TAGLI PRONTI
Menu di Natale, il tonno a -60°C e i tagli pronti per gestire i picchi di lavoro
Per Natale Comavicola propone alla ristorazione una selezione di pesce surgelato: specie richieste, tagli pronti e referenze di punta per comporre menu e gestire il servizio, anche nei giorni di picco, con scorte mirate
Quando il servizio accelera e i menu delle Feste richiedono materie prime riconoscibili, tagli precisi e disponibilità costante, la scelta del fornitore diventa parte dell’organizzazione della cucina. Comavicola affianca il canale Horeca con una selezione di prodotti ittici surgelati pensata per rispondere alle esigenze di ristoranti, hotel e catering.
La gamma riunisce specie, tagli e formati diversi, richiesti soprattutto in questo periodo festivo. La selezione affianca ai classici del mare proposte mirate, calibrate sul tipo di menu desiderato e sul servizio, per ristoranti, hotel e catering. Per comporre i menu non contano soltanto le specie, ma anche i formati pronti all’utilizzo. Sono richiesti tranci e fette, insieme a carpacci e tartare, adatti ad antipasti, portate principali e preparazioni a crudo.
Le porzioni calibrate facilitano il lavoro, aiutano a pianificare le quantità e rendono più gestibili menu articolati e numeri elevati di coperti. Aiutano inoltre a controllare le grammature e ridurre i tempi di preparazione.
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I prodotti di punta Comavicola: Rubino di Sicilia e Maguro Shinkai
Tra le referenze di punta figurano il gambero rosso Rubino di Sicilia e il tonno rosso del Mediterraneo Maguro Shinkai, conservato a -60 °C. La gamma comprende le mazzancolle tropicali Santa Maria e il calamaro thailandese Teppitak Marine. Per il mondo professionale è disponibile Fish Atelier Premium Selection, con specialità come carpacci e tartare.
Pesce surgelato, qualità e organizzazione in cucina
Il pesce surgelato facilita la programmazione degli acquisti, la standardizzazione delle porzioni e la gestione di scorte e sprechi. La qualità dipende innanzitutto dalla selezione della materia prima, dai tempi e dalle modalità di lavorazione e dal rispetto della catena del freddo. Una filiera controllata e una corretta gestione in cucina consentono di preservare le caratteristiche del prodotto e di valorizzarne la resa nel piatto.