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Nata oltre sessant’anni fa nelle Marche e cresciuta grazie all’unione di allevatori e cooperative agricole, TreValli Cooperlat è oggi tra i principali gruppi lattiero-caseari italiani, con un fatturato di 226 milioni di euro nel 2025. Con sede a Jesi, riunisce oggi nove cooperative agricole attive in sei regioni e un consorzio: un percorso di sviluppo costruito nel tempo, valorizzando la filiera, investendo in innovazione e interpretando l’evoluzione dei consumi, senza perdere di vista qualità, territorio e persone.

Il latte ad alta digeribilità di TreValli Cooperlat
Il latte ad alta digeribilità senza lattosio di TreValli Cooperlat

TreValli Cooperlat tra latte e mondo vegetale

Oggi la forza di TreValli Cooperlat si esprime attraverso due anime complementari: da un lato, tutto il mondo del latte, cuore storico dell’azienda, con un assortimento che comprende latte fresco, ESL e UHT, panna, burro, besciamella, formaggi freschi e stagionati; dall’altro, il mondo vegetale rappresentato da Hoplà, marchio presente sul mercato dagli anni Settanta.

I prodotti a base vegetale della linea Hoplà
I prodotti a base vegetale della linea Hoplà

Questa doppia identità permette a TreValli Cooperlat di posizionarsi come una realtà inclusiva e dinamica, capace di intercettare esigenze e target differenti, accompagnando il consumatore in ogni momento della giornata. Questa attitudine si traduce in un’offerta trasversale che risponde sia alle necessità del consumo domestico sia a quelle del fuori casa.

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Prodotti senza lattosio e nuove esigenze dei consumatori

Sono innovazione, praticità e versatilità ad orientare lo sviluppo delle nuove referenze, con l’obiettivo di coniugare qualità certificata, semplicità d’utilizzo e valorizzazione della filiera agroalimentare italiana.

La linea di prodotti senza lattosio di TreValli Cooperlat
La linea di prodotti senza lattosio di TreValli Cooperlat

Tra le recenti tendenze più significative spicca senza dubbio la crescente richiesta di prodotti senza lattosio, a cui TreValli Cooperlat ha risposto sviluppando una linea ad alta digeribilità, che include latte, yogurt, mozzarella, panna cucina, panna spray e besciamella, pensata per chi desidera prodotti più facilmente assimilabili, senza rinunciare al sapore e alle proprietà nutrizionali del latte.

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Hoplà e la crescita dell’offerta a base vegetale

Parallelamente, continua il rafforzamento dell’offerta a base vegetale Hoplà, che include anche prodotti 100% vegetali, destinati sia al mondo della pasticceria sia alle preparazioni salate.

Panna da montare Veg per l'Horeca della linea Hoplà
Panna da montare Veg per l'Horeca della linea Hoplà

A guidare l’evoluzione dell’offerta è dunque anche un consumatore sempre più attento e consapevole, che ricerca un benessere quotidiano capace di andare d’accordo con gusto e genuinità.

Via Piandelmedico 74, 60035 Jesi (AN) Italia