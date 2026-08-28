Nata oltre sessant’anni fa nelle Marche e cresciuta grazie all’unione di allevatori e cooperative agricole, TreValli Cooperlat è oggi tra i principali gruppi lattiero-caseari italiani, con un fatturato di 226 milioni di euro nel 2025. Con sede a Jesi, riunisce oggi nove cooperative agricole attive in sei regioni e un consorzio: un percorso di sviluppo costruito nel tempo, valorizzando la filiera, investendo in innovazione e interpretando l’evoluzione dei consumi, senza perdere di vista qualità, territorio e persone.

Il latte ad alta digeribilità senza lattosio di TreValli Cooperlat

TreValli Cooperlat tra latte e mondo vegetale

Oggi la forza di TreValli Cooperlat si esprime attraverso due anime complementari: da un lato, tutto il mondo del latte, cuore storico dell’azienda, con un assortimento che comprende latte fresco, ESL e UHT, panna, burro, besciamella, formaggi freschi e stagionati; dall’altro, il mondo vegetale rappresentato da Hoplà, marchio presente sul mercato dagli anni Settanta.

I prodotti a base vegetale della linea Hoplà

Questa doppia identità permette a TreValli Cooperlat di posizionarsi come una realtà inclusiva e dinamica, capace di intercettare esigenze e target differenti, accompagnando il consumatore in ogni momento della giornata. Questa attitudine si traduce in un’offerta trasversale che risponde sia alle necessità del consumo domestico sia a quelle del fuori casa.

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Prodotti senza lattosio e nuove esigenze dei consumatori

Sono innovazione, praticità e versatilità ad orientare lo sviluppo delle nuove referenze, con l’obiettivo di coniugare qualità certificata, semplicità d’utilizzo e valorizzazione della filiera agroalimentare italiana.

La linea di prodotti senza lattosio di TreValli Cooperlat

Tra le recenti tendenze più significative spicca senza dubbio la crescente richiesta di prodotti senza lattosio, a cui TreValli Cooperlat ha risposto sviluppando una linea ad alta digeribilità, che include latte, yogurt, mozzarella, panna cucina, panna spray e besciamella, pensata per chi desidera prodotti più facilmente assimilabili, senza rinunciare al sapore e alle proprietà nutrizionali del latte.

Hoplà e la crescita dell’offerta a base vegetale

Parallelamente, continua il rafforzamento dell’offerta a base vegetale Hoplà, che include anche prodotti 100% vegetali, destinati sia al mondo della pasticceria sia alle preparazioni salate.

Panna da montare Veg per l'Horeca della linea Hoplà