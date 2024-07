S.Pellegrino: per i 125 anni arriva un'etichetta in edizione limitata

S.Pellegrino festeggia i 125 anni con nuova etichetta in edizione limitata dedicata al mondo della ristorazione, dal mese di giugno in sostituzione delle bottiglie di vetro standard nel fuori casa. Attraverso la speciale etichetta, ogni bottiglia diventa così un simbolo di convivialità ed eccellenza culinaria, esaltando la storia di S.Pellegrino.

La nuova etichetta limited edition di acqua S.Pellegrino

S.Pellegrino, appuntamenti al ristorante

In occasione dell'anniversario, S.Pellegrino ospita anche un ciclo di appuntamenti presso una selezionata rosa di ristoranti d'alta cucina, dal nord al sud Italia, celebrando la tradizione e l'eccellenza gastronomica italiane in un contesto esclusivo. Protagonisti dell'esperienza gli indirizzi Primo Restaurant (Lecce), 1 stella Michelin, Dalla Gioconda (Gabicce Monte, PU), 1 stella rossa e una stella verde, Andrea Aprea (Milano), 2 stelle Michelin e 177 Toledo (Napoli).

S.Pellegrino si pone in prima linea nel sostegno del settore gastronomico, con una particolare attenzione al futuro della ristorazione d'eccellenza. La consapevolezza dell'importanza di creare un sistema integrato e costruire connessioni che possano alimentare una comunità sempre più solida e inclusiva ha permesso di dare il via a progetti globali come la S.Pellegrino Young Chef Academy, una piattaforma dedicata alla formazione e al supporto dei giovani talenti della gastronomia. Da sei anni, la S.Pellegrino Young Chef Academy Competition unisce nazioni e culture gastronomiche diverse, promuovendo la diversità, la creatività e l'innovazione.

S.Pellegrino, simbolo dello stile italiano

Presente in oltre 150 Paesi, S.Pellegrino continua a essere un simbolo dello stile italiano, ambasciatore di inclusione e innovazione nel mondo del fine dining. Attraverso progetti come la S.Pellegrino Young Chef Academy, l'azienda si impegna a sostenere e ispirare le nuove generazioni di talenti. Con uno sguardo al futuro della ristorazione, S.Pellegrino continua a rafforzare connessioni e alimentare una comunità sempre più solida, mantenendo saldo il suo impegno per la costruzione di un settore culinario vibrante e appassionante.