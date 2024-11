Tartufo bianco: ingrediente d'eccellenza in cucina per le feste

Il Tuber magnatum Pico, noto come il tartufo bianco di Alba e di Acqualagna, cresce esclusivamente in natura e non è coltivabile, è famoso per il suo aroma intenso e per le sue note aromatiche straordinarie. Urbani Tartufi porta avanti una tradizione secolare, fatta di ricerca, rispetto e dedizione, valorizzando il lavoro di chi, con esperienza e passione, raccoglie a mano questo prezioso dono della natura.

Il tartufo bianco: un gioiello spontaneo

Il tartufo bianco, caratterizzato da una forma irregolare e globosa e una superficie liscia e papillata, si distingue per il suo aspetto e per il colore delicato, che varia dal bianco latte al rosato. Urbani Tartufi segue ogni fase della raccolta e della selezione, rispettando la stagionalità che garantisce il massimo della qualità: da fine estate all’inizio dell’inverno, il tartufo bianco raggiunge la sua piena maturazione a metà ottobre, pronto per essere protagonista di piatti raffinati.

La raccolta del tartufo bianco: conoscenza e rispetto

Raccogliere il tartufo bianco è un’arte antica, riconosciuta anche dall’Unesco nel 2021 come patrimonio culturale immateriale, con la pratica italiana della “Cerca e cavatura del tartufo”. Per Urbani Tartufi, questa tradizione è più di una semplice raccolta: è la fusione perfetta tra uomo e cane da cerca, compagno inseparabile e abile “cavatore” dotato di un olfatto finissimo.

Questa pratica, tramandata di generazione in generazione, rappresenta un legame profondo con il territorio e con la natura, che Urbani Tartufi difende e sostiene attraverso una produzione responsabile e rispettosa dell’ambiente.

Le ricette con tartufo bianco firmate da gradi chef

In occasione del 170° anniversario di Urbani Tartufi, grandi chef hanno creato piatti d’eccezione per esaltare il sapore unico del tartufo bianco. Perfette per i momenti speciali, queste ricette racchiudono il sapere culinario e la creatività di chef rinomati, che hanno trasformato questo ingrediente in vere e proprie opere d’arte gastronomica.

Le preparazioni di Urbani Tartufi, eleganti e sofisticate, si prestano a rendere ogni tavola natalizia ancora più preziosa, regalando agli ospiti un’esperienza di gusto memorabile e raffinata.

Uovo di carciofo di Maurizio e Sandro Serva

Gli chef Maurizio e Sandro Serva del ristorante La Trota di Rivodutri (Ri) hanno dato vita a un piatto sorprendete e inconsueto: l’Uovo di Carciofo. Questa ricetta racchiude tre metodi tradizionali di cottura del carciofo, culminando in una preparazione elegante e delicata, arricchita dal tartufo bianco.

Uovo di carciofo di Maurizio e Sandro Serva del ristorante La Trota di Rivodutri (Ri)

Dalla classica frittata alla cottura alla romana e alla rapida frittura alla giudia, l’Uovo di Carciofo è una celebrazione dell’autenticità italiana, che raggiunge la sua espressione più alta con l’aggiunta del pregiato tartufo.

Scampi in salsa di burro e brodo di cappone con foglie di cavolini di Bruxelles e tartufo bianco di Paul Bartolotta

Lo chef Paul Bartolotta titolare dei The Bartolotta Restaurants presenta gli Scampi in salsa di burro e brodo di cappone, un connubio di sapori marini e terrosi che porta alla ribalta la dolcezza delicata degli scampi.

Scampi in salsa di burro e brodo di cappone con foglie di cavolini di Bruxelles e tartufo bianco di Paul Bartolotta

Il piatto è nobilitato dal tartufo bianco, che aggiunge una nota aromatica straordinaria, mentre le foglie di cavolini di Bruxelles creano un contrasto di sapori, arricchendo ulteriormente l’esperienza gustativa.

Tortellini alla bolognese con brodo di cappone di Marco Calenzo

Lo chef Marco Calenzo, executive chef Four Seasons at The Surf Club in Florida, ha ideato un piatto che rende omaggio alla tradizione emiliana: i tortellini alla bolognese.

Tortellini alla bolognese con brodo di cappone di Marco Calenzo exceutive chef del Four Seasons at The Surf Club in Florida

Immersi in un profumato brodo di cappone e arricchiti con una spuma di brodo e burro, questi tortellini accolgono il tartufo bianco, che dona al piatto un’eleganza unica. La mortadella e il midollo intensificano i sapori, trasformando un piatto classico in una prelibatezza raffinata, perfetta per le festività autunnali.

Risotto alla rapa rossa, tartufo bianco e crema di Parmigiano di Michele Pidone

Lo chef Michele Pidone del Ristorante Lampone di Spoleto (Pg) presenta il Risotto alla rapa rossa con tartufo bianco, una creazione visivamente accattivante che combina il colore vibrante della rapa con la morbidezza della crema di parmigiano.

Risotto alla rapa rossa, tartufo bianco e crema di Parmigiano di Michele Pidone del ristorante Lampone di Spoleto (Pg)

Il tartufo bianco, cosparso sopra il risotto, aggiunge un aroma inconfondibile e avvolgente, rendendo ogni boccone un’esperienza memorabile.

