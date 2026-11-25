Per la prima volta nella storia, un’azienda italiana sale sul gradino più alto del podio mondiale nella categoria dei liquori. Il Gruppo Caffo 1915 si è aggiudicato il Liqueur Producer Trophy 2026 all’International Wine & Spirit Competition (IWSC) di Londra, un riconoscimento che gli addetti ai lavori considerano l’equivalente dell’Oscar per il settore degli spirits.

Il trofeo IWSC 2026 Liqueur Producer accanto alle bottiglie simbolo del gruppo: Vecchio Amaro del Capo, Cinzano Vermouth Rosso e Cinzano 1757 Vermouth di Torino Igp Rosso

La cerimonia di premiazione si è svolta all’Outernet Live della capitale britannica, dove la realtà calabrese ha superato una selezione ristretta composta da otto produttori provenienti da cinque Paesi. A ritirare il trofeo sul palco sono saliti l’amministratore delegato Sebastiano Caffo e l’export manager Gabriele Langella, affiancati dai partner distributivi che gestiscono nel Regno Unito i marchi Caffo e Cinzano.

Il valore del Liqueur Producer Trophy e il bottino di 17 medaglie

A differenza dei premi assegnati alle singole etichette, il Liqueur Producer Trophy valuta l’intera gamma produttiva, premiando l’azienda capace di garantire gli standard qualitativi più elevati e costanti su tutte le referenze iscritte al concorso. Il trionfo di Londra corona un’edizione particolarmente ricca per il gruppo, che all’IWSC 2026 ha raccolto complessivamente 17 medaglie: una Gold Outstanding, ovvero il punteggio massimo previsto dalla competizione, sette Gold, otto Silver e una Bronze.

Il momento della premiazione sul palco dell'Outernet Live di Londra con Gabriele Langella e Sebastiano Caffo insieme alla rappresentante dell'organizzazione

Tra i prodotti che hanno convinto le giurie internazionali spiccano i fiori all’occhiello della distilleria, come il Vecchio Amaro del Capo, il Lemonier e il Bergamino, insieme ad alcune etichette di grappe e ai vermouth di Casa Cinzano, marchio storico entrato recentemente nel perimetro del gruppo. Un risultato di peso, soprattutto considerando il metodo di valutazione dell’IWSC: da oltre cinquant’anni, migliaia di distillati e liquori provenienti da 116 Paesi vengono assaggiati rigorosamente alla cieca da panel di esperti, utilizzando bicchieri numerati privi di qualsiasi riferimento al marchio o alla bottiglia.

Dalla distilleria artigianale alla presenza in 108 Paesi

Dietro il primato conquistato a Londra c’è il lavoro di quattro generazioni di mastri distillatori, capaci di custodire un patrimonio di ricette e lavorazioni ultracentenarie adattandolo alle esigenze dei mercati contemporanei. Secondo l’amministratore delegato Sebastiano Caffo, il premio conferma come l’azienda sia riuscita non soltanto a preservare il proprio standard qualitativo nel corso di oltre un secolo, ma anche a migliorarlo costantemente nel tempo. "Siamo partiti da una piccola distilleria artigianale e oggi siamo un gruppo moderno, presente in 108 Paesi, che ha saputo conservare il patrimonio di conoscenze e la cura delle lavorazioni tramandati di generazione in generazione", ha sottolineato Caffo, ribadendo come la crescita non abbia mai intaccato l’identità aziendale.

Sebastiano Caffo, amministratore delegato del gruppo, e l'export manager Gabriele Langella mostrano il trofeo conquistato all'IWSC 2026

La strategia del gruppo si fonda proprio sulla valorizzazione delle radici produttive, applicata oggi anche al rilancio di storiche firme del bere italiano come Cinzano. Per l’amministratore delegato, il trofeo londinese dimostra che "un’impresa italiana, familiare e indipendente, può affermarsi ai massimi livelli internazionali facendo dell’eccellenza qualitativa il proprio tratto distintivo", tenendo fede al motto aziendale Semper ad Maiora.

Un segnale forte per tutta la liquoristica italiana