Sulla tavola dei ristoranti, il tartufo fresco è uno degli ingredienti più attesi. Ma per uno chef la vera domanda arriva prima del servizio: a chi affidarsi per avere un prodotto di qualità, con continuità, in ogni stagione? Giuliano Tartufi, azienda umbra leader internazionale nella selezione, trasformazione e commercializzazione del tartufo, risponde da oltre quarant’anni con un’offerta che va dal tartufo fresco alle specialità per ristorazione, grande distribuzione e private label. Fondata a Pietralunga (Pg) da Giuliano Martinelli, ha chiuso il 2025 con 26 milioni di euro di fatturato e una crescita del 20%, è presente in oltre 90 Paesi e realizza all’estero il 70% dei ricavi.

Giuliano Martinelli, fondatore di Giuliano Tartufi

Dal bosco alla cucina

Tutto comincia nel 1981, quando il giovane Martinelli, cercatore con il suo cane nei boschi dell’Alta Umbria, avvia il commercio del tartufo fresco. È ancora oggi il cuore dell’offerta per la ristorazione: l’azienda seleziona il fresco secondo il calendario della natura, dal Bianco Pregiato dell’autunno al Nero Pregiato dell’inverno, fino al Bianchetto di primavera e all’Estivo dell’estate. La materia prima arriva da una rete di oltre 100 tartufai, in prevalenza umbri e del Centro Italia, con cui l’azienda ha un rapporto diretto: più di 50 tonnellate di tartufo acquistate ogni anno.

Giuliano Martinelli alla ricerca di tartufi pregiati

Una filiera che garantisce continuità

Per chi mette il tartufo in carta, la continuità conta quanto la qualità. E in un’annata segnata dalla siccità, la disponibilità della materia prima è la vera sfida del settore. Per questo dal 2006 l’azienda coltiva tartufo su circa 18 ettari, con terreno, piante e spore umbre. Con la Regione Umbria ha inoltre siglato “Fidanzati per 10 anni”, un accordo con cui Giuliano Tartufi si impegna ad acquistare per dieci anni il raccolto dei tartufai con cui collabora: un riferimento stabile per i produttori e una garanzia di approvvigionamento per i clienti. Tutta la filiera è certificata IFS e BRC. «Il tartufo è verità, è il principio che guida ogni scelta» afferma Martinelli.

Tartufata Nera Food Service, a base di funghi coltivati, olio di semi di girasole e Tartufo Estivo, pronta all’uso

In cucina tutto l’anno

Quando la stagione del fresco si chiude, o quando il servizio chiede velocità, entrano in gioco le specialità. Dal 1991, con le prime conserve, Giuliano Tartufi trasforma il tartufo per portarlo in cucina oltre la stagione: oggi realizza circa 6 milioni di unità di prodotto conservati all’anno, con linee dedicate all’Horeca. Al centro della proposta per i professionisti c’è la Tartufata Nera Food Service, a base di funghi coltivati, olio di semi di girasole e Tartufo Estivo, pronta all’uso. Resiste alle alte temperature e non rilascia umidità in cottura: si usa per mantecare risotti, condire tagliolini e gnocchi, arricchire uova e scaloppine, creare salse per burger gourmet e farcire lievitati da forno.

La Spolverata di Tartufo, da aggiungere in pochi secondi sul piatto pronto come tocco finale

Il formato Doypack da 500 g e 1 kg, leggero e richiudibile, riduce gli sprechi, ottimizza lo stoccaggio e permette di dosare direttamente sul piatto nei momenti di massimo flusso; è disponibile anche in vasetto di vetro da 500 g e, per l’alto consumo, in latta da 1 kg. Completano la gamma la Spolverata di Tartufo, premiata nel 2019 come prodotto innovativo, da aggiungere in pochi secondi sul piatto pronto come tocco finale, e la Salsa con Tartufo Estivo 35%, ad alta concentrazione, per primi, carni e crostini. «Offro a chef e ristoratori un alleato affidabile per esprimere la propria creatività e ottimizzare i tempi di servizio», spiega ancora Martinelli.

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