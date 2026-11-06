Le parole chiave sono cultura, formazione, innovazione. A cui vanno aggiunte gioco e conoscenza. EnoTrivia è tutto questo da una decina di giorni. Un gioco di società on line sul mondo del vino, un “trivial” enologico via web. «È un’idea che mi balla in testa da circa un anno – spiega Daniele Manfrini, il suo artefice – e oggi è una realtà. www.enotrivia.com è operativo con il primo gruppo di utenti che mette alla prova la propria conoscenza in materia e si cimenta in sfide collettive».

La schermata di accesso a EnoTrivia

Dall'esperienza internazionale all'idea di EnoTrivia

Manfrini, 45 anni, pugliese di San Giovanni Rotondo (Fg), laurea in comunicazione internazionale, da più di 15 anni è il direttore commerciale export di Cantine Paradiso di Cerignola (Fg). «Produciamo 500 mila bottiglie di vini del territorio, che vanno tutti all’estero - racconta. Viaggio molto e incontro importatori in tutto il mondo. Fuori Italia c’è tanta voglia di conoscenza e di approfondimento sull’universo vino, dalla storia alle curiosità. EnoTrivia è stata una risposta obbligata. Non a caso già in partenza è disponibile in otto lingue, che saranno ampliate per dar vita a una comunità mondiale». Stimolati le due prove gratuite. Per accedere al sistema ci si deve registrare. Disponibili due tipi di abbonamento, mensile (1,99 euro) e annuale (19,90).

Daniele Manfrini ha creato EnoTrivia, online da una decina di giorni

Come funziona EnoTrivia: domande, sfide e attestati di categoria

Giocare è semplicissimo. La piattaforma propone quiz dedicati con partite composte da 10 domande a risposta multipla e 20 secondi a disposizione per ciascuna risposta. Gli argomenti sono ad ampio raggio: viticoltura, enologia, vitigni, denominazioni, territori, tecniche di produzione, degustazione e curiosità enologiche. «A oggi le domande, in incremento, sono 600 – sottolinea Manfrini – Si vuole stimolare le persone alla conoscenza. Con diverse modalità: dal gioco individuale alla sfida uno contro uno, a quella con altri partecipanti. Vengono stilate le classifiche e i punteggi. In futuro saranno previsti anche premi». In base ai punteggi ottenuti si conquistano attestati di categoria: esploratore della vigna, conoscitore del calice, intenditore di vino, custode della cantina, fino al vertice di maestro di EnoTrivia.