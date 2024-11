Pane e sostituti senza glutine: l’offerta Schär Foodservice per la ristorazione

Il cestino del pane sulla tavola accoglie da sempre i clienti dei ristoranti e questo dovrebbe valere anche per chi segue una dieta senza glutine. Si stima infatti che la celiachia colpisca l’1% della popolazione italiana e esistono altre patologie, come l’allergia al grano o la sensibilità al glutine non celiaca, che richiedono di seguire un’alimentazione gluten-free. Una fetta di mercato importante e in crescita, che la ristorazione non dovrebbe dimenticare.

Schär Foodservice: dal Pane Bianco ai Grissini gluten-free

Schär Foodservice, la divisione dedicata al canale Horeca del Gruppo Dr. Schär, offre un assortimento completo di pane e sostituti del pane buoni, sicuri e riconosciuti dal consumatore per la qualità del marchio Schär. Dalla Ciabatta alle Rosette/White Rolls, dal Pane Bianco/White Bread all’Hamburger Roll, la ricca proposta è disponibile in formato monoporzione, che consente di offrire il senza glutine senza rischi di contaminazione, mantenendo intatti il gusto e le caratteristiche organolettiche del prodotto; alcune referenze sono inoltre surgelate e confezionate in imballo infornabile, che permette la cottura promiscua con prodotti contenenti glutine nello stesso forno. Non possono poi mancare i Grissini Classici, con grano saraceno, o i Grissini Ondulati, salati in superficie e con olio Evo o ancora il Pane Casereccio, perfetto per creare delle ottime bruschette.

Multi-Cereal Bread: il pane senza glutine, lattosio e 100% vegano

L’offerta Schär Foodservice è costantemente arricchita con nuovi prodotti e nuove ricette che uniscono esigenze di gusto e di benessere e che utilizzano semi, legumi e cereali senza glutine per natura, in grado di offrire un ricco apporto di sostanze vitali e nutrienti, assicurando varietà e nuove sfumature di gusto. Proprio da questa ricerca nasce il nuovo Multi-Cereal Bread, due fette di pane in monoporzione preparate con quinoa, sorgo, miglio e farina di castagne.

Multi-Cereal Bread: il pane senza glutine, lattosio e 100% vegano

Con il 16%di pasta madre, ricco di fibre e altamente digeribile è perfetto per creare ottimi sandwich. Essendo anche senza lattosio e vegano è adatto per chi segue non solo un’alimentazione senza glutine, ma anche per chi è intollerante al lattosio e per chi vuole escludere cibi di origine animale.

