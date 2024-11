Soluzioni per un Natale goloso in pasticceria: tra cioccolato e creatività

Durante il periodo natalizio, le pasticcerie si riempiono di dolci tradizionali e innovativi, portando con sé profumi avvolgenti e un’ineguagliabile magia. Ogni creazione diventa un’occasione per vivere momenti speciali con amici e familiari, celebrando la dolcezza delle festività. Agostoni e ICAM Professional sono accanto ai professionisti, offrendo una gamma di prodotti che uniscono tradizione e innovazione, perfetti per ispirare nuove ricette e abbinamenti.

Chocolate Nuances per stimolare la creatività

La linea Chocolate Nuances propone cubettoni da forno in cioccolato bianco o al latte, ideali per arricchire lievitati, croissant e biscotti. Grazie all'aggiunta di circa il 6% di burro di cacao, questi cubettoni diventano una copertura versatile per svariate preparazioni. Le opzioni di gusto, come passion fruit, mirtillo, pistacchio, nocciola, lampone, caffè, limone e Latte Speziato, sono studiate per soddisfare ogni esigenza creativa.

Il cubettone al limone, ad esempio, regala note agrumate intense ed è perfetto come alternativa o complemento ai canditi nel panettone. I cubettoni Latte Speziato, invece, uniscono il cioccolato al latte a sentori di pepe, noce moscata, cannella e chiodi di garofano, evocando i sapori classici del Natale.

Creme Agostoni: versatilità e gusto unico

La gamma di creme Agostoni propone opzioni ideali per farciture di lievitati natalizi, ma anche per creare spalmabili gourmet. Tra le novità, troviamo la crema Caramello, una soluzione dolce e delicata per farcire praline o dolci di pasticceria, e Zabuò, uno zabaione pronto all’uso che si distingue per l'intenso aroma di Marsala e uova. Quest’ultimo è perfetto per arricchire preparazioni dai sapori caldi e tipicamente invernali, offrendo al palato una ricca esperienza di gusto.

Chococube: formazione e ispirazione per la pasticceria natalizia

Chococube è il centro di formazione ICAM e una piattaforma online che diffonde cultura e competenza sul mondo del cioccolato. Sulla piattaforma, pasticcieri e professionisti possono seguire una varietà di corsi, inclusa una sezione speciale dedicata al Natale. Qui, si possono esplorare ricette e tecniche d’uso dei cioccolati ICAM, per arricchire le vetrine natalizie e renderle ancora più attraenti.

Scopri di più su chococube-online.icamcioccolato.com e lascia che la magia del cioccolato trasformi le tue creazioni natalizie!

Agostoni e ICAM Professional

via Caio Plinio 5/7 - 22030 Orsenigo (Co)

Tel 031 6346101