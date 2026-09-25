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Nuovo trionfo internazionale per il birrificio Otus di Seriate (Bg) ad Asunción, in Paraguay, dove conquista una medaglia d'oro con la Pils2 e una d'argento con la Redvolution. La quinta edizione della prestigiosa competizione internazionale Copa Guaraní de Cervezas 2026 ha registrato una partecipazione record con oltre 1.400 birre iscritte provenienti da tutto il mondo. Questo doppio podio rappresenta un traguardo storico per l'azienda bergamasca, che per la prima volta in assoluto vede riconosciuto il proprio valore in una competizione oltreoceano, ampliando il proprio palmarès oltre i confini europei.

Pils2 e Redvoluton, le due birre di Otus premiate in Paraguay
Pils2 e Redvolution, le due birre di Otus premiate in Paraguay

L'impresa assume un valore ancora maggiore se si considera che la spedizione tricolore del 2026 ha segnato il debutto assoluto dell'Italia sul podio di questa importante manifestazione sudamericana proprio grazie alla storica doppia medaglia ottenuta da Otus. Con questi due nuovi piazzamenti, il medagliere complessivo del birrificio sale a ben 29 trofei internazionali complessivi.

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Pils2 e Redvolution: le due birre premiate in Paraguay

Il birrificio artigianale ha ottenuto questi massimi riconoscimenti, valutati dal panel internazionale secondo gli standard del Beer Judge Certification Program (BJCP), con la Medaglia d'Oro conquistata con la Pils2 nella categoria German Style Pilsner e con la medaglia d'Argento conquistata da Redvolution nella categoria Other German Style Bock. La Pils2 è una German Style Pilsner da 5,2% vol, essenziale, diretta, con aromi di cereali, fiori, erbe e spezie mentre la Redvolution Traditional Bock da 6,7% vol è una birra complessa con luppoli Styrian Wolf, Saphir e Tettnanger, note di frutta sotto spirito e caffè.

La Redvolution di Otus
La Redvolution di Otus

La giuria premia lo stile delle birre Otus

La giuria internazionale ha premiato la Pils2 per la sua straordinaria aderenza al modello classico delle Pilsner tedesche. Per quanto riguarda la Redvolution, i giudici hanno invece apprezzato la reinterpretazione in chiave contemporanea dello stile Traditional Bock. Rispetto agli standard rigidi della tradizione tedesca, la bock di Seriate si distingue per una maggiore bevibilità e una complessità olfattiva che ha conquistato l'intero tavolo di assaggio.

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Questi due importanti riconoscimenti confermano come il Birrificio Otus stia raggiungendo con frequenza una platea e una reputazione globali. La doppia medaglia ad Asunción consolida definitivamente l'eccellenza produttiva del territorio di Bergamo nel panorama della birra artigianale mondiale.

Via Rumi 7, 24068 Seriate (BG) Italia