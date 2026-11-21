TÈ ALTERNATIVO
Infusioni alternative, al Londra Palace di Venezia il tè affumicato incontra il gin
All'LPV Bar del Londra Palace Venezia, il capo barman Marino Lucchetti prepara lo Smoking Tea Martini: un cocktail a base di LPV Gin, aromatizzato con un'infusione a freddo di tè affumicato e una nota di whisky torbato
Un tè affumicato, un'infusione a freddo nel gin e una componente aromatica che richiama le note torbate del whisky. All'LPV Bar del Londra Palace Venezia, il capo barman Marino Lucchetti propone una rilettura dello Smoking Martini che rinuncia alla consueta base di whisky torbato per lavorare direttamente sul gin. Il risultato è lo Smoking Tea Martini, un cocktail costruito attraverso l'estrazione degli aromi del tè in una base alcolica e completato con una nebulizzazione che ne accentua il profilo olfattivo.
Un'infusione a freddo per portare il tè affumicato nel gin
La preparazione parte dall'LPV Gin, una miscela realizzata dal bar attraverso l'assemblaggio di sei gin. A questa base viene aggiunto il tè affumicato, lasciato in infusione a freddo nell'alcol per pochi minuti. «Abbiamo effettuato un'infusione a freddo, in alcol, con il tè: tre o quattro minuti di infusione, poi si lascia riposare e la preparazione è pronta», spiega Lucchetti durante il confronto con Albino Ferri. La scelta del tè permette di ottenere una componente affumicata che richiama le caratteristiche del whisky torbato, senza ricorrere a quest'ultimo come ingrediente principale. È proprio qui che si trova la particolarità della ricetta: l'aromaticità del tè viene trasferita direttamente nella base alcolica, mantenendo il gin al centro del cocktail.
Il profilo aromatico: il colore scuro e la nebulizzazione finale
L'infusione cambia anche l'aspetto del gin. Come osserva Lucchetti durante la preparazione, il colore diventa progressivamente più scuro con il passare del tempo, perché l'alcol estrae dal tè le sostanze aromatiche e la componente cromatica. La preparazione viene poi nebulizzata, così da accentuarne ulteriormente il profumo. Nell'infuso entra anche una piccola quantità di un whisky particolare, che contribuisce a definire il risultato. «Abbiamo poi ricavato degli oli essenziali – per così dire – ma si tratta pur sempre di un infuso di tè con una goccia di whisky particolare», precisa il capo barman.
Il procedimento mostra come l'infusione alcolica possa diventare uno strumento di lavoro per la mixology, permettendo di intervenire sul profilo aromatico di una base già strutturata senza modificarne necessariamente l'ingrediente principale. Nel caso dello Smoking Tea Martini, il tè affumicato porta nel gin una nota che richiama la torbatura, mentre la nebulizzazione completa il lavoro sulla componente olfattiva.
Per informazioni: www.ferridal1905.com