Quando il servizio accelera e i menu delle Feste richiedono materie prime riconoscibili, tagli precisi e disponibilità costante, la scelta del fornitore diventa parte dell’organizzazione della cucina. Comavicola affianca il canale Horeca con una selezione di prodotti ittici surgelati pensata per rispondere alle esigenze di ristoranti, hotel e catering.

Un sashimi di Tonno Rosso Maguro Shinkai di Comavicola

La gamma riunisce specie, tagli e formati diversi, richiesti soprattutto in questo periodo festivo. La selezione affianca ai classici del mare proposte mirate, calibrate sul tipo di menu desiderato e sul servizio, per ristoranti, hotel e catering. Per comporre i menu non contano soltanto le specie, ma anche i formati pronti all’utilizzo. Sono richiesti tranci e fette, insieme a carpacci e tartare, adatti ad antipasti, portate principali e preparazioni a crudo.

Mazzancolle tropicali Santa Maria di Comavicola, utilizzate come ripieno di un raviolo cinese della chef Rosy Chin

Le porzioni calibrate facilitano il lavoro, aiutano a pianificare le quantità e rendono più gestibili menu articolati e numeri elevati di coperti. Aiutano inoltre a controllare le grammature e ridurre i tempi di preparazione.

I prodotti di punta Comavicola: Rubino di Sicilia e Maguro Shinkai

Tra le referenze di punta figurano il gambero rosso Rubino di Sicilia e il tonno rosso del Mediterraneo Maguro Shinkai, conservato a -60 °C. La gamma comprende le mazzancolle tropicali Santa Maria e il calamaro thailandese Teppitak Marine. Per il mondo professionale è disponibile Fish Atelier Premium Selection, con specialità come carpacci e tartare.

Il calamaro thailandese Teppitak Marine

Pesce surgelato, qualità e organizzazione in cucina