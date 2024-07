Come si abbina la Kombucha? Lo svela Il Circolino di Monza

Al primo assaggio può anche spiazzare (qualche versione più di altre), poi sorprende e alla fine convince senza remore. Bere Kombucha è abitudine piacevolmente salutare sempre più di tendenza, considerata anche la complicità apprezzata dalla ristorazione. La sinergia nata tra “Il Circolino” di Monza e “Legend Kombucha” di Verona ne è originale dimostrazione.

Kombucha Mockito che strizza l'occhio al Mojito

Che cosa è Legend Kombucha

“Legend Kombucha” è tra le prime bewery italiane artigianali a produrre la bevanda: la realtà nata nel 2019 da Stefano Zamboni, a cui si è affiancato poi anche Ettore Ravizza, propone in 14 versioni l’antico tonico orientale, con fermentazione naturale e non pastorizzata di tè zuccherato e una coltura simbiotica di batteri e lieviti chiamata Scoby (Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast).

Il contenuto alcolico è praticamente nullo, compreso fra 0,5% e 1% e il grado zuccherino minimo, per una proposta effervescente e dissetante, che favorisce la digestione, promuove un benessere generale e migliora la vitalità. Insomma, una pausa dai ritmi frenetici che richiama proprio, anche nel nome scelto, la leggendaria lentezza orientale rigeneratrice. L’origine è infatti asiatica e la narrazione si perde in infinite storie. Si parla di tè dell’immortalità intorno al 221 d.C. in Cina, ma anche di V secolo a.C. e di una bevanda miracolosa che fece guarire l’imperatore giapponese In-giyo, preparata dal medico coreano Kombu. Ecco perché Kombu-cha (tè, appunto). Il suo consumo è un must in Oriente ma anche negli Stati Uniti. Lady Gaga ne è un’appassionata consumatrice.

A Il Circolino di Monza i piatti da abbinare alla Kombucha

In Italia la bevanda analcolica viene proposta sempre di più in abbinamento a menu speciali, per mostrarne la sua versatilità. Ed è quello che accade a “Il Circolino” di Monza, il club del gusto che strizza l’occhio ai circoli culturali di inizio Novecento e si ispira all’eleganza anni Venti e Trenta in chiave moderna.

I Circolino di Monza. Foto: Jacopo Salvi

Il resident chef Lorenzo Sacchi, per tre domeniche sino a fine luglio e in aggiunta la prima domenica di settembre (per la città la più importante dell’anno con il Gran Premio di Formula Uno, nda) proporrà Legend Kombucha con un brunch, che diviene per questo "Brunch Leggendario". Chef Sacchi unisce le tradizioni culinarie brianzole a quelle ispaniche, patrimonio acquisito con molti anni di esperienza a Barcellona. I viaggi sono la sua fonte d’ispirazione principale e non smette mai di guardare altrove, pur con i piedi ben radicati nella sua terra di Brianza.

Brunch Leggendario a Il Circolino french toast con pralinato di nocciola e gelato vaniglia
Il brunch leggendario accompagnato da diverse versioni di Kombucha
Kombucha in versione Cocktail

Per l’occasione ha studiato tre proposte che ne sono la dimostrazione. “The Original One” è Pan de Cristal con tomate e jamòn ibérico, mini croissant farcito con steak tartare e French toast con pralinato di nocciola e gelato alla vaniglia; il tutto accompagnato da Legend Kombucha Original Blend, dal sapore classico. “The Spicy One” prevede un English muffin con uovo alla Benedict, bacon e salsa Bernese, Rösti di patate con salmone affumicato, avocado e cream cheese, pancake con sciroppo d’acero, crème fraîche e frutti rossi; ad accompagnare Legend Kombucha Ginger Bomb che grazie a zenzero e limone, rivela una nota speziata e gradevolmente acidula.

Con “The Fresh One” si potranno trovare hummus di piselli con stracciatella e menta, waffle con pollo fritto, sciroppo d’acero e cetriolo sott’aceto e banana bread con arachidi e caramello salato, con Legend Kombucha Mockito, agrumato e deciso, ispirato al famoso mojito. Anche la Barmaid de Il Circolino, Damara Lanzone, ha ideato due proposte: “Sunday Morning” con Bitter Rosso italiano, miele al passion fruit, Legend Kombucha Ginger Bomb e il mocktail “Garden Party” a base di Gin analcolico, Legend Kombucha Original Blend, Sherbet di pompelmo giallo e fiori di sambuco.

Il Circolino

Via Anita Garibaldi 4 - 20900 Monza

Tel 039 6363374