Per dolci e prodotti lievitati, la qualità dell’impasto passa anche dalla scelta degli ingredienti che ne determinano struttura, morbidezza e stabilità. In questo ambito Tuorlo 33 di Eurovo è pensato per semplificare e rendere più performanti le preparazioni che richiedono contemporaneamente tuorlo e zucchero, offrendo un ingrediente versatile e facilmente dosabile con un veloce ribilanciamento della ricetta. Una soluzione adatta alla pasticceria professionale, dai grandi lievitati da ricorrenza come il panettone e il pandoro ai lievitati da colazione.

Tuorlo 33: tuorlo e zucchero in un unico prodotto

Tuorlo 33 è un prodotto strategico e a valore aggiunto, composto da tuorlo e 33% di zucchero perfettamente solubilizzato. Questa formulazione conferisce alle preparazioni viscosità, capacità umettante e stabilità, caratteristiche particolarmente interessanti quando si lavora con impasti ricchi e prodotti destinati a mantenere nel tempo una consistenza piacevole.

Tuorlo 33 di Eurovo nel brik da 1000 grammi

Tuorlo 33 si distingue per la versatilità. È ideale per lievitati da ricorrenza, colazione, creme, frolle e tante altre preparazioni in cui sono richiesti tuorlo e zucchero ben bilanciati

I Plus di Tuorlo 33

Lo zucchero è già perfettamente solubilizzato all’interno del prodotto: una caratteristica che contribuisce a migliorare la viscosità dell’impasto e a conferirgli un’elevata capacità umettante. Il preciso bilanciamento tra le due componenti, ottenuto attraverso un’accurata lavorazione tecnologica, crea una miscela performante nella quale lo zucchero solubilizzato aiuta a preservare l’integrità della ricetta.

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Anche la gestione del prodotto è pensata per le esigenze professionali. La shelf life di 180 giorni consente una pianificazione strategica delle scorte e della produzione durante tutto l’anno. Un brik contiene 670 g di tuorlo, equivalenti a circa 37 tuorli d’uovo, e 330 g di zucchero: un rapporto preciso che permette di lavorare con una miscela già bilanciata, senza dover gestire separatamente le due componenti.

Un solo prodotto, quattro applicazioni

Panettone

Il panettone tradizionale è uno dei grandi lievitati in cui la gestione degli ingredienti è fondamentale per ottenere un impasto ricco, strutturato e capace di sostenere una lunga lavorazione. Tuorlo 33 può essere utilizzato in più riprese unito ai restanti ingredienti previsti all’interno del lievitato che sia tradizionale o aromatizzato.

Per il panettone, Tuorlo 33 garantisce un impasto umido e viscoso

La formulazione con zucchero già solubilizzato contribuisce alla viscosità e alla capacità umettante dell’impasto, caratteristiche particolarmente adatte a un lievitato ricco come il panettone. L’inserimento progressivo del Tuorlo 33 permette inoltre di gestire correttamente la struttura dell’impasto durante la lavorazione, fino a ottenere un prodotto finale morbido e ben sviluppato.

Le Naturelle racconta l’uovo nella quotidianità Le Naturelle, brand del Gruppo Eurovo, ha lanciato una nuova campagna integrata ideata da Tend Global Communication, sviluppata attraverso una strategia omnichannel tra TV, Connected TV, radio e social. Il concept ha associato l’uovo alla figura della mamma, raccontando due presenze familiari capaci di accompagnare generazioni e momenti diversi. Lo spot ha mostrato diverse occasioni di consumo e valorizzato le referenze del brand, accompagnate dalla cover di “Viva la mamma” interpretata da Gaia Bennato. La campagna ha coinvolto Instagram, Facebook e TikTok, con contenuti video, storytelling, materiali generati con AI e il coinvolgimento di micro-influencer e brand advocate, con l’obiettivo di rafforzare brand awareness e consideration. Secondo Federico Lionello, direttore commerciale e marketing di Gruppo Eurovo, l’iniziativa ha puntato a sostenere la crescita del marchio e della categoria delle uova. Alla campagna si è affiancata Naturelle WIN, operazione a premi nella grande distribuzione con premi giornalieri e un viaggio finale alle Seychelles.

Le Naturelle racconta l’uovo nella quotidianità Le Naturelle, brand del Gruppo Eurovo, ha lanciato una nuova campagna integrata ideata da Tend Global Communication, sviluppata attraverso una strategia omnichannel tra TV, Connected TV, radio e social. Il concept ha associato l’uovo alla figura della mamma, raccontando due presenze familiari capaci di accompagnare generazioni e momenti diversi. Lo spot ha mostrato diverse occasioni di consumo e valorizzato le referenze del brand, accompagnate dalla cover di “Viva la mamma” interpretata da Gaia Bennato. La campagna ha coinvolto Instagram, Facebook e TikTok, con contenuti video, storytelling, materiali generati con AI e il coinvolgimento di micro-influencer e brand advocate, con l’obiettivo di rafforzare brand awareness e consideration. Secondo Federico Lionello, direttore commerciale e marketing di Gruppo Eurovo, l’iniziativa ha puntato a sostenere la crescita del marchio e della categoria delle uova. Alla campagna si è affiancata Naturelle WIN, operazione a premi nella grande distribuzione con premi giornalieri e un viaggio finale alle Seychelles.

Un'immagine della campagna Naturelle

Cornetto all’italiana

Il cornetto all’italiana è uno dei prodotti simbolo della colazione e si distingue dal croissant francese anche per la presenza dell’uovo nell’impasto. Si prepara partendo da una pasta lievitata arricchita con burro, latte, zucchero, miele e aromi, che viene poi laminata con il burro, formata e lasciata lievitare prima della cottura. In questa preparazione Tuorlo 33 contribuisce alla ricchezza dell’impasto e alla capacità di mantenere una struttura ben areata.

Tuorlo 33, ideale sia per l'impasto del cornetto all'italiana che per la crema pasticcera

Torta di rose

La torta di rose è un lievitato dolce dalla caratteristica forma ottenuta arrotolando la pasta e suddividendola in porzioni che, durante lievitazione e cottura, assumono l’aspetto di tante rose. L’impasto comprende lievito, zuccheri, miele, aromi, burro e uova; viene poi steso, farcito con una crema di burro, zucchero e vaniglia, arrotolato e tagliato. L’impiego di di Tuorlo 33 aiuta a ottenere un impasto ricco, morbido e umettato.

Tuorlo 33 rende l'impasto della torta di rose morbido e umettato

Panini semidolci

I panini semidolci sono piccoli prodotti da forno lievitati, adatti alla colazione ma anche a essere utilizzati come base per farciture dolci o salate. La preparazione è ricca di burro e panna e l'utilizzo di Tuorlo 33 contribuisce alla formazione di un impasto morbido e ben strutturato.

Con Tuorlo 33 l'impasto dei panini semidolci rimane morbido anche ore dopo la cottura