Schär lancia il nuovo Mini-Expo per l'Horeca: biscotti senza glutine e lattosio

A partire da fine ottobre 2024, il mondo della ristorazione e dell'accoglienza potrà contare su una novità pensata per chi ha esigenze alimentari specifiche: il Mini-Expo da banco firmato Schär Foodservice, la divisione Horeca del Gruppo Dr. Schär, che propone un mix di 15 Digestive e 15 Choco Chip Cookies, biscotti senza glutine e senza lattosio.

Nuovi snack gluten e lactose free: Schär presenta un mini-espositore compatto per il canale Horeca

Questo espositore compatto nasce per rispondere a un'esigenza sempre più sentita nei bar, negli hotel e nei punti vendita legati al canale travel, dove la domanda di prodotti sicuri per celiaci e intolleranti al lattosio è in costante crescita. Sebbene i celiaci rappresentino circa l'1% della popolazione italiana, una percentuale crescente di persone soffre di sensibilità al glutine o di altre intolleranze che rendono necessaria una dieta gluten free. Offrire un'opzione adatta a tutti diventa dunque un plus per chi opera in questi settori.

Il nuovo espositore Schär non è solo una soluzione pratica ma anche un'attenzione alla qualità e al gusto. I Digestive, realizzati con il 4% di grano saraceno e ricchi di fibre, garantiscono un equilibrio nutrizionale che sorprende, mentre i Choco Chip Cookies, ispirati ai classici biscotti americani, si distinguono per la generosa presenza di gocce di cioccolato (ben il 12%). Entrambi i prodotti, oltre a essere gluten free e lactose free, sono confezionati in pratiche monoporzioni da due biscotti, perfette per mantenere la freschezza e per un consumo veloce, magari in viaggio o durante una pausa caffè. Una nota interessante: i Choco Chip Cookies sono anche vegani, rendendoli un'opzione ancora più inclusiva.

Il Mini-Expo è pensato per occupare poco spazio sul banco (25x18,6x22 cm) e garantisce una shelf life di 9 mesi, un aspetto pratico che non può passare inosservato per chi gestisce attività con spazi ridotti o flussi di clientela stagionali. Inoltre, la presenza ben visibile del brand Schär sul display rappresenta un'ulteriore garanzia, sia per la clientela italiana che per i turisti stranieri, grazie alla fama del marchio a livello internazionale.

Cosa sapere su Schär Foodservice

Schär Foodservice è la divisione dedicata al fuori casa del Gruppo Dr Schär, leader europeo del mercato senza glutine presente in oltre 60 Paesi nel mondo. Istituito nel 2009, Schär Foodservice rappresenta la soluzione innovativa per rispondere a tutte le necessità del settore Horeca e della sua clientela che deve escludere il glutine dalla sua dieta. Un assortimento completo di ingredienti e prodotti senza glutine di elevata qualità che soddisfa, in totale sicurezza, il gusto e le esigenze nutrizionali dei clienti in ogni occasione del fuori casa.