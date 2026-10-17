Il Prosecco conquista i francesi: «Ci ringraziano, avviciniamo i consumatori alle bollicine»

“Il Regno Unito è il nostro secondo mercato, con circa 130 milioni di bottiglie nel 2025, dopo gli Stati Uniti che superano i 145 milioni, ed è un mercato maturo. Qui la priorità è il valore, non il volume a tutti i costi: la denominazione ha raggiunto 667 milioni di bottiglie, l'82% delle quali va all'estero, e questa dimensione ci impone di curare qualità percepita, posizionamento ed educazione di consumatori e operatori. C'è poi un dato di contesto che non va sottovalutato. Nel Regno Unito, come in altri Paesi, i consumi di vino e di alcolici in generale sono in calo, soprattutto tra i più giovani. È una tendenza ampia, alimentata anche dall'attenzione crescente delle istituzioni, europee e non solo, ai temi della salute e del benessere. Le nostre bollicine stanno tenendo bene, ma la situazione va seguita con attenzione. Per questo puntiamo su un consumo consapevole e su un prodotto di qualità, e da anni lavoriamo anche a versioni a gradazione più bassa, ottenute in fermentazione e non con la dealcolazione, e ciò conferma l’attenzione costante del Consorzio per la sostenibilità.”