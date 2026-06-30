Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 30 giugno 2026  | aggiornato alle 17:20 | 120078 articoli pubblicati

Rational
Unilever Food Solutions
Unilever Food Solutions

per l'Horeca

Hotel e ristoranti, con Expresss il caffè diventa un valore aggiunto per gli ospiti

Con Expresss, Essse Caffè propone un sistema di macchine e capsule studiato per ristoranti, hotel e strutture ricettive. Qualità costante, praticità e gestione ottimizzata per valorizzare il servizio del caffè

di Redazione Italia a Tavola
 
30 giugno 2026 | 15:04

Hotel e ristoranti, con Expresss il caffè diventa un valore aggiunto per gli ospiti

Con Expresss, Essse Caffè propone un sistema di macchine e capsule studiato per ristoranti, hotel e strutture ricettive. Qualità costante, praticità e gestione ottimizzata per valorizzare il servizio del caffè

di Redazione Italia a Tavola
30 giugno 2026 | 15:04
 

Indice

Nel mondo della ristorazione e dell’hospitality, il caffè non è un semplice fine pasto, ma un dettaglio che contribuisce in modo significativo all’esperienza complessiva dell’ospite. Per questo Essse Caffè ha sviluppato Expresss, il sistema composto da macchine e capsule pensato per rispondere alle esigenze di ristoranti, hotel e strutture ricettive.

Expresss, il sistema di Essse Caffè composto da macchine da caffè e capsule pensato per rispondere alle esigenze di ristoranti, hotel e strutture ricettive
Expresss, il sistema di Essse Caffè composto da macchine da caffè e capsule pensato per rispondere alle esigenze di ristoranti, hotel e strutture ricettive

Facile da utilizzare e da gestire, Expresss permette di ottenere una qualità costante in ogni erogazione, indipendentemente dal momento della giornata o dal volume di servizio. Un aspetto particolarmente importante per le attività che vogliono garantire ai propri clienti un caffè sempre all’altezza delle aspettative.

Expresss di Essse Caffè: qualità costante e gestione efficiente per l'ospitalità

Oltre alla qualità in tazza, il sistema offre vantaggi concreti nella gestione quotidiana: riduce gli sprechi, semplifica il lavoro del personale e consente di ottimizzare i costi operativi. Caratteristiche che lo rendono una soluzione interessante per un settore sempre più attento all’efficienza e alla flessibilità.

Il sistema Expresss semplifica il lavoro del personale e consente di ottimizzare i costi operativi
Il sistema Expresss semplifica il lavoro del personale e consente di ottimizzare i costi operativi

Tutta la linea Expresss è concepita per funzionare con capsule originali Essse Caffè, garantendo un risultato costante e di alto profilo. La proposta si completa con quattro miscele di caffè - Classico, Intenso, 100% Arabica, Decaffeinato - e due complementari - Ginseng e Orzo - per offrire una gamma completa e appagare ogni preferenza.

Essse.ID e capsule originali: il sistema che tutela la qualità del caffè

A completare il sistema, la tecnologia Essse.ID, studiata per garantire l’utilizzo esclusivo delle capsule originali Essse Caffè, assicurando così standard qualitativi costanti nel tempo.

Con Expresss, Essse Caffè propone quindi una soluzione che unisce praticità, qualità e affidabilità, aiutando gli operatori del settore a valorizzare uno dei momenti più apprezzati dai propri ospiti: quello del caffè.

Essse Caffè
Via Duilio Carpanelli 18/A, 40011 Anzola dell'Emilia (Bo)
Tel +39 051 6425711

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Essse Caffè Expresss caffè ristorazione hospitality hotel ristoranti capsule macchine Essse.ID
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Kamut
Molino Dallagiovanna
Elle & Vire
Brita
Kamut
Molino Dallagiovanna
Elle & Vire
Brita
Suicrà
Pecorino Romano Dop

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, Ristorazione Collettiva, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026