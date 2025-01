Le novità di farine e lievitati che rivoluzioneranno la pasticceria nel 2025

Il Sigep 2025 ha messo al centro dell’attenzione l’evoluzione della pasticceria e della panificazione, con un focus particolare sulle farine per dolci e lievitati. I migliori brand del settore hanno presentato prodotti studiati per rispondere alle esigenze di pasticceri, panettieri e pizzaioli, combinando tradizione, ricerca e sostenibilità. Dai panettoni ai croissant, dalle focacce ai lievitati più innovativi, la manifestazione ha offerto una panoramica sulle nuove tendenze del settore, con soluzioni pensate per garantire qualità, versatilità e alte prestazioni.

Agugiaro & Figna ha esplorato l’arte della lievitazione con il progetto “Panettone Italiano: Metodi a Confronto”, presentando quattro metodologie di gestione del lievito madre, con il contributo di dieci maestri lievitisti. Europastry Italia ha introdotto nuovi prodotti come la linea Pancristallo, una gamma di focacce da farcire, e Le Briò, panini per hamburger dal gusto neutro e dalla consistenza brioche. Molini Pivetti, invece, ha celebrato 150 anni di attività, presentando la sua nuova linea per Pasticceria, con referenze specifiche per frolla, lievitati, sfoglia e brioche-croissant, confermando il proprio impegno verso qualità e innovazione.

Molini Pivetti: 150 Anni di maestria nella macinazione del grano

Con 150 anni di storia, Molini Pivetti rappresenta un pilastro dell’arte molitoria italiana. Fondato nel 1875 da Valente Pivetti a Renazzo, in provincia di Ferrara, il piccolo molino a vapore è cresciuto fino a diventare un’azienda di riferimento internazionale, con tre stabilimenti produttivi e una capacità annua di 245.000 tonnellate di farina.

«Molini Pivetti, Sigep 2025 segna un importante traguardo: festeggiamo insieme ai nostri clienti e fornitori 150 anni di storia. Siamo orgogliosi di rappresentare la quinta generazione di una famiglia con una lunga tradizione molitoria, da sempre specialisti del grano tenero.» commenta Giulia Chessa, Marketing Manager di Molini Pivetti.

Lo stand di Molini Pivetti a Sigep 2025

Al Sigep 2025 di Rimini, Molini Pivetti ha presentato le sue eccellenze, confermandosi un partner strategico per i professionisti dell’arte bianca. Tra le novità spicca la linea per Pasticceria, una gamma pensata per rispondere alle esigenze di pasticceri e artigiani, con referenze come "Frolla", "Lievitati", "Sfoglia" e "Brioche-Croissant". Un’occasione unica per scoprire l’attenzione dell’azienda verso la qualità, la ricerca e l’evoluzione del settore, valori che guidano da cinque generazioni la sua crescita.

«Anche quest'anno tantissime novità! Il progetto pasticceria, con il nostro pastry ambassador Ciro Poppella, celebra il fiocco realizzato con la farina di Molini Pivetti. Sarà un anno speciale, che culminerà in un grande evento a fine anno, dove pizzaioli e pasticceri si uniranno per valorizzare questi due magnifici mondi» aggiunge Enzo Iannucci, Pizzaiolo e brand ambassador di Molini Pivetti.

Giulia Chessa e Enzo Iannucci

Durante l’intervista esclusiva, i rappresentanti di Molini Pivetti hanno sottolineato l’importanza di una filiera certificata e sostenibile, evidenziando l’impegno costante verso lo sviluppo di prodotti che valorizzino la versatilità delle farine italiane. La serie fotografica “Farina in Opera” e il nuovo logo celebrativo dei 150 anni raccontano, con creatività, la trasformazione del chicco di grano in farina, un processo che unisce territorio, competenza e passione.

Molini Pivetti guarda al futuro con determinazione, continuando a sostenere artigiani, pasticceri e chef in tutto il mondo, accompagnandoli nella creazione di prodotti d’eccellenza.

Europastry Italia: innovazione e versatilità per il futuro della panificazione

Come ogni anno, Europastry ha partecipato al Sigep 2025, presentando la propria gamma di prodotti e introducendo importanti novità che hanno catturato l'attenzione degli operatori del settore. L'azienda si distingue per la sua continua ricerca di innovazione e per lo sviluppo di nuove soluzioni, capaci di rispondere alle tendenze emergenti del mercato

Tra le principali novità presentate in fiera, spiccano la Focaccia, disponibile nelle varianti classica, con olive e con pomodori, realizzata con lievito madre e impasto “Cristallo” ad altissima idratazione. Un'altra proposta innovativa riguarda la linea di panificazione, con il lancio del Burger Beach e Hotdog Beach, oltre al Burger Croissant, pensato per un'esperienza gustativa inedita.

Lo stand di Europastry a Sigep 2025

Salvatore Coletta, direttore commerciale di Europastry Italia, ha condiviso l'entusiasmo per questa edizione del Sigep: «Per l'ennesima volta siamo qui a Sigep per presentare le nostre innovazioni di mercato. Quest'anno ci soffermiamo in particolare sulla linea Pancristallo, un assortimento di focacce da farcire pensate per ogni esigenza. Inoltre, puntiamo l'attenzione sulla gamma Le Briò, una linea di panini per hamburger con un effetto brioche e un sapore neutro, perfetti sia per farciture salate che dolci. Ma non solo: il nostro impegno nell'innovazione si estende anche alle donuts, settore in cui Europastry si distingue come leader nella produzione e commercializzazione. La nostra missione rimane quella di migliorare costantemente, portando sul mercato prodotti di alta qualità, versatili e in grado di rispondere alle nuove esigenze dei consumatori.»

Nel settore della pasticceria, Europastry ha ampliato la sua offerta con il Muffin al pistacchio e nuove referenze nella gamma Dots, tra cui le Dots Yuzu e Tè Matcha. Inoltre, l'azienda ha introdotto le Cuadradots, un formato quadrato farcito con caramello, arricchendo ulteriormente il proprio assortimento.

Salvatore Coletta, direttore commerciale di Europastry Italia

Europastry ha anche rafforzato il proprio impegno nel segmento dei prodotti senza glutine, ampliando la gamma disponibile e continuando a sviluppare nuove proposte di panificazione di altissima qualità. Grazie a un costante investimento in ricerca e sviluppo, l'azienda si conferma un punto di riferimento per chi cerca prodotti innovativi, di alta qualità e in grado di anticipare le richieste del mercato.

Europastry Italy Srl Via A. Manzoni 38 Milano (Mi) Tel +39 0185 459300

Agugiaro & Figna: un viaggio sensoriale nel Panettone italiano

Agugiaro & Figna ha portato a Sigep World 2025 un’esperienza unica, mettendo al centro l’eccellenza della pasticceria italiana con un progetto ambizioso: “Panettone Italiano: Metodi a Confronto”. Un viaggio nel cuore dei grandi lievitati, dove tecnica e creatività si fondono per celebrare l’arte pasticcera.

L’approccio scientifico del progetto esplora quattro metodologie di gestione del lievito madre - libero, liquido, legato e in acqua - grazie a un lavoro di ricerca condotto dal dipartimento Ricerca&Sviluppo dell’azienda. Affiancati da dieci maestri lievitisti, questi metodi diventano la base per esprimere la personalità e il talento di ogni pasticciere, dimostrando come l’equilibrio tra ingredienti, tecnica e ispirazione sia il segreto di un panettone perfetto.

Lo stand di Agugiaro & Figna a Sigep 2025

Nel corso dell’evento, i visitatori hanno scoperto nuove prospettive sui lievitati grazie al lavoro di maestri pasticcieri come Aniello Di Caprio, che ha reinterpretato il panettone al cioccolato, e Andrea Strabba Tamagnini, che ha trasformato il panettone in una proposta salata, ideale per aperitivi contemporanei.

Non solo passato: Sigep è stato il palcoscenico per una pasticceria che guarda avanti. Con la partecipazione straordinaria di Antonio Bachour, le sue demo hanno affascinato il pubblico con creazioni che combinano estetica e sperimentazione. Momenti come le colazioni pop e classiche e le degustazioni di prodotti lievitati, abbinate alle tisane Wilden Herbals Bio, hanno dato vita a nuove frontiere del gusto.

Antonio Bachour, Brand Ambassador Le Sinfonie

«Sono stato a Sigep World in collaborazione con Le Sinfonie, con cui stiamo lavorando per creare la miglior farina italiana da esportare in tutto il mondo, perfetta per croissant, torte, crostate e panettoni. Stiamo anche sviluppando una farina già pronta per dolci, la migliore sul mercato per qualità. Sono contento di questa grande collaborazione, adoro lavorare con Le Sinfonie perché per me è la miglior farina», ha commentato Antonio Bachour, Brand Ambassador Le Sinfonie.

Agugiaro & Figna conferma così il proprio ruolo di catalizzatore dell’arte bianca, con uno sguardo che unisce ricerca e sostenibilità, celebrando il panettone e i lievitati come simbolo dell’eccellenza italiana.