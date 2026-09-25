Il birrificio artigianale ha ottenuto questi massimi riconoscimenti, valutati dal panel internazionale secondo gli standard del Beer Judge Certification Program (BJCP), con la Medaglia d'Oro conquistata con la Pils2 nella categoria German Style Pilsner e con la medaglia d'Argento conquistata da Redvolution nella categoria Other German Style Bock. La Pils2 è una German Style Pilsner da 5,2% vol, essenziale, diretta, con aromi di cereali, fiori, erbe e spezie mentre la Redvolution Traditional Bock da 6,7% vol è una birra complessa con luppoli Styrian Wolf, Saphir e Tettnanger, note di frutta sotto spirito e caffè.