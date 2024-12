Agugiaro & Figna: le Sinfonie e il Panettone protagonisti a Sigep World 2025

Sigep World 2025 si avvicina e Agugiaro & Figna è pronta a incantare il pubblico con un programma ricco di eventi, demo e show cooking esclusivi. Le Sinfonie, il brand di farine del gruppo molitorio dedicato all'alta pasticceria, sarà protagonista di un palinsesto che animerà lo stand 020 nel padiglione B5 della fiera.

Le farine Le Sinfonie protagoniste a Sigep World

Così, Sigep World sarà il luogo in cui si intrecceranno due macrotemi fondamentali che definiscono l’impegno di Agugiaro & Figna nel mondo dell’alta pasticceria: da un lato, lo sviluppo e il successo della linea Le Sinfonie, che sta ampliando il suo orizzonte internazionale con collaborazioni straordinarie e il coinvolgimento di nomi di punta nel mondo della lievitazione e della pasticceria d’eccellenza...

Agugiaro & Figna presenterà a Sigep World un’iniziativa che permetterà di scoprire le curiosità legate alla preparazione del Panettone

...Dall’altro, la valorizzazione della tradizione pasticcera italiana, che si è tradotta da un po’ di tempo in un progetto innovativo dedicato al Panettone. Agugiaro & Figna, infatti, presenterà a Sigep World un’iniziativa sviluppata insieme ai più grandi maestri lievitisti, che permetterà di scoprire in fiera le curiosità legate alla preparazione del Panettone e vivere un'esperienza dedicata totalmente alla conoscenza del lievitato made in Italy per eccellenza.

Etica, sostenibilità e collaborazioni di prestigio

Intanto, Agugiaro & Figna si prepara a proseguire il suo roadshow attraverso i maggiori eventi internazionali e dopo Sigep World sarà la volta di Sirha a Lione. Con un forte impegno verso l’etica, la sostenibilità e la qualità, il Gruppo, con il brand Le Sinfonie, è anche main sponsor dell'Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano e continua a sostenere iniziative prestigiose come il Panettone World Championship e Panettone in Tour.