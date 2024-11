Custodisci l’anima di spirits e liquori con POLSPIRITS di Mondial Capsule

Spirits, distillati e liquori sono sempre più alla moda grazie alle chiusure di Mondial Capsule, studiate fin nel dettaglio e capaci di custodire e valorizzare il loro carattere.

Mondial Capsule è un’azienda italiana facente parte del Gruppo Molinas - proprietario anche del rinomato Sugherificio Molinas - specializzata nella realizzazione di capsule per l’enologia in stagno, PVC e polilaminato rullabile. Da oltre 35 anni sviluppa nuove soluzioni e competenze per offrire un prodotto dalle grandi performance e un servizio di prima qualità, senza compromessi.

Nell’ambito della gamma prodotti di Mondial Capsule, la linea POLSPIRITS è interamente dedicata al mondo dei liquori e dei distillati, caratterizzata da stile, precisione e cura dei dettagli in ogni singolo particolare.

Grazie a un approccio proattivo volto alla risoluzione dei problemi che ogni giorno vengono riscontrati dai produttori, grazie a investimenti in linee di produzione ad alta tecnologia e a un costante impegno nell ricerca, POLSPIRITS nasce da subito come un prodotto altamente personalizzabile nei colori, nella forma e nelle finiture.

Per POLSPIRITS sono tante le lavorazioni e le personalizzazioni possibili rese disponibili da Mondial Capsule e da studiare e analizzare insieme al team tecnico, a partire dalla scelta del materiale: stagno o PVC termoretraibile. Le capsule in stagno possono essere personalizzate una ad una con colorazione con inchiostro a spruzzo, stampa serigrafica, timbro in testa a secco o colorato, linguetta a strappo orizzontale o verticale. Le capsule in PVC termoretraibile, invece, possono essere personalizzate con stampa a inchiostro con tecnologia FLEXO/ROTO, stampa a caldo in più colori, stampa a rilievo a secco o colorata, e linguetta a strappo orizzontale o verticale.

Per maggiori informazioni, visita il sito mondialcapsule.com.