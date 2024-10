Torna l'Italian Cocktail Championship: l'evento per i professionisti della mixology

Dal 21 al 23 ottobre 2024, il Loano 2 Village di Loano (Sv) si trasformerà in un palcoscenico prestigioso per la mixology italiana, ospitando l’Italian Cocktail Championship, l'appuntamento organizzato da Aibes (Associazione italiana barmen e sostenitori). Questo evento annuale riunisce i migliori bartender d’Italia in una competizione di tre giorni, dove talento, creatività e tecnica sono protagonisti assoluti.

I bicchieri ufficiali dell’Italian Cocktail Championship saranno forniti da RCR Cristalleria Italiana

Cosa è l'Italian Cocktail Championship di Aibes

Aibes, che dal 1949 rappresenta un punto di riferimento per i professionisti del settore, ha reso il Campionato italiano dei cocktail un'occasione imperdibile per tutti gli appassionati e gli operatori del mondo della miscelazione. La competizione non è solo una sfida tecnica, ma un'opportunità di networking e confronto per bartender, aziende e marchi, tutti accomunati dalla passione per l'arte del cocktail.

Durante i tre giorni di gare, i partecipanti si affronteranno in prove creative, volte a mostrare innovazione e maestria nella creazione di drink unici e accattivanti, che rappresentano il massimo della tendenza contemporanea nel mondo della mixology. La giuria, composta da esperti e professionisti del settore, valuterà attentamente ogni dettaglio, dalla composizione alla presentazione, per decretare i campioni che si aggiudicheranno i riconoscimenti più ambiti.

I bicchieri RCR protagonisti all’Italian Cocktail Championship

Protagonista nella realizzazione dei cocktail sarà la linea di bicchieri RCR Cristalleria Italiana, che rinnova il suo ruolo di official sponsor della competizione. Gli eleganti bicchieri RCR, realizzati in Luxion, il vetro sonoro brevettato dall'azienda, saranno utilizzati per tutte le creazioni in gara, garantendo non solo la massima resa estetica, ma anche una qualità superiore in termini di trasparenza, resistenza agli urti e brillantezza.

Il Luxion è apprezzato per la sua capacità di valorizzare le caratteristiche organolettiche dei drink, rendendolo il materiale perfetto per i bartender che mirano a offrire un'esperienza multisensoriale ai loro clienti. Inoltre, il premio speciale “Melodia RCR” sarà riservato alla squadra che meglio saprà interpretare l’arte della mixology utilizzando la linea Melodia di RCR, sottolineando ulteriormente la perfetta fusione tra design italiano e innovazione tecnica nel mondo della cristalleria.

«Questa collaborazione rappresenta un ulteriore segno della stretta sinergia tra RCR e Aibes, un’alleanza destinata a tracciare nuovi traguardi nel mondo della miscelazione - ha dichiarato Roberto Pierucci, amministratore delegato di RCR Cristalleria Italiana - Essere parte di un evento di così grande rilievo nel panorama nazionale della mixology è per noi un’opportunità unica per affermare ancora una volta il nostro impegno verso l’eccellenza e la qualità. Aibes rappresenta un punto di riferimento indiscusso per i bartender italiani, professionisti che incarnano la creatività e la passione per l’arte della miscelazione. Noi di RCR condividiamo questi stessi valori e siamo convinti che offrire loro strumenti di altissimo livello, come i nostri bicchieri in Luxion, possa fare la differenza nel loro lavoro quotidiano».