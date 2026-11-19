NATALE IN CALICE
Dalla tavola del Natale a quella di Capodanno: ogni occasione ha la sua bottiglia
Dalle bollicine Asti Cinzano alle grappe Mangilli e Frattina, Gruppo Caffo attraversa due anime del bere italiano e le porta nel momento dell’anno in cui una bottiglia, oltre al valore del suo contenuto, diventa anche simbolo di convivialità
Indice
- 1Bollicine Cinzano, l'Alta Langa per i brindisi e la tavola delle feste
- 1.1Ogni festa ha il suo calice
- 2Asti Rosé, Prosecco e To-Spritz: le bollicine per ogni occasione
- 3Grappa friulana Mangilli, dal fine pasto alla mixology contemporanea
- 4Confezioni regalo e decanter, il valore della presentazione a Natale
- 4.1Il regalo parla friulano
- 5Natale Caffo, bollicine e grappe per il mercato Horeca
A Natale una bottiglia comincia a parlare ancora prima di essere aperta. C’è quella scelta per ringraziare, quella portata a una cena, quella destinata alla tavola delle feste e quella che aspetta la mezzanotte. Per chi lavora nel mondo del beverage, dicembre è il periodo in cui origine, qualità, presentazione e capacità di raccontare un prodotto diventano parte della scelta. In questo scenario Gruppo Caffo riunisce due linguaggi profondamente italiani, le bollicine e la grappa, affidando a ciascuno un momento diverso della festa.
Bollicine Cinzano, l'Alta Langa per i brindisi e la tavola delle feste
La festa entra nel vivo. I calici si alzano, la tavola si fa più luminosa e le bollicine entrano in scena. Cinzano appartiene a questo immaginario da quasi tre secoli. Nato nel 1757, il marchio porta con sé una storia piemontese intrecciata alla corte sabauda e alla tradizione spumantistica italiana. Oggi quella memoria trova una delle sue espressioni più autorevoli in Principe di Piemonte Alta Langa Docg Extra Brut.
Nato da 95% Pinot Nero e 5% Chardonnay e affinato almeno 30 mesi sui lieviti, Principe di Piemonte ha un perlage fine e persistente, profumi di frutta a polpa bianca, crosta di pane e sfumature minerali. Il sorso teso e agrumato gli permette di andare oltre il brindisi di mezzanotte e accompagnare la tavola, con un profilo gastronomico capace di attraversare più momenti del pasto.
Ogni festa ha il suo calice
Dal pranzo alla mezzanotte: Principe di Piemonte Alta Langa Docg Extra Brut porta le bollicine a tavola con un profilo gastronomico; Asti Rosé Docg interpreta la novità e il dono; Asti Docg accompagna il dessert, Prosecco Doc apre le occasioni conviviali e To-Spritz porta il brindisi verso l’aperitivo.
Asti Rosé, Prosecco e To-Spritz: le bollicine per ogni occasione
Il 2026 porta con sé anche Cinzano Asti Rosé Docg, incontro tra Moscato Bianco e Brachetto. Colore rosato, profumi floreali, piccoli frutti rossi, pesca bianca e agrumi ne fanno una proposta immediatamente festiva e riconoscibile. Accanto, Asti Docg conserva il suo legame con dessert e ricorrenze, Prosecco Doc apre il pranzo o la serata con freschezza, mentre To-Spritz, nato da Glera e Garganega e pensato per la miscelazione, sposta il racconto verso il rito dell’aperitivo. Non una sequenza di etichette, ma una gamma da leggere per occasioni dall’aperitivo alla tavola, dal dessert al brindisi.
Grappa friulana Mangilli, dal fine pasto alla mixology contemporanea
Poi c’è la grappa che raccoglie una sfida interessante. Per generazioni è stata il bicchiere che arrivava alla fine, quasi un punto fermo dopo il caffè. Oggi quel gesto resta, ma non è più l’unico. La grappa entra nella degustazione, conquista spazio tra le riserve, dialoga con la miscelazione e torna a farsi scegliere per ciò che racconta. Materia prima, territorio e arte distillatoria. È qui che Distilleria Mangilli ritrova tutta la forza della propria identità friulana. Per Mangilli il territorio è più di una dichiarazione, è il punto da cui comincia il lavoro. Le vinacce provengono da uve del Friuli e vengono lavorate con distillazione a vapore secondo metodi tradizionali, per esaltarne il patrimonio aromatico.
Ne nascono grappe in cui note floreali e fruttate si accompagnano a morbidezza e persistenza. Nelle espressioni affinate entrano poi in gioco legni pregiati, tra cui il rovere francese, che aggiungono profondità e complessità senza cancellare l’impronta della materia prima. Mitica Grappa Friulana ne mostra il volto più immediato, nitido e aromatico. Mitica Riserva Barrique cambia passo e porta il sorso verso la complessità delle grappe affinate, dove il legno diventa parte dell’esperienza.
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Furlanina Gentile apre invece una strada differente; conserva il legame con il servizio tradizionale ma ha dimostrato di sapersi muovere anche nella mixology contemporanea, portando la grappa nella drink list e nei cocktail signature. Per chi costruisce assortimenti e carte, non una sola grappa per un solo momento, ma profili capaci di rispondere a preferenze e occasioni diverse.
Confezioni regalo e decanter, il valore della presentazione a Natale
Nel periodo natalizio anche la presentazione acquista un peso particolare. Confezioni dedicate al regalo, decanter di grande eleganza e astucci curati nei dettagli trasformano la bottiglia in un oggetto da scegliere, offrire e ricordare. Il valore percepito cresce, ma soprattutto cresce la possibilità di raccontare ciò che c’è dentro, ovvero un territorio, un sapere produttivo e una cultura della distillazione profondamente italiana. Il regalo non vive soltanto del prestigio della confezione, ma della storia che quella confezione rende visibile. In questo racconto trova posto anche Amaro del Capo Riserva, creato in edizione limitata per il Centenario della Distilleria Caffo (1915-2015).
Un prodotto raro, ottenuto utilizzando pregiate acquaviti di vino lungamente invecchiate in botti di rovere di Slavonia, custodite per decenni nei magazzini di invecchiamento sotto il controllo dello Stato italiano. Un amaro da meditazione, pensato per le occasioni speciali, i locali più ricercati e le case degli intenditori. Il 2026 aggiunge un ritorno dal forte valore simbolico. Alla Distilleria Mangilli è stata affidata la responsabilità di Frattina, marchio storico che, dopo l’importante operazione di acquisizione, grazie a Gruppo Caffo torna in Friuli, sua terra d’origine.
Il regalo parla friulano
Dal bianco alla riserva: Mitica Grappa Friulana, Mitica Riserva Barrique e Furlanina Gentile compongono un percorso tra immediatezza aromatica, affinamento e versatilità. Confezioni, astucci e decanter ne rafforzano la vocazione al regalo, mentre il ritorno di Frattina in Friuli aggiunge un racconto di origine e appartenenza.
In un momento dell’anno in cui provenienza e autenticità orientano la scelta, è una storia che trova una naturale forza narrativa in cui un nome conosciuto ritrova il territorio da cui è partito e torna a inserirsi nella sua cultura distillatoria.
Natale Caffo, bollicine e grappe per il mercato Horeca
È questa la chiave del Natale firmato Caffo. Dal Piemonte al Friuli, dalle bollicine alla grappa, il filo conduttore non è la semplice ampiezza del portafoglio, ma la possibilità di dare a ogni bottiglia un ruolo preciso. Per distribuzione e Horeca. significa costruire una proposta più leggibile, nella quale il cliente non sceglie soltanto un’etichetta, ma un momento, un gesto, una storia da condividere. Ed è proprio nelle feste, quando il valore simbolico del bere torna in primo piano, che tradizione e contemporaneità possono incontrarsi con maggiore naturalezza.