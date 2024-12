Milano: il prezzo dei panettoni artigianali sale del 4%, +6% per gli industriali

L'osservatorio panettone di Maiora Solutions ha certificato per il 2024 un aumento generale dei prezzi medi dei panettoni classici, sia artigianali che industriali, nella sua terra natale: Milano. L'indagine, giunta alla sua quinta edizione e realizzata grazie a Resmart, lo strumento di intelligenza aumentata sviluppato da Maiora per l'ottimizzazione dei prezzi nel comparto food, ha monitorato 28 brand, di cui 16 appartenenti alle principali pasticcerie milanesi e 12 a produzione industriale. I dati evidenziano un incremento del 6% per i panettoni della grande distribuzione e del 4% per quelli artigianali, in linea con i trend osservati negli anni precedenti e confermando una crescita costante che prosegue dal 2021.

Per Andrea Torassa ed Emilio Zunino, fondatori di Maiora, «dopo l'impennata del 2022 dovuta all'aumento del costo delle materie prime, e in parte all'inflazione, i prezzi si sono stabilizzati». Quest'anno, infatti, così come nel 2023, «i prezzi sono saliti meno, ma il trend di crescita esiste dal 2021 e non va trascurato, soprattutto in questo periodo dell'anno in cui i consumi sono più sostenuti. Abbiamo ampliato l'analisi, che comprende quest'anno 28 brand rispetto ai 20 monitorati nel 2023».

Quanto costano i panettoni artiginali nel 2024 a Milano?

Addentrandoci nei dati, nel segmento artigianale, l'aumento medio del prezzo al chilo, come vi abbiamo già annunciato, si attesta al 4%. Tra le pasticcerie monitorate, alcune, come Sant'Ambroeus, Martesana, Pavè Milano e Cucchi, hanno mantenuto inalterati i loro listini, garantendo continuità ai propri clienti. Al contrario, Peck ha registrato l'aumento più significativo, passando da 36 a 40 euro al chilo, pari a un +11%: un rialzo che segue un 2023 in cui il prestigioso brand non aveva applicato aumenti, rendendolo quest'anno una delle eccezioni più marcate.

Panettoni artigianali a Milano: i prezzi nel 2024

I panettoni firmati Massari, Gattullo e Cova mostrano invece incrementi più moderati (+7%), con prezzi che si attestano rispettivamente a 46 euro al chilo per Massari e 45 euro per Gattullo e Cova. Variazioni lievemente inferiori per Zàini Milano, Clivati e Ranieri (+5%) e per Marchesi, il cui aumento del 4% lo conferma, tuttavia, come il panettone più caro tra quelli analizzati: 48 euro al chilo. Di contro, il prodotto più economico tra i panettoni artigianali rimane quello di Pasticceria San Gregorio, a 39 euro al chilo.

Quest'anno, l'analisi include anche tre new entry di rilievo: Le Polveri, Cracco e Davide Longoni. I loro panettoni, rispettivamente venduti a 44 euro al chilo (Le Polveri e Cracco) e 42 euro al chilo (Davide Longoni), si collocano nella fascia medio-alta del panorama artigianale milanese.

Quanto costano i panettoni industriali nel 2024 a Milano?

Passando ai panettoni industriali, la crescita media è stata leggermente superiore a quella dei prodotti artigianali, pari al 6%. Tuttavia, questo segmento mostra una maggiore varietà di politiche di prezzo. Se brand come Tre Marie e Le Grazie hanno scelto di aumentare i costi del +10%, Terre d'Italia si è fermata a un più moderato +5%, mentre Carrefour Extra ha deciso di mantenere invariati i prezzi rispetto al 2023. Maina, sorprendentemente, ha optato per una lieve riduzione (-1%).

Milano: i prezzi dei panettoni nella grande distribuzione nel 2024

Una scelta ancora più audace è quella di Balocco, che ha ridotto il costo medio al chilo del proprio panettone del -23%, portandolo da 7,45 euro nel 2023 a 5,73 euro nel 2024. Questa strategia in controtendenza lo rende uno dei prodotti più convenienti tra quelli monitorati. D'altra parte, Motta ha completamente cambiato approccio: con il lancio della nuova linea firmata Bruno Barbieri, il prezzo medio del suo panettone è schizzato a 14,9 euro al chilo, rispetto ai precedenti 5,76 euro, segnando un chiaro riposizionamento verso l'alto nel mercato della grande distribuzione.

Escludendo il caso particolare di Motta, il prezzo medio al chilo dei panettoni industriali nel 2024 si attesta a 7,74 euro. Tre Marie e Terre d'Italia guidano la classifica dei più costosi, rispettivamente a 13,71 e 12,49 euro al chilo, mentre Bistefani si conferma il brand più economico con un prezzo medio di 3,79 euro al chilo. Tra le novità monitorate quest'anno, troviamo i panettoni di Cova (12,4 euro al chilo), Galup (10,79 euro) e Coop (4,98 euro), che arricchiscono ulteriormente l'offerta della grande distribuzione.

Che cosa sapere su Maiora, la start-up che ha realizzato l'indagine sul prezzo del panettone a Milano

Maiora è una start-up innovativa specializzata nello sviluppo di strumenti di intelligenza artificiale, analisi avanzata dei dati, pricing e revenue management per aziende di diversi settori, dal turismo&hospitality a sport ed eventi, dal lusso alla grande distribuzione, fino alla logistica e al food & beverage. Fondata nel 2017 a Milano da Andrea Torassa ed Emilio Zunino, dopo essere rientrati da un'esperienza lavorativa all'estero, la start-up si avvale oggi di un team di professionisti ed esperti del comparto, una squadra di grande esperienza nell'uso e nell'analisi avanzata dei dati e nello sviluppo di soluzioni automatizzate.