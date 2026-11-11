Merano Wine Festival, ecco dove vuole crescere il vino italiano nel 2027

WineHunter Stars e il Gala Dinner con cinque chef

Il Gala Dinner ha riunito cinque chef in un percorso gastronomico realizzato in collaborazione con Teritoria, collezione europea di oltre 300 strutture tra Maisons e Tables sensationnelles, con Alain Ducasse nel ruolo di Brand President. Alla cena hanno partecipato Sarah Bertocchi e Fabrizio Molteni del Frosch Restaurant, Massimo Spigaroli dell'Antica Corte Pallavicina, Arcangelo Tinari di Villa Maiella, Giacomo Devoto della Locanda de Banchieri e Anna Ghisolfi, alla guida dell'omonimo ristorante. Nel corso della serata sono state consegnate anche le WineHunter Stars, i riconoscimenti assegnati ai protagonisti del mondo enogastronomico. Tra i premiati l'enologo e produttore Roberto Cipresso, il maître-sommelier dell'Osteria Francescana Beppe Palmieri, il conduttore televisivo Giuseppe «Peppone» Calabrese, Filippo Felluga, che ha ritirato il riconoscimento Wine Artist Star dedicato alla memoria del padre Livio, lo chef Jörg Trafoier del ristorante Kuppelrain, la Master of Wine Cristina Mercuri e l'enologo Luca d'Attoma.

La serata ha visto anche la nomina della conduttrice televisiva e modella Elisa Scheffler a Madrina dell'Eleganza e della Bellezza, tema scelto per questa edizione.