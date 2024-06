Julius Meinl: successo per The Originals Bio Fairtrade nel mercato Horeca

A un anno dal lancio sul mercato Horeca della linea “The Originals Bio Fairtrade”, Julius Meinl, storica torrefazione viennese con cuore produttivo in Italia, può tracciare un bilancio per questa gamma di prodotti, caratterizzata da caffè biologici e certificati Fairtrade.

Il Gloritte Gold della linea The Originals Bio Fairtrade di Julius Meinl

In quasi dieci mesi, il fatturato globale ha sfiorato i 4 milioni di euro, con l’adesione di oltre 1500 clienti. Risultati straordinari che riflettono l’impegno di Julius Meinl nel sostenere insieme a Fairtrade le cooperative di produttori nei Paesi di origine, garantendo loro un prezzo premium oltre al minimo sul mercato di circa 1,30 euro al kg.

Il successo della linea “The Originals Bio Fairtrade” si è esteso anche in Paesi come Germania e Austria, dove la richiesta di certificazioni è particolarmente elevata. Tuttavia, anche in mercati meno sensibili al tema, i prodotti Bio Fairtrade hanno trovato nuovi clienti, confermando la crescente attenzione verso la qualità e un consumo sempre più consapevole.

Julius Meinl: i nuovi caffè macinati Belvedere e Danube Delight

Alla fine di aprile, Julius Meinl ha ampliato l'offerta con due nuovi prodotti: Belvedere e Danube Delight, disponibili in formato macinato da 500 g, pensati per la colazione nel settore hotellerie con estrazione in filtro. Questi prodotti sono confezionati in pack monomateriale in polietilene altamente riciclabile, con l’obiettivo di estendere questa soluzione anche al caffè in grano.

Da marzo a settembre, i migliori baristi d'Italia hanno l'opportunità di mettere in mostra il loro talento alla Meinl Barista Cup

La grande novità del 2024 è la Meinl Barista Cup, una sfida globale dedicata a tutti i clienti di Julius Meinl. Da marzo a settembre, i migliori baristi d'Italia hanno l'opportunità di mettere in mostra il loro talento su scala nazionale e internazionale, culminando nella finalissima a Vienna nel mese di settembre. Davanti a giudici d'eccezione, verranno decretati i campioni del caffè nelle tre categorie in gara: Espresso, Latte Art e Ricetta Speciale.

Julius Meinl trionfa alla Grande Sfida Fairtrade

Inoltre, Julius Meinl ha recentemente ottenuto un notevole successo nella Grande Sfida Fairtrade, svoltasi dal 10 al 12 maggio. L'azienda si è distinta per il suo impegno nella promozione interna del mondo Fairtrade e nel coinvolgimento dei propri clienti che acquistano la linea The Originals Bio Fairtrade. Questo prestigioso risultato testimonia ancora una volta l'eccellenza e l'impegno di Julius Meinl nel promuovere pratiche sostenibili e di qualità nel mondo del caffè.

Con questi risultati, Julius Meinl conferma la sua posizione di leader nel settore del caffè, continuando a innovare e a sostenere la sostenibilità, offrendo prodotti di alta qualità che soddisfano le esigenze dei clienti più esigenti.

