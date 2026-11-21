Un tè affumicato, un'infusione a freddo nel gin e una componente aromatica che richiama le note torbate del whisky. All'LPV Bar del Londra Palace Venezia , il capo barman Marino Lucchetti propone una rilettura dello Smoking Martini che rinuncia alla consueta base di whisky torbato per lavorare direttamente sul gin. Il risultato è lo Smoking Tea Martini , un cocktail costruito attraverso l'estrazione degli aromi del tè in una base alcolica e completato con una nebulizzazione che ne accentua il profilo olfattivo.

La preparazione parte dall'LPV Gin, una miscela realizzata dal bar attraverso l'assemblaggio di sei gin. A questa base viene aggiunto il tè affumicato, lasciato in infusione a freddo nell'alcol per pochi minuti. «Abbiamo effettuato un'infusione a freddo, in alcol, con il tè: tre o quattro minuti di infusione, poi si lascia riposare e la preparazione è pronta», spiega Lucchetti durante il confronto con Albino Ferri. La scelta del tè permette di ottenere una componente affumicata che richiama le caratteristiche del whisky torbato, senza ricorrere a quest'ultimo come ingrediente principale. È proprio qui che si trova la particolarità della ricetta: l'aromaticità del tè viene trasferita direttamente nella base alcolica, mantenendo il gin al centro del cocktail.