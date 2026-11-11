35ª EDIZIONE
Merano Wine Festival, ecco dove vuole crescere il vino italiano nel 2027
La 35ª edizione del Merano Wine Festival ha riunito produttori e operatori al Kurhaus, tra degustazioni, incontri e masterclass. Al centro il futuro del vino, dai giovani consumatori ai mercati esteri. Il bilancio richiama il legame tra vino e territorio, le aree No-Low Alcol e Rosé e il messaggio di Oliviero Toscani rivolto alle nuove generazioni del vino italiano
La 35ª edizione del Merano WineFestival, in programma dal 6 al 10 novembre 2026 al Kurhaus di Merano (Bz), ha riunito produttori, operatori e appassionati, con una presenza particolarmente significativa di pubblico qualificato e contatti diretti tra aziende e visitatori. Al centro dell’edizione il futuro del vino, tra ricambio generazionale, nuovi consumi, sostenibilità e apertura ai mercati internazionali. Il patron Helmuth Köcher ha richiamato la necessità di rendere il vino più accessibile e comprensibile ai giovani, anche attraverso il recupero del messaggio della campagna pubblicitaria del 1973 di Oliviero Toscani, «Chi mi ama mi segua», utilizzata con il consenso della famiglia del fotografo. Durante la manifestazione sono stati assegnati i WineHunter Stars a sette protagonisti del vino e della ristorazione: Roberto Cipresso, Beppe Palmieri, Giuseppe Calabrese, Filippo Felluga, Jörg Trafoier, Cristina Mercuri e Luca d’Attoma. Elisa Scheffler è stata nominata Madrina dell’Eleganza e della Bellezza.
Il confronto si è esteso alle prospettive dell’export: il senatore Giorgio Salvitti ha ricordato il valore del comparto, con quasi 8 miliardi di euro di esportazioni, 241mila imprese e 681mila ettari vitati. Köcher ha indicato Brasile, Giappone, Asia, Canada e Georgia tra i mercati su cui sviluppare nuove iniziative commerciali. Un altro tema è stato il ruolo dei territori e delle strategie di promozione condivise. La partecipazione di Abruzzo, Campania, Calabria, Umbria, Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato e Alto Adige ha offerto l’occasione per indicare il modello altoatesino di collaborazione tra produzioni e filiere come possibile riferimento per altre regioni. Il programma ha compreso la cena di gala realizzata con Teritoria, con cinque interpretazioni affidate a chef italiani, la cerimonia di premiazione dei WineHunter Award Platinum e degli otto Cult Oenologist, gli spazi dedicati ai vini biologici, biodinamici e sostenibili, ai rosati e al segmento No-Low Alcol. Non sono mancati masterclass, incontri B2B con buyer internazionali, l’area GourmetArena, il Mondial des Vins Extrêmes e il tradizionale sabrage sul Ponte Lenoir. La giornata conclusiva del 10 novembre è dedicata a Catwalk Champagne&more. La prossima edizione si terrà dal 5 al 9 novembre 2027.
Merano WineFestival, più attenzione alla qualità del pubblico
Nel tracciare il bilancio della manifestazione, l'organizzazione sottolinea soprattutto la crescita qualitativa del pubblico e le maggiori occasioni di contatto diretto tra produttori e visitatori. La partecipazione si è concentrata in particolare nella giornata di sabato, tradizionalmente la più frequentata, mentre venerdì ha registrato una presenza significativa di operatori professionali, soprattutto regionali, e di studenti coinvolti nel summit «Respiro e Grido della Terra» e nei talk di approfondimento. Positivo anche l'andamento del lunedì, indicato come una delle giornate più rilevanti per la manifestazione. Il martedì, dedicato a Catwalk Champagne&more, ha invece mantenuto livelli di partecipazione in linea con le edizioni precedenti. Il programma della 35ª edizione ha alternato degustazioni, masterclass, incontri istituzionali e momenti di confronto sulle trasformazioni del settore. Tra gli appuntamenti di approfondimento, il summit «Respiro e Grido della Terra» ha affrontato i temi legati al futuro della viticoltura e alla sostenibilità, mentre le masterclass hanno proposto percorsi dedicati a produttori, territori e consorzi.
WineHunter Stars e il Gala Dinner con cinque chef
Il Gala Dinner ha riunito cinque chef in un percorso gastronomico realizzato in collaborazione con Teritoria, collezione europea di oltre 300 strutture tra Maisons e Tables sensationnelles, con Alain Ducasse nel ruolo di Brand President. Alla cena hanno partecipato Sarah Bertocchi e Fabrizio Molteni del Frosch Restaurant, Massimo Spigaroli dell'Antica Corte Pallavicina, Arcangelo Tinari di Villa Maiella, Giacomo Devoto della Locanda de Banchieri e Anna Ghisolfi, alla guida dell'omonimo ristorante. Nel corso della serata sono state consegnate anche le WineHunter Stars, i riconoscimenti assegnati ai protagonisti del mondo enogastronomico. Tra i premiati l'enologo e produttore Roberto Cipresso, il maître-sommelier dell'Osteria Francescana Beppe Palmieri, il conduttore televisivo Giuseppe «Peppone» Calabrese, Filippo Felluga, che ha ritirato il riconoscimento Wine Artist Star dedicato alla memoria del padre Livio, lo chef Jörg Trafoier del ristorante Kuppelrain, la Master of Wine Cristina Mercuri e l'enologo Luca d'Attoma.
La serata ha visto anche la nomina della conduttrice televisiva e modella Elisa Scheffler a Madrina dell'Eleganza e della Bellezza, tema scelto per questa edizione.
Il premio a Oliviero Toscani e il futuro del vino
Tra i momenti più significativi dell'edizione c'è stato il riconoscimento speciale alla memoria di Oliviero Toscani, consegnato alla figlia Lola durante la serata di gala. La famiglia del fotografo ha autorizzato Helmuth Köcher a utilizzare la celebre immagine pubblicitaria del 1973 accompagnata dal messaggio «Chi mi ama mi segua». Un richiamo che il fondatore del festival ha voluto collegare alla necessità di ripensare il rapporto tra vino, consumatori e nuove generazioni. «Riprendere oggi il celebre invito "Chi mi ama mi segua" non è solo un omaggio alla straordinaria genialità di Oliviero Toscani, ma una dichiarazione d'intenti per il domani della nostra viticoltura. È questo lo spirito che voglio applicare sempre di più alla cura delle viti e alla selezione dell'uva: un atto d'amore e di coraggio verso la terra che richiede dedizione totale e visione radicale», ha spiegato Köcher.
Il messaggio riguarda anche il modo in cui il vino viene comunicato e proposto sul mercato. «Voglio proiettare il vino e il suo immenso potenziale culturale ed economico nel futuro, liberandolo da schemi rigidi e, soprattutto, rendendolo accessibile, comprensibile e appassionante per le nuove generazioni, che rappresentano i veri custodi e consumatori del domani», ha aggiunto. Un tema che si intreccia con le trasformazioni dei consumi e con la necessità di ampliare il pubblico del vino, senza rinunciare alla valorizzazione della qualità produttiva e del patrimonio territoriale.
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Export e nuovi mercati: le direttrici di Köcher
Lo sviluppo internazionale resta una delle priorità indicate da Merano WineFestival. L'attività del team di The WineHunter proseguirà durante tutto l'anno attraverso appuntamenti in Italia e all'estero, affiancati dal lavoro del WH Observatory, l'osservatorio dedicato ai mercati internazionali. Tra le aree individuate come strategiche figurano Brasile, Giappone, Canada e Georgia, con un'attenzione più ampia al continente asiatico. Il programma prevede iniziative in Canada, Asia e Georgia a maggio 2027, in Brasile a ottobre e in Giappone nel corso dello stesso anno. «Ritengo che questi siano i veri mercati del futuro per le aziende italiane. Attraverso i nostri eventi internazionali in Canada, Asia e Georgia a maggio, in Brasile a ottobre e in Giappone sempre nel corso del 2027, vogliamo creare nuove opportunità per le aziende italiane», ha dichiarato Köcher. In questo percorso avranno un ruolo anche i WH Ambassador, chiamati a favorire le relazioni con gli operatori locali e a creare collegamenti con i mercati di riferimento. L'obiettivo è sostenere la presenza delle aziende italiane all'estero e contribuire alla crescita delle loro quote di esportazione.
Il vino italiano passa anche dalla valorizzazione dei territori
La partecipazione delle regioni ha rappresentato un altro elemento caratterizzante della manifestazione. Abruzzo, Campania, Calabria e Umbria, insieme al Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato e all'Alto Adige, hanno portato al Kurhaus degustazioni, presentazioni e showcooking, mettendo in evidenza la varietà delle produzioni e le specificità dei rispettivi territori. Per Köcher, il rafforzamento del posizionamento del vino italiano sui mercati internazionali passa anche dalla capacità di costruire un'identità territoriale riconoscibile. In questo senso, il modello dell'Alto Adige viene indicato come un esempio da estendere ad altre realtà regionali.
«L'esempio virtuoso dell'Alto Adige, che negli anni ha saputo costruire un "brand cappello" capace di integrare diverse produzioni e filiere gastronomiche attraverso un grande lavoro di squadra territoriale, deve essere esteso e applicato come modello vincente da tutte le regioni italiane per consolidare un posizionamento forte e riconoscibile sia sui mercati interni che su quelli internazionali», ha affermato il fondatore del festival. Un'impostazione che attribuisce alla collaborazione tra imprese, consorzi e istituzioni un ruolo importante nella promozione delle produzioni locali, superando una comunicazione concentrata esclusivamente sulle singole denominazioni.
No-Low Alcol e rosati tra le novità del festival
Accanto alle sezioni consolidate, il programma ha riservato spazio ad alcune tendenze che stanno interessando il mercato. L'area No/Low Alcol e la WineHunter Rosé Selection hanno rappresentato due delle novità dell'edizione, affiancate dallo spazio dedicato al Mondial des Vins Extrêmes, concorso che valorizza la viticoltura eroica e di montagna. La manifestazione si era aperta venerdì 6 novembre con TasteTerroir – bio&dynamica, appuntamento dedicato ai vini biologici, biodinamici, naturali e alle produzioni sostenibili. La giornata inaugurale si è conclusa al Teatro Puccini con l'Award Celebration, durante la quale sono stati assegnati i The WineHunter Award Platinum, gli Honour Award e i riconoscimenti agli otto Cult Oenologist: Franco Bernabei, Riccardo Cotarella, Carlo Ferrini, Luca D'Attoma, Gianni Menotti, Paolo Caciorgna, Alessandro Cellai e Gabriele Gadenz.
Nel fine settimana il Kurhaus ha ospitato i produttori italiani e internazionali della WineHunter Area e gli espositori della GourmetArena. Tra gli appuntamenti anche la tradizionale sciabolata sul Ponte Lenoir, alla presenza del vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio e del presidente dell'Agenzia Ice Matteo Zoppas. Le WineHunter Masterclass all'Hotel Terme Merano e gli incontri B2B con i buyer esteri hanno completato il programma professionale, prima della giornata conclusiva di martedì 10 novembre dedicata a Catwalk Champagne&more.