RITORNO ATTESO
Cioccolato salato e Sale di Toscana: torna la stout più particolare di Otus
Il Birrificio Otus rilancia Note di Sale, la Chocolate Salted Imperial Stout al 10% con sei malti, avena, fave di cacao e Sale di Toscana: una birra scura e cremosa dal gusto di cioccolato salato, in edizione limitata
Nel panorama brassicolo artigianale italiano, il Birrificio Otus di Seriate (Bergamo) si distingue per una filosofia legata allo spirito notturno e riflessivo, evocato dallo stesso nome "Otus", il genere latino dei rapaci notturni. Questa costante spinta alla sperimentazione trova oggi nuova linfa nel progetto "One Shot", un'iniziativa nata all'interno del laboratorio creativo aziendale per riproporre ricette storiche e dare vita a edizioni limitate e temporanee. È proprio in questo contesto di esclusività che si inserisce l'atteso ritorno di Note di Sale, la celebre Chocolate Salted Imperial Stout ad alta fermentazione.
Note di Sale, la Imperial Stout al cioccolato salato del Birrificio Otus
La stout di casa Otus, già apprezzata in passato dagli appassionati del marchio, si presenta come una birra di importante struttura, tanto nella gradazione alcolica quanto nella densità sensoriale complessiva. Con una gradazione elevata che tocca il 10% in volume (con un indice d'amaro IBU pari a 30), Note di Sale è pensata specificamente per i momenti di pura meditazione e per i consumatori gourmet. Il risultato nel bicchiere è una birra straordinariamente suadente, giocata sulla combinazione di malti scelti e sull'uso di ingredienti di primissima qualità.
La complessa e ricca ricetta poggia sulla selezione di ben 6 tipologie di malti d’orzo (Pils, Vienna, Carared, Cararoma, Carafa Special e Pale Chocolate), che donano calde note di cioccolato, caramello e frutta secca. A completare la base c'è un impiego abbondante di avena, sia maltata che non, che conferisce alla birra una cremosità unica, rendendola estremamente morbida e setosa al palato. Il vero elemento distintivo che ne ha sancito il successo risiede però nell'arricchimento con aromi insoliti: lo zucchero cassonade, le fave di cacao e il pregiato Sale di Toscana.
Leggi anche
Cioccolato, avena e Sale di Toscana: il profilo sensoriale di Note di Sale
Dal punto di vista visivo, la birra colpisce per la sua profonda tonalità nero opaco (EBC 70) e per una schiuma densa e pannosa. Al naso l'impatto è avvolgente: i profumi netti dei malti sono arricchiti dal sentore di cacao, fortemente accentuato dall’aggiunta diretta delle fave in lavorazione. Al gusto sorprende l'aroma di cioccolato salato; il corpo è pieno e la stuzzicante sapidità del sale toscano emerge nitidamente a fine sorso, ripulendo la bocca con eleganza.