In un ristorante il formaggio può stare al centro del piatto oppure entrare in una preparazione insieme ad altri ingredienti. Negli ultimi anni Gran Moravia ha fatto entrambe le cose, in cucine e laboratori molto diversi. Al Sigep 2026 Gran Moravia ha accompagnato il confronto di Brazzale con chef, pizzaioli, panificatori e pasticceri. Nel padiglione pizza nello spazio Vanvitiello per Brazzale, di Ciccio Vitiello, si è lavorato per cinque giorni con i prodotti dell'azienda, Gran Moravia compreso. A inaugurare il percorso è stata una forma prodotta da Vitiello stesso nel 2023, durante un viaggio nella filiera Brazzale in Repubblica Ceca.

Una forma di Gran Moravia di Brazzale

Gran Moravia, un formaggio per chef, pizzaioli e pasticceri

Non è un caso isolato. Tra Brazzale e molti protagonisti dell’alta ristorazione, della pasticceria, della pizza e della panificazione esiste infatti una sintonia che precede la ricetta. Da una parte un’azienda che lavora sull’efficienza dei processi, sulla conoscenza della materia prima e sulla ricerca continua del risultato migliore; dall’altra professionisti che ogni giorno fanno lo stesso nelle proprie cucine e nei propri laboratori. In entrambi i casi tecnica e tecnologia hanno senso quando permettono alla materia prima di esprimersi al meglio, lasciando al tempo stesso libertà d’interpretazione.

L'estrema duttilità del Gran Moravia di Brazzale è apprezzata dagli chef

Diversi professionisti hanno chiesto di vedere dove nasce ciò che usano: le aziende agricole, il caseificio, la produzione del latte, il percorso del formaggio. Poi sono tornati nei loro locali con una conoscenza diversa di Gran Moravia. Quasi sempre, comunque, si comincia da un assaggio. La dolcezza di Gran Moravia, un carattere del latte che si sente con chiarezza e un profilo che si inserisce con armonia nelle preparazioni hanno fatto il resto: è un'identità sensoriale riconoscibile, che lascia al professionista la scelta di quanto farla emergere. Sono nate interpretazioni dentro ripieni di pasta fresca, pani arricchiti di formaggio, preparazioni ispirate al pão de queijo brasiliano; altrove Gran Moravia è rimasto vicino agli utilizzi più classici, grattugiato, in scaglie oppure lavorato direttamente dalla forma.

Gran Moravia, assieme al Burro di Latte Fratelli Brazzale, può dare quel tocco di gusto in più anche a piatti ricercati

La possibilità interessante sta proprio qui: possiede un’identità sensoriale riconoscibile ma lascia spazio al professionista per decidere quanto farla emergere. A Tuttofood 2026 il pastry chef Damiano Carrara lo ha messo in una girella, durante una dimostrazione dedicata alla gamma professionale Brazzale: un esempio di quanto siano mobili, oggi, i confini fra cucina, bakery e pasticceria.

Formati di Gran Moravia e servizio nella ristorazione

Per l'Horeca trovano particolare impiego l'ottavo di forma e il grattugiato, accanto alle altre declinazioni del prodotto. La varietà dei formati serve proprio a scegliere insieme al professionista il modo più funzionale di portare il formaggio in cucina, in base a volumi, lavorazioni e organizzazione del servizio. È anche uno dei vantaggi di un prodotto a marchio proprio come Gran Moravia, che può evolvere rapidamente intervenendo su formati, materiali e modalità d’uso secondo le esigenze dei diversi mercati.

Il Gran Moravia nei suoi diversi formati, a scaglie o grattugiato in buste da 1 kg o intero da 2 e 4 kg

Dalla stalla alla stagionatura: come nasce Gran Moravia

Prima che Gran Moravia arrivi in cucina ci sono le aziende agricole, l'alimentazione delle bovine, il latte. Poi il caseificio e infine la stagionatura, nel sito di stagionatura robotizzato Sant’Agata, a Cogollo del Cengio (VI), nel grande impianto Brazzale dedicato a Gran Moravia: un sito che può accogliere oltre 250 mila forme e usa robot per rivoltatura, spazzolatura e movimentazione. La tecnologia accompagna un processo naturale, con temperatura e umidità relativa controllate, ricambio continuo dell'aria e assi di legno, in una fase in cui il formaggio cambia profondamente.

Gran Moravia con stagionature differenti possono essere richieste dagli chef a seconda delle preparazioni che desiderano proporre

Ogni forma viene controllata a ogni rivoltatura e seguita lungo tutta la maturazione. Anche il tempo di stagionatura diventa uno strumento per chi cucina: il professionista può individuare e richiedere la maturazione più adatta alla propria preparazione. Un Gran Moravia più giovane e uno più evoluto esprimono caratteristiche diverse e consentono risultati differenti.

Brazzale Science Center, la ricerca su formaggio e packaging