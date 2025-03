Farina, un'eccellenza italiana che conquista il mondo: boom dell'export

Il 20 marzo si celebra la Giornata mondiale della farina e l’italia può vantare eccellenze anche in questo campo. Le farine ottenute dalla macinazione del grano tenero e del grano duro sono tra le più utilizzate in Italia e nel mondo, secondo quanto riporta Italmopa - Associazione Industriali Mugnai d’Italia, aderente a FederPrima e Confindustria.

Farina, una grande tradizione italiana

In Italia operano circa 300 molini, che trasformano annualmente oltre 12 milioni di tonnellate di frumento tenero e duro, producendo quasi 8 milioni di tonnellate di sfarinati. Questi prodotti sono destinati alla produzione di pasta, pane, pizza, prodotti da forno e dolci. Il settore molitorio italiano è tra i principali in Europa sia per volume che per qualità della produzione. Negli ultimi 15 anni, le esportazioni di sfarinati sono aumentate di oltre il 300%, raggiungendo quasi mezzo milione di tonnellate, insieme alla crescita delle esportazioni di prodotti derivati.

Andrea Valente, presidente di Italmopa

«La qualità e la versatilità delle farine e semole italiane - evidenzia Andrea Valente, presidente Italmopa - sono anche, o forse soprattutto, frutto di una storia, quella dei nostri molini e dei nostri mugnai e mugnaie, che, nel corso degli ultimi decenni, ha sapientemente coniugato tradizione e innovazione il processo molitorio è rimasto nel tempo sostanzialmente inalterato ma l’evoluzione tecnologica degli impianti garantisce oggi sfarinati di assoluta garanzia sotto il profilo igienico-sanitario e con caratteristiche tecnologiche rispondenti perfettamente alle esigenze del mercato».

Quindi conclude: «Al fine di consentire ai consumatori di vivere il processo di trasformazione del grano in farina e semola e di apprezzare la maestria e la professionalità del Mugnaio moderno abbiamo ritenuto opportuno, come Italmopa, riproporre, con grande entusiasmo, la Giornata “Molini a Porte Aperte”, giunta alla sua quarta edizione, che si svolgerà il prossimo sabato 24 maggio, e che consentirà ancora una volta ai visitatori di scoprire una realtà spesso inattesa e per questo motivo ancora più affascinante».

Farina, le novità del settore

Come detto, la tradizione molitoria è ben radicata in Italia, ma non può prescindere dalla costante innovazione. Ecco alcune delle novità principali che i player del settore stanno mettendo in campo.

Agugiaro & Figna, focus sul panettone

Agugiaro & Figna ha partecipato al Sigep World 2025 con un’iniziativa dedicata alla pasticceria italiana: “Panettone Italiano: Metodi a Confronto”. Il progetto ha approfondito quattro metodologie di gestione del lievito madre - libero, liquido, legato e in acqua - attraverso un lavoro di ricerca sviluppato dal dipartimento Ricerca & Sviluppo dell’azienda, in collaborazione con dieci maestri lievitisti. L'obiettivo è stato analizzare come la combinazione tra ingredienti, tecnica e creatività possa influenzare la qualità del panettone. Durante l'evento, i visitatori hanno avuto l'opportunità di osservare diverse interpretazioni dei grandi lievitati. Tra queste, la versione al cioccolato proposta da Aniello Di Caprio e la variante salata di Andrea Strabba Tamagnini, pensata per contesti come l’aperitivo.

Agugiaro & Figna ha partecipato al Sigep World 2025 con un’iniziativa dedicata alla pasticceria e al panettone in particolare

L'attenzione, a Rimini, è stata rivolta anche all’innovazione, con la partecipazione di Antonio Bachour, noto per il suo approccio sperimentale alla pasticceria. Le sue demo hanno esplorato nuove combinazioni di sapori e presentazioni, offrendo spunti creativi ai professionisti del settore. Inoltre, sono stati organizzati momenti di degustazione, come le colazioni con prodotti lievitati abbinati alle tisane biologiche Wilden Herbals. Con questo progetto, Agugiaro & Figna ha confermato il proprio impegno nella ricerca e nella valorizzazione della pasticceria italiana, proponendo un percorso di approfondimento sui lievitati che unisce tradizione e innovazione.

Di Marco, arrivano le farine professionali

Di Marco, azienda fondata nel 1981, ha legato il suo nome all’invenzione della Pinsa, sviluppata nel 2001 grazie alla ricerca di Corrado Di Marco, e oggi distribuita in oltre 70 paesi, con una produzione che nel 2024 ha superato i 32 milioni di basi pronte e 10.000 tonnellate di miscela di farine. L’azienda ha anche avviato una petizione online per istituzionalizzare il "World Pinsa Day", una giornata internazionale per celebrare la Pinsa Romana come simbolo di creatività.

La gamma di farine Di Marco

Al Sigep, Di Marco ha presentato il nuovo brand Di Marco Professional, pensato per rispondere alle esigenze del settore della ristorazione. Il progetto si propone di unire tradizione e innovazione, con il lancio di un nuovo logo e una linea di farine dedicate. Il nuovo brand si concentra sulla qualità e versatilità delle sue soluzioni, destinate a ristoranti gourmet, pizzerie tradizionali e locali da asporto. Le farine Di Marco Professional si presentano con confezioni rinnovate e formati pensati per diverse necessità del mercato, mantenendo l’equilibrio tra tradizione artigianale e innovazione.

Grandi Molini Italiani, tra pizza e salute

Grandi Molini Italiani offre una vasta gamma di soluzioni per soddisfare le esigenze di privati e professionisti nel settore della panificazione e della pizza. Tra le sue referenze, spiccano la Selezione di Farine Per Pizza, sviluppata in collaborazione con esperti del settore, e la linea VitaMill®, dedicata a prodotti salutistici funzionali per un’alimentazione equilibrata. La Selezione di Farine Per Pizza è frutto di una collaborazione con Pizza News School, una scuola certificata in Italia e in Europa, e si è evoluta nel tempo grazie all’esperienza del maestro pizzaiolo Luigi Ricchezza. L’obiettivo della linea è fornire ai professionisti gli strumenti ideali per preparare diverse tipologie di pizza.

Tra le referenze di Grandi Molini Italiani spiccano la Selezione di Farine Per Pizza

Grandi Molini Italiani è specializzata nella produzione di farine di grano tenero e semole di grano duro, e offre anche preparati per pane e pizza, prodotti certificati senza glutine, lieviti e farine biologiche. Ogni prodotto è progettato per specifici utilizzi, ma tutte le linee condividono caratteristiche come la versatilità, la qualità dell’impasto e il processo di decorticazione a pietra, che preserva la parte buona del chicco di grano, rimuovendo le impurità. L’azienda non si limita alla produzione, ma promuove anche la formazione attraverso la sua scuola interna La Mia Accademia. Questo spazio offre corsi di formazione per professionisti e appassionati, con l’intento di supportare la crescita professionale e la diffusione della cultura dell’Arte Bianca.

Molino Cosma, l'evoluzione del cornicione

Molino Cosma ha presentato recentemente una gamma di farine e miscele pensate per rispondere alle esigenze del settore pizza. L'azienda, ormai consolidata come punto di riferimento per i professionisti della ristorazione, continua a impegnarsi in attività di ricerca e sviluppo, creando prodotti che uniscono tradizione e innovazione. Tra le novità presentate al Sigep, c'è la farina Plus Azzurra, studiata per impasti ad alta idratazione e lunghe lievitazioni. Questa farina è particolarmente indicata per ottenere pizze con un cornicione ben pronunciato, leggero e dal gusto delicato, rispondendo alle necessità di chi cerca qualità e precisione nelle proprie preparazioni.

Le farine Molino Cosma sono pensate per risponder a tutte le necessità in pizzeria e panificazione

Un’altra proposta rilevante è il Mix Vegetale Proteico, una miscela plant-based ad alto contenuto proteico, pensata per la realizzazione di padellini gourmet. Questa miscela risponde all’esigenza crescente di prodotti sostenibili, mantenendo al contempo un buon livello di performance e un gusto distintivo di vegetali proteici.Oltre alla produzione, Molino Cosma si dedica anche alla formazione. Attraverso la sua Accademy, organizza workshop per professionisti del settore, offrendo un’opportunità di aggiornamento e sperimentazione con le nuove farine.

Molino Dallagiovanna, Uniqua si rinnova per i 10 anni

Molino Dallagiovanna ha recentemente festeggiato il decimo anniversario della linea Uniqua, una gamma di farine multiuso sviluppata per coniugare gusto e benessere. Per l’occasione, è stata introdotta Uniqua Viola, una farina integrale di grano tenero con germe di grano, caratterizzata da un colore violaceo dovuto alla presenza di grani naturalmente pigmentati. Oltre all’aspetto estetico, questa farina offre un alto contenuto di fibre e antiossidanti.

La nuova farina Uniqua Viola di Molino Dallagiovanna

Uniqua Viola, ad esempio, è una farina di media forza, adatta alla preparazione di pane rustico, focacce, pizze a media lievitazione, frolle, cakes e croissant, donando un colore particolare e un gusto deciso. Questa novità si aggiunge alle sette varietà della linea Uniqua, che comprendono farine di Tipo 1, 2, integrale e Tritordeum, con differenti caratteristiche di forza e utilizzo. Le farine della linea Uniqua possono essere impiegate singolarmente o combinate, offrendo ai professionisti nuove possibilità di sperimentazione e rispondendo alla crescente attenzione del mercato verso prodotti di qualità e benessere.

Molino Grassi, ecco Teglia 60x40

Tra le novità principali di Molino Grassi c’è la miscela per pizza Teglia 60x40, formulata per ottenere impasti caratterizzati da leggerezza e croccantezza. Composta da farina di grano tenero, lievito madre con germe di grano, semola rimacinata di grano duro e farina di riso, è adatta a impasti diretti e indiretti con lunghe lievitazioni. Questa combinazione di ingredienti permette di ottenere una struttura con alveolatura pronunciata.

la miscela per pizza Teglia 60x40 di Molino Grassi

Molino Grassi ha inoltre confermato il proprio impegno nella fornitura di soluzioni per il settore con la Linea Pizza, una gamma di farine e miscele pensata per supportare le diverse esigenze dei professionisti. La linea si distingue per la qualità delle materie prime e la capacità di adattarsi a differenti tecniche di lavorazione. Oltre alle novità per la pizza, l’azienda ha introdotto un nuovo formato da 15 kg per la Farina Macinata a Pietra Tipo 1 Bio Forte, adatta alla preparazione di pane, pizza e focaccia. Inoltre, è stato aggiunto un estratto di malto alla gamma di prodotti, un coadiuvante naturale utile a migliorare la qualità dei lievitati.

Molino Paolo Mariani, sei nuove farine sul mercato

Molino Paolo Mariani, situato a Barbara (An), è un'azienda che integra agricoltura, macinazione e ricerca per offrire farine di alta qualità. La gestione diretta dei campi sperimentali consente di selezionare le migliori varietà di grano, garantendo prodotti adatti alle esigenze di panificatori, pizzaioli e pasticceri. Il laboratorio interno è un punto di incontro tra tradizione e innovazione, dove tecnici e professionisti del settore collaborano attraverso workshop e test di prodotto. Questo approccio consente di sviluppare farine adatte alle diverse applicazioni, ottimizzando resa e lavorabilità.

Le farine Volare e Volare Forte di Molino Paolo Mariani

Nel 2025, Molino Paolo Mariani punta sull'introduzione di sei nuove farine: una farina integrale di segale, due farine senza glutine per pane, pizza, pasta e dolci, e le farine Volare e Volare Forte, pensate per la pizza moderna, con caratteristiche che favoriscono croccantezza e tenuta. Infine, la farina Delta, una via di mezzo tra tipo 1 e tipo 2, offre un equilibrio tra struttura e aroma. L’azienda mantiene un forte legame con il territorio, puntando su ricerca e qualità per garantire farine che valorizzano ogni preparazione.

Molino Pasini, impianto rivoluzionato

Molino Pasini è un’azienda specializzata nella produzione di farine di alta qualità, con un’esperienza di quattro generazioni e oltre 100 anni di attività. Negli ultimi anni, ha rinnovato il proprio linguaggio di marca e il sito web, con un approccio orientato alla funzionalità e alla chiarezza, per valorizzare al meglio i propri prodotti e la ricerca che ne garantisce la qualità costante. L’azienda seleziona con attenzione materie prime pregiate, analizzate in un laboratorio interno, e utilizza un impianto molitorio avanzato per assicurare uniformità e sicurezza nel prodotto finale.

Le farine di Molino Pasini

Recentemente, Molino Pasini ha inaugurato un nuovo impianto progettato dalla Buhler e automatizzato da ASB, aumentando la capacità produttiva fino a 3.500 quintali al giorno. L’adozione di plansichter giganti SIRIUS assicura elevati standard igienici durante la setacciatura, mentre nuovi laminatoi migliorano la costanza della macinazione. Molino Pasini fornisce farine a panificatori, pasticceri, pizzaioli e produttori di pasta fresca, con la possibilità di personalizzare miscele su richiesta. Il nuovo magazzino automatizzato, con una capacità di 4.000 posti pallet, garantisce una gestione efficiente delle scorte e delle spedizioni, effettuate con mezzi propri per mantenere elevati standard di igiene e controllo della qualità.

Molino Pivetti, una nuova comunicazione

Molini Pivetti celebra nel 2025 150 anni dalla sua fondazione nel 1875 a Renazzo, in provincia di Ferrara. L’azienda, nata come molino a vapore per la macinazione del grano tenero, si è evoluta in una realtà industriale con tre stabilimenti produttivi, sei centri di stoccaggio e tre laboratori di ricerca, raggiungendo una capacità annua di 245.000 tonnellate di farina. Oggi Molini Pivetti opera sia sul mercato nazionale che internazionale, esportando in Europa, Americhe e Asia.

La linea di farine Professional Pizza di Molini Pivetti

L’azienda ha sviluppato diverse linee di farine per panificazione, pasticceria, pasta e pizzeria, con prodotti dedicati ai professionisti e alla grande distribuzione. Tra queste, la Linea Professional per la panificazione, la Linea Special per la pizza e la Linea Gran Riserva, che utilizza grano 100% emiliano certificato. Per celebrare l’anniversario, Molini Pivetti ha realizzato un nuovo logo e il progetto fotografico “Farina in Opera” con il fotografo Simone Bramante. Inoltre, ha rinnovato il proprio sito web, rendendolo più accessibile e ricco di contenuti su sostenibilità e innovazione.

Molino Spadoni, una soluzione per ogni esigenza

Molino Spadoni, attivo dal 1921, è specializzato nella produzione di farine e miscele per il settore professionale e domestico. Dagli anni ‘90 ha ampliato la propria offerta per rispondere alle esigenze di chef, pizzaioli, fornai e pasticceri, garantendo prodotti performanti e di qualità. L’azienda dispone di 15 stabilimenti produttivi e conta oltre 180 dipendenti, supportati da una rete commerciale e distributiva. Oltre alle 9 sedi produttive, gestisce un allevamento di Mora Romagnola presso la “Fattoria Palazzo di Zattaglia” a Brisighella (Ra) e cinque ristoranti “Casa Spadoni” in Emilia-Romagna. Molino Spadoni esporta in più di 40 paesi, tra cui Francia, Spagna, Regno Unito, Germania, Paesi Bassi, Australia, Giappone e Stati Uniti.

Chella llà!, la nuova farina di Molino Spadoni approvata dall'Associazione verace pizza napoletana

L’azienda ha investito nella ricerca e sviluppo per ampliare l’offerta oltre le farine tradizionali, includendo prodotti biologici, senza glutine e da forno surgelati. L’attenzione alla qualità e all’innovazione guida la creazione di soluzioni pensate per specifici utilizzi, con l’obiettivo di offrire affidabilità e sicurezza sia nel settore professionale che domestico. Attraverso una filiera controllata, Molino Spadoni continua a coniugare tradizione e innovazione, mantenendo alta la qualità dei propri prodotti.

Mulino Caputo, un Metodo vincente

Mulino Caputo, attivo dal 1924, è un punto di riferimento nella produzione di farine per professionisti e appassionati. Con impianti a Napoli, Campobasso e Bergamo, l’azienda mantiene una gestione familiare, valorizzando tradizione e innovazione. Ogni giorno vengono macinate circa 1000 tonnellate di grano, con un’offerta rivolta a panificatori, pizzaioli e pasticceri, ma anche a chi desidera sperimentare con formati da 1 a 25 kg. La presenza internazionale si estende in circa 80 Paesi. Eventi come il Trofeo Caputo e la Caputo Cup consolidano il legame con il mondo della pizza e della panificazione, coinvolgendo professionisti da tutto il mondo. Parallelamente, l’azienda investe nella ricerca agricola attraverso il progetto Grano Nostrum, nato per valorizzare la coltivazione di grano tenero nel Sud Italia.

La farina Aria di Mulino Caputo

La sostenibilità è un obiettivo centrale: il nuovo polo logistico di Ripalimosani sarà alimentato da energia rinnovabile per ottimizzare i consumi. La gamma di farine, che include circa 25 varietà, rispetta il Metodo Caputo, basato sulla macinazione lenta per preservare le qualità del grano. L’azienda continua a evolversi, mantenendo un forte legame con la tradizione e il settore della ristorazione.

AB Mauri, fantasia con Le Preferite

AB Mauri, parte di Associated British Foods plc, ha recentemente svelato una selezione di prodotti che combinano la tradizione gastronomica italiana con le esigenze moderne del settore della panificazione, pizzeria e pasticceria. L’azienda, al Sigep, ha proposto soluzioni pensate per garantire leggerezza, texture perfetta e praticità d'uso, rivolgendosi ai professionisti del settore. Uno dei protagonisti dell'evento è stato il prodotto Scrocchiarella®, un impasto realizzato con lievito madre che segue i metodi tradizionali della panificazione italiana. La Scrocchiarella® si distingue per la sua qualità e versatilità, rispondendo alle necessità di praticità richieste dal mercato attuale. Il prodotto ha suscitato l’interesse dei professionisti per la sua capacità di adattarsi a diverse interpretazioni, rendendolo adatto a molteplici abbinamenti.

La pizza Giardino d'Inverno di Roberto Proto del ristorante Il Saraceno di Cavernago (Bg)

Al Sigep, il format Le Preferite, che ha visto la partecipazione dello chef Roberto Proto, è stato arricchito dalla collaborazione di quattro esperti del settore: Giovanna Alberti, Saverio Morabito, Simona Russo e Xiaoteng Ding. Con il loro supporto, AB Mauri ha messo in luce le numerose possibilità offerte dalla Scrocchiarella® in termini di abbinamenti e preparazioni, dimostrando come il prodotto possa essere reinterpretato in vari contesti. L'iniziativa ha permesso di esprimere sia il rispetto per la tradizione gastronomica che l'approccio innovativo dell'azienda nel rispondere alle esigenze del mercato internazionale.

Pinsami, parola d'ordine semplificazione

Pinsami, azienda specializzata nella produzione di Pinsa italiana di alta qualità, ha presentato le sue soluzioni dedicate al canale Horeca al Sigep, sottolineando il suo impegno verso la ristorazione professionale. Un momento importante della presentazione è stata la nomina di Paolo D'Elicio come nuovo responsabile vendite Horeca e food service Italia, una figura che si inserisce nella strategia dell'azienda di rafforzare il dialogo con i professionisti del settore.

La Pinsa Margherita Premium Frozen di Pinsami

Inoltre, Pinsami ha introdotto la linea Pinsami Professional, una gamma di prodotti pensata per rispondere alle esigenze di praticità, qualità e gestione dei costi, elementi cruciali nel mercato della ristorazione. L'azienda ha posto una forte enfasi sull'innovazione e sulla ricerca, mirando a proporre soluzioni che semplifichino il lavoro degli operatori e rispondano a un mercato sempre più esigente e competitivo. Pinsami vuole ulteriormente consolidare il suo ruolo di partner strategico nel settore Horeca, presentando la Pinsa come una proposta sempre più rilevante nella ristorazione italiana. L'azienda si conferma quindi come un punto di riferimento per la fornitura di prodotti di qualità, in grado di soddisfare le necessità di un mercato in continua evoluzione.