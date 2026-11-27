La guerra commerciale di Donald Trump torna a coinvolgere il vino europeo e riapre il confronto tra Washington e Bruxelles. Il 25 novembre l'Ustr, l'ufficio del Rappresentante commerciale degli Stati Uniti, ha presentato una nuova proposta di dazi nei confronti di 14 partner commerciali, con l'obiettivo dichiarato di contrastare le politiche industriali ritenute penalizzanti per le imprese americane. Per la maggior parte dei vini e dei distillati dell'Unione europea è previsto un aumento dell'aliquota dal 10% al 15%. Una misura che riguarda anche alcune delle principali denominazioni italiane, a partire dal Prosecco, ma che introduce un trattamento differenziato all'interno dello stesso comparto europeo. La proposta non è ancora operativa: le aliquote attualmente applicate restano in vigore e non è stata fissata una data di entrata in vigore delle nuove tariffe. L'avviso dell'Ustr contempla inoltre la possibilità di arrivare al 20% qualora le consultazioni con Bruxelles non producano risultati giudicati soddisfacenti da Washington. Le osservazioni scritte e le richieste di audizione potranno essere presentate entro il 5 gennaio 2027.

Dazi americani, Trump risparmia lo Champagne, ma non il Prosecco

Champagne esentato, Prosecco e Franciacorta restano nel mirino

L'aspetto che ha suscitato maggiori perplessità nel settore vitivinicolo italiano è la presenza di alcune esenzioni. Lo Champagne francese e il whiskey irlandese sarebbero esclusi dall'aumento, mentre resterebbero soggetti alla nuova aliquota del 15% il Prosecco, il Franciacorta e il Trentodoc. Nello stesso gruppo figura anche il Cava spagnolo. La distinzione riguarda pure i distillati: l'esenzione prevista per il whiskey irlandese non si estende agli altri prodotti europei. Grappa, amari e gli altri distillati dell'Unione sarebbero quindi interessati dall'aumento.

Per il vino italiano il passaggio dal 10% al 15% comporterebbe un aggravio di cinque punti percentuali. Si tratta di un ulteriore elemento di incertezza per un mercato, quello statunitense, che rappresenta uno sbocco importante per le esportazioni delle cantine italiane. La questione assume un significato particolare anche alla luce della recente competizione commerciale tra Prosecco e Champagne. Per la prima volta, infatti, le bollicine trevigiane hanno superato quelle francesi nelle vendite dei supermercati d'Oltralpe. Secondo i dati Circana, nei dodici mesi conclusi a luglio 2026 sono state vendute 25,31 milioni di bottiglie di Prosecco contro 25,23 milioni di Champagne, con un vantaggio di circa 80mila bottiglie.

Bottega: «Non si può tutelare un'eccellenza europea escludendone un'altra»

Sulla disparità di trattamento interviene Sandro Bottega, presidente di Bottega Spa, azienda vitivinicola veneta con una presenza commerciale in oltre 160 Paesi. «L'esclusione dello Champagne dai nuovi dazi statunitensi, a fronte della conferma dei tributi sul vino made in Italy, crea una disparità difficilmente giustificabile e rischia di colpire in modo sproporzionato una delle eccellenze più rappresentative del nostro export», afferma. Bottega richiama anche l'impatto economico delle misure commerciali americane sull'agroalimentare italiano. Secondo i dati citati dall'imprenditore, nel 2025 le esportazioni verso gli Stati Uniti sono diminuite del 4,6%, mentre nei primi otto mesi del 2026 la flessione ha raggiunto il 5,5%, con una perdita di 270 milioni di euro. Il costo complessivo dei dazi per l'agroalimentare italiano supererebbe i 630 milioni di euro.

Dazi americani, Sandro Bottega attacca: «Non si può escludere lo Champagne e colpire il Prosecco»

Da qui la richiesta alle istituzioni europee di intervenire durante le consultazioni, facendo rispettare il tetto del 15% negoziato con gli Stati Uniti e opponendosi a un possibile ulteriore incremento al 20%. «Serve un approccio unitario e motivato. Non si può tutelare un'eccellenza europea escludendone un'altra», sottolinea Bottega. L'imprenditore invita inoltre l'Unione europea a far valere il principio di reciprocità, ricordando che sui prodotti americani come il bourbon non gravano dazi europei. Sul futuro del Prosecco mantiene comunque una posizione fiduciosa: «Ha la forza per superare anche questa situazione di incertezza, grazie alla qualità, alla freschezza, alla versatilità e alle caratteristiche che lo rendono un interprete del gusto moderno».

L'industria americana del vino chiede l'esenzione per tutti