Nel panorama brassicolo artigianale italiano, il Birrificio Otus di Seriate (Bergamo) si distingue per una filosofia legata allo spirito notturno e riflessivo, evocato dallo stesso nome "Otus", il genere latino dei rapaci notturni. Questa costante spinta alla sperimentazione trova oggi nuova linfa nel progetto "One Shot", un'iniziativa nata all'interno del laboratorio creativo aziendale per riproporre ricette storiche e dare vita a edizioni limitate e temporanee. È proprio in questo contesto di esclusività che si inserisce l'atteso ritorno di Note di Sale, la celebre Chocolate Salted Imperial Stout ad alta fermentazione.

Note di Sale, un ritorno molto atteso per il birrificio Otus

Note di Sale, la Imperial Stout al cioccolato salato del Birrificio Otus

La stout di casa Otus, già apprezzata in passato dagli appassionati del marchio, si presenta come una birra di importante struttura, tanto nella gradazione alcolica quanto nella densità sensoriale complessiva. Con una gradazione elevata che tocca il 10% in volume (con un indice d'amaro IBU pari a 30), Note di Sale è pensata specificamente per i momenti di pura meditazione e per i consumatori gourmet. Il risultato nel bicchiere è una birra straordinariamente suadente, giocata sulla combinazione di malti scelti e sull'uso di ingredienti di primissima qualità.

Note di Sale di Otus, col suo inconfondibile colore scuro

La complessa e ricca ricetta poggia sulla selezione di ben 6 tipologie di malti d’orzo (Pils, Vienna, Carared, Cararoma, Carafa Special e Pale Chocolate), che donano calde note di cioccolato, caramello e frutta secca. A completare la base c'è un impiego abbondante di avena, sia maltata che non, che conferisce alla birra una cremosità unica, rendendola estremamente morbida e setosa al palato. Il vero elemento distintivo che ne ha sancito il successo risiede però nell'arricchimento con aromi insoliti: lo zucchero cassonade, le fave di cacao e il pregiato Sale di Toscana.

Cioccolato, avena e Sale di Toscana: il profilo sensoriale di Note di Sale