varie annate, le 2008, 2012, 2015, 2016 e 2019 possono offrire interpretazioni interessanti da alternare tra una portata e l'altra

Le annate storiche, in particolare la 2008 e la 2012, sono seguite anche sul mercato secondario, attraverso piattaforme specializzate come Liv-ex e le grandi case d'asta internazionali. La disponibilità residua, la reputazione del millesimo e la domanda possono influenzare le quotazioni nel tempo: con il consumo delle bottiglie, infatti, gli esemplari ancora disponibili diminuiscono. Per chi intende costruire una collezione, la selezione richiede quindi una valutazione attenta del mercato e dell'orizzonte temporale dell'acquisto, senza dare per scontata una rivalutazione.

Grandi Maison e piccoli Vignerons: come costruire una selezione d'autore

Una cantina delle feste davvero completa deve saper dialogare su due binari paralleli. Da un lato non possono mancare i pilastri dell’eccellenza internazionale: le prestigiose Cuvées de Prestige delle grandi Maison, nomi che evocano immediatamente il lusso e la perfezione esecutiva, da Dom Pérignon a Krug, da Louis Roederer a Bollinger. Queste bottiglie sono certezze per molti appassionati, capolavori di assemblaggio che rassicurano l’ospite e firmano la solennità del momento.

Dom Pérignon è uno di quei nomi che evocano immediatamente il lusso e la perfezione esecutiva

Dall'altro lato, il sommelier contemporaneo deve saper osare, inserendo nella carta delle feste la selezione d'autore dei Récoltant Manipulant (RM). Sono i piccoli produttori, i vignerons che coltivano le proprie vigne e vinificano le proprie uve nella Côte des Blancs, nella Montagne de Reims o nella Vallée de la Marne. Le loro etichette parlano di singoli terroir, micro-parcelle e filosofie produttive artigianali, talvolta orientate al biologico o alla biodinamica. Proporre nomi di nicchia significa regalare una scoperta, un viaggio ravvicinato nella Champagne più remota.

Champagne da collezione: cuvée tardive e riserve storiche

Un'altra proposta per gli appassionati è rappresentata dalle Cuvées de Prestige tardive e dalle collezioni storiche rilasciate direttamente dalle Maison dopo decenni di affinamento sui lieviti. Prodotti come le serie Oenothèque o Plénitude di Dom Pérignon, la linea Collection di Krug e gli R.D. (Récemment Dégorgé) di Bollinger si collocano al vertice della piramide del valore.

La linea Collection di Krug

Questi vini sono edizioni destinate a una platea di collezionisti di fascia alta. Il fatto che l'azienda produttrice ne certifichi la conservazione nei propri caveaux sotterranei fino al momento del rilascio offre maggiori garanzie sulla provenienza e sulle condizioni di stoccaggio.

Come conservare lo Champagne: temperatura, umidità e tracciabilità

Per preservare le caratteristiche del vino sono essenziali temperatura costante, umidità controllata, assenza di luce e vibrazioni. Per una conservazione professionale sono indicati ambienti con temperature intorno agli 11-13°C e un'umidità relativa del 70-80%, evitando sbalzi termici e fonti luminose dirette. Chi non dispone di una cantina privata adeguata può valutare i caveaux doganali specializzati o i servizi di stoccaggio certificati.

Un caratteristico caveau per lo champagne

Al momento della vendita, il compratore può richiedere la tracciabilità della filiera e la documentazione relativa alla storia della bottiglia. Una provenienza verificabile e condizioni di conservazione documentate sono elementi importanti per dimostrare la corretta gestione della collezione.

Come servire lo Champagne: calici e temperature per valorizzare il vino

Il valore di una grande selezione può essere vanificato da un servizio errato. Per le feste è preferibile abbandonare le vecchie e penalizzanti coppe da Champagne, ormai soprattutto oggetti storici da esposizione, e usare con moderazione anche le flûtes troppo strette, che possono limitare lo sviluppo dello spettro olfattivo dei vini più complessi. Lo Champagne d'autore, specialmente se millesimato o servito in Magnum, esige un calice ampio, da vino bianco strutturato, capace di far respirare il liquido e di liberare la complessa sinfonia di profumi.

Per gustare al meglio uno champagne è meglio utilizzare calici ampi da bianco strutturato