A Natale una bottiglia comincia a parlare ancora prima di essere aperta. C’è quella scelta per ringraziare, quella portata a una cena, quella destinata alla tavola delle feste e quella che aspetta la mezzanotte. Per chi lavora nel mondo del beverage, dicembre è il periodo in cui origine, qualità, presentazione e capacità di raccontare un prodotto diventano parte della scelta. In questo scenario Gruppo Caffo riunisce due linguaggi profondamente italiani, le bollicine e la grappa, affidando a ciascuno un momento diverso della festa.

Per il Gruppo Caffo, il Natale oltre alle tradizionali bollicine dei suoi marchi porta anche una grande varietà di grappe

Bollicine Cinzano, l'Alta Langa per i brindisi e la tavola delle feste

La festa entra nel vivo. I calici si alzano, la tavola si fa più luminosa e le bollicine entrano in scena. Cinzano appartiene a questo immaginario da quasi tre secoli. Nato nel 1757, il marchio porta con sé una storia piemontese intrecciata alla corte sabauda e alla tradizione spumantistica italiana. Oggi quella memoria trova una delle sue espressioni più autorevoli in Principe di Piemonte Alta Langa Docg Extra Brut.

Il Principe di Piemonte Alta Langa Docg Extra Brut

Nato da 95% Pinot Nero e 5% Chardonnay e affinato almeno 30 mesi sui lieviti, Principe di Piemonte ha un perlage fine e persistente, profumi di frutta a polpa bianca, crosta di pane e sfumature minerali. Il sorso teso e agrumato gli permette di andare oltre il brindisi di mezzanotte e accompagnare la tavola, con un profilo gastronomico capace di attraversare più momenti del pasto.

Ogni festa ha il suo calice Dal pranzo alla mezzanotte: Principe di Piemonte Alta Langa Docg Extra Brut porta le bollicine a tavola con un profilo gastronomico; Asti Rosé Docg interpreta la novità e il dono; Asti Docg accompagna il dessert, Prosecco Doc apre le occasioni conviviali e To-Spritz porta il brindisi verso l’aperitivo.

Ogni festa ha il suo calice Dal pranzo alla mezzanotte: Principe di Piemonte Alta Langa Docg Extra Brut porta le bollicine a tavola con un profilo gastronomico; Asti Rosé Docg interpreta la novità e il dono; Asti Docg accompagna il dessert, Prosecco Doc apre le occasioni conviviali e To-Spritz porta il brindisi verso l’aperitivo.

Asti Rosé, Prosecco e To-Spritz: le bollicine per ogni occasione

Il 2026 porta con sé anche Cinzano Asti Rosé Docg, incontro tra Moscato Bianco e Brachetto. Colore rosato, profumi floreali, piccoli frutti rossi, pesca bianca e agrumi ne fanno una proposta immediatamente festiva e riconoscibile. Accanto, Asti Docg conserva il suo legame con dessert e ricorrenze, Prosecco Doc apre il pranzo o la serata con freschezza, mentre To-Spritz, nato da Glera e Garganega e pensato per la miscelazione, sposta il racconto verso il rito dell’aperitivo. Non una sequenza di etichette, ma una gamma da leggere per occasioni dall’aperitivo alla tavola, dal dessert al brindisi.

L'Asti Docg, un classico dei brindisi delle feste

Grappa friulana Mangilli, dal fine pasto alla mixology contemporanea

Poi c’è la grappa che raccoglie una sfida interessante. Per generazioni è stata il bicchiere che arrivava alla fine, quasi un punto fermo dopo il caffè. Oggi quel gesto resta, ma non è più l’unico. La grappa entra nella degustazione, conquista spazio tra le riserve, dialoga con la miscelazione e torna a farsi scegliere per ciò che racconta. Materia prima, territorio e arte distillatoria. È qui che Distilleria Mangilli ritrova tutta la forza della propria identità friulana. Per Mangilli il territorio è più di una dichiarazione, è il punto da cui comincia il lavoro. Le vinacce provengono da uve del Friuli e vengono lavorate con distillazione a vapore secondo metodi tradizionali, per esaltarne il patrimonio aromatico.

La Grappa Gran Riserva Mangilli

Ne nascono grappe in cui note floreali e fruttate si accompagnano a morbidezza e persistenza. Nelle espressioni affinate entrano poi in gioco legni pregiati, tra cui il rovere francese, che aggiungono profondità e complessità senza cancellare l’impronta della materia prima. Mitica Grappa Friulana ne mostra il volto più immediato, nitido e aromatico. Mitica Riserva Barrique cambia passo e porta il sorso verso la complessità delle grappe affinate, dove il legno diventa parte dell’esperienza.

Furlanina Gentile apre invece una strada differente; conserva il legame con il servizio tradizionale ma ha dimostrato di sapersi muovere anche nella mixology contemporanea, portando la grappa nella drink list e nei cocktail signature. Per chi costruisce assortimenti e carte, non una sola grappa per un solo momento, ma profili capaci di rispondere a preferenze e occasioni diverse.

Confezioni regalo e decanter, il valore della presentazione a Natale

Nel periodo natalizio anche la presentazione acquista un peso particolare. Confezioni dedicate al regalo, decanter di grande eleganza e astucci curati nei dettagli trasformano la bottiglia in un oggetto da scegliere, offrire e ricordare. Il valore percepito cresce, ma soprattutto cresce la possibilità di raccontare ciò che c’è dentro, ovvero un territorio, un sapere produttivo e una cultura della distillazione profondamente italiana. Il regalo non vive soltanto del prestigio della confezione, ma della storia che quella confezione rende visibile. In questo racconto trova posto anche Amaro del Capo Riserva, creato in edizione limitata per il Centenario della Distilleria Caffo (1915-2015).

L'Amaro del Capo Riserva, creato in edizione limitata per il Centenario della Distilleria Caffo (1915-2015)

Un prodotto raro, ottenuto utilizzando pregiate acquaviti di vino lungamente invecchiate in botti di rovere di Slavonia, custodite per decenni nei magazzini di invecchiamento sotto il controllo dello Stato italiano. Un amaro da meditazione, pensato per le occasioni speciali, i locali più ricercati e le case degli intenditori. Il 2026 aggiunge un ritorno dal forte valore simbolico. Alla Distilleria Mangilli è stata affidata la responsabilità di Frattina, marchio storico che, dopo l’importante operazione di acquisizione, grazie a Gruppo Caffo torna in Friuli, sua terra d’origine.

Il regalo parla friulano Dal bianco alla riserva: Mitica Grappa Friulana, Mitica Riserva Barrique e Furlanina Gentile compongono un percorso tra immediatezza aromatica, affinamento e versatilità. Confezioni, astucci e decanter ne rafforzano la vocazione al regalo, mentre il ritorno di Frattina in Friuli aggiunge un racconto di origine e appartenenza.

Il regalo parla friulano Dal bianco alla riserva: Mitica Grappa Friulana, Mitica Riserva Barrique e Furlanina Gentile compongono un percorso tra immediatezza aromatica, affinamento e versatilità. Confezioni, astucci e decanter ne rafforzano la vocazione al regalo, mentre il ritorno di Frattina in Friuli aggiunge un racconto di origine e appartenenza.

In un momento dell’anno in cui provenienza e autenticità orientano la scelta, è una storia che trova una naturale forza narrativa in cui un nome conosciuto ritrova il territorio da cui è partito e torna a inserirsi nella sua cultura distillatoria.

Frattina, marchio storico friulano ora sotto il Gruppo Caffo

Natale Caffo, bollicine e grappe per il mercato Horeca