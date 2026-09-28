TUORLO 33
Grandi lievitati e pasticceria: tuorlo e zucchero già bilanciati danno più morbidezza e stabilità
Tuorlo 33 di Eurovo unisce tuorlo e zucchero solubilizzato in un ingrediente, pensato per impasti e preparazioni di pasticceria. La formulazione favorisce viscosità, capacità umettante e stabilità anche nella lavorazione. Dal panettone a cornetti, torta di rose e panini semidolci, il prodotto semplifica il dosaggio e aiuta a gestire struttura e morbidezza dei lievitati con costanza
Per dolci e prodotti lievitati, la qualità dell’impasto passa anche dalla scelta degli ingredienti che ne determinano struttura, morbidezza e stabilità. In questo ambito Tuorlo 33 di Eurovo è pensato per semplificare e rendere più performanti le preparazioni che richiedono contemporaneamente tuorlo e zucchero, offrendo un ingrediente versatile e facilmente dosabile con un veloce ribilanciamento della ricetta. Una soluzione adatta alla pasticceria professionale, dai grandi lievitati da ricorrenza come il panettone e il pandoro ai lievitati da colazione.
Tuorlo 33: tuorlo e zucchero in un unico prodotto
Tuorlo 33 è un prodotto strategico e a valore aggiunto, composto da tuorlo e 33% di zucchero perfettamente solubilizzato. Questa formulazione conferisce alle preparazioni viscosità, capacità umettante e stabilità, caratteristiche particolarmente interessanti quando si lavora con impasti ricchi e prodotti destinati a mantenere nel tempo una consistenza piacevole.
Tuorlo 33 si distingue per la versatilità. È ideale per lievitati da ricorrenza, colazione, creme, frolle e tante altre preparazioni in cui sono richiesti tuorlo e zucchero ben bilanciati
I Plus di Tuorlo 33
Lo zucchero è già perfettamente solubilizzato all’interno del prodotto: una caratteristica che contribuisce a migliorare la viscosità dell’impasto e a conferirgli un’elevata capacità umettante. Il preciso bilanciamento tra le due componenti, ottenuto attraverso un’accurata lavorazione tecnologica, crea una miscela performante nella quale lo zucchero solubilizzato aiuta a preservare l’integrità della ricetta.
Anche la gestione del prodotto è pensata per le esigenze professionali. La shelf life di 180 giorni consente una pianificazione strategica delle scorte e della produzione durante tutto l’anno. Un brik contiene 670 g di tuorlo, equivalenti a circa 37 tuorli d’uovo, e 330 g di zucchero: un rapporto preciso che permette di lavorare con una miscela già bilanciata, senza dover gestire separatamente le due componenti.
Un solo prodotto, quattro applicazioni
Panettone
Il panettone tradizionale è uno dei grandi lievitati in cui la gestione degli ingredienti è fondamentale per ottenere un impasto ricco, strutturato e capace di sostenere una lunga lavorazione. Tuorlo 33 può essere utilizzato in più riprese unito ai restanti ingredienti previsti all’interno del lievitato che sia tradizionale o aromatizzato.
La formulazione con zucchero già solubilizzato contribuisce alla viscosità e alla capacità umettante dell’impasto, caratteristiche particolarmente adatte a un lievitato ricco come il panettone. L’inserimento progressivo del Tuorlo 33 permette inoltre di gestire correttamente la struttura dell’impasto durante la lavorazione, fino a ottenere un prodotto finale morbido e ben sviluppato.
Le Naturelle racconta l’uovo nella quotidianità
Le Naturelle, brand del Gruppo Eurovo, ha lanciato una nuova campagna integrata ideata da Tend Global Communication, sviluppata attraverso una strategia omnichannel tra TV, Connected TV, radio e social. Il concept ha associato l’uovo alla figura della mamma, raccontando due presenze familiari capaci di accompagnare generazioni e momenti diversi. Lo spot ha mostrato diverse occasioni di consumo e valorizzato le referenze del brand, accompagnate dalla cover di “Viva la mamma” interpretata da Gaia Bennato. La campagna ha coinvolto Instagram, Facebook e TikTok, con contenuti video, storytelling, materiali generati con AI e il coinvolgimento di micro-influencer e brand advocate, con l’obiettivo di rafforzare brand awareness e consideration. Secondo Federico Lionello, direttore commerciale e marketing di Gruppo Eurovo, l’iniziativa ha puntato a sostenere la crescita del marchio e della categoria delle uova. Alla campagna si è affiancata Naturelle WIN, operazione a premi nella grande distribuzione con premi giornalieri e un viaggio finale alle Seychelles.
Cornetto all’italiana
Il cornetto all’italiana è uno dei prodotti simbolo della colazione e si distingue dal croissant francese anche per la presenza dell’uovo nell’impasto. Si prepara partendo da una pasta lievitata arricchita con burro, latte, zucchero, miele e aromi, che viene poi laminata con il burro, formata e lasciata lievitare prima della cottura. In questa preparazione Tuorlo 33 contribuisce alla ricchezza dell’impasto e alla capacità di mantenere una struttura ben areata.
Torta di rose
La torta di rose è un lievitato dolce dalla caratteristica forma ottenuta arrotolando la pasta e suddividendola in porzioni che, durante lievitazione e cottura, assumono l’aspetto di tante rose. L’impasto comprende lievito, zuccheri, miele, aromi, burro e uova; viene poi steso, farcito con una crema di burro, zucchero e vaniglia, arrotolato e tagliato. L’impiego di di Tuorlo 33 aiuta a ottenere un impasto ricco, morbido e umettato.
Panini semidolci
I panini semidolci sono piccoli prodotti da forno lievitati, adatti alla colazione ma anche a essere utilizzati come base per farciture dolci o salate. La preparazione è ricca di burro e panna e l'utilizzo di Tuorlo 33 contribuisce alla formazione di un impasto morbido e ben strutturato.
Questi aspetti sono particolarmente importanti per tutti i formati, e per preparazioni che prendono rapidamente morbidezza dopo la cottura. Tuorlo 33 offre al professionista un alleato versatile, strategico e sicuro per performance eccellenti.