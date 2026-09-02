“US-style, Tex-Mex e cucina asiatica sono veri classici e restano saldamente presenti nei menu. A questi si aggiunge ora la cucina levantina. Gli ospiti ne apprezzano le erbe fresche, le spezie e l’abbinamento tra dolce e salato. Molti piatti sono vegetariani o vegani e si adattano perfettamente alla crescente attenzione verso un’alimentazione sana.

È proprio qui che interveniamo, con prodotti come i nostri Tajine Bites o i colorati Funky Falafel. Versatili nell’utilizzo, come starter, in un wrap o in una bowl, portano con semplicità nell’offerta un autentico tocco di Levante. E poiché non ci limitiamo a osservare i trend, ma partiamo noi stessi alla loro scoperta, nascono continuamente nuove idee, come i nostri Mac’n Cheese Bites, ispirati a un trend tour a Chicago.”