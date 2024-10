Al via Taormina WinExpo: un nuovo evento dedicato al vino e alla cucina siciliana

Si è tenuta sulla terrazza dell'Hotel Metropole la presentazione ufficiale della prima edizione di "Taormina WinExpo", un evento che dal 25 al 27 ottobre animerà il centro storico di Taormina con un ricco programma dedicato al vino siciliano, alla gastronomia d'eccellenza e alle tradizioni culinarie dell'isola.

La presentazione della prima edizione di Taormina WinExpo

Taormina WinExpo, un evento esclusivo

Organizzato da Sicily Event, con il patrocinio del Comune di Taormina, Taormina WinExpo si propone come un appuntamento di rilievo per appassionati, esperti e turisti, offrendo una varietà di iniziative che si svolgeranno nelle principali piazze della città. Piazza Duomo e Piazza IX Aprile saranno il fulcro della manifestazione, con degustazioni, masterclass, talk show e cene stellate, tutte volte a valorizzare il patrimonio enogastronomico della Sicilia e del Mediterraneo.

Pietro D'Agostino, Davide Merlino, Barbara Conti, Jonathan Sferra e Roberto Raciti

Durante la conferenza stampa di presentazione, Davide Merlino, amministratore di Sicily Event, ha sottolineato la sfida e l'entusiasmo nell'organizzare un evento di tale portata proprio a Taormina, una città da sempre meta di turismo internazionale. Lo chef stellato Pietro D'Agostino ha aggiunto che Taormina è la capitale del gusto, in grado di coniugare alla perfezione la qualità dei suoi prodotti con l'ospitalità e la bellezza del territorio. Presenti anche l'assessore al Turismo del Comune di Taormina, Jonathan Sferra, la food blogger Barbara Conti, il cui talk show aprirà la manifestazione il primo giorno, e il sommelier e docente Roberto Raciti, che ha curato la parte enologica della manifestazione e che curerà una masterclass.

Taormina WinExpo, degustazioni e cene stellate

Il cuore dell'evento saranno le degustazioni di vini siciliani e di altre eccellenze italiane e mediterranee, disponibili attraverso l'acquisto di ticket sia in prevendita sia sul posto. Nelle due piazze principali saranno allestiti banchi d'assaggio, dove i visitatori potranno scoprire vini di alta qualità in un'atmosfera suggestiva. Le masterclass, curate dal sommelier e docente Roberto Raciti, offriranno ai partecipanti approfondimenti sul mondo del vino, con la possibilità di accedere a sessioni in lingua inglese, pensate per i turisti internazionali. Inoltre, le cene stellate si terranno in alcuni dei ristoranti più prestigiosi di Taormina, dove i migliori chef dell'isola proporranno piatti unici, accompagnati da vini selezionati.

Taormina WinExpo: vino, cultura e tradizioni siciliane

Non solo vino, ma anche cultura. La food blogger Conti sarà protagonista del talk show che aprirà l'evento, approfondendo i legami tra la cucina siciliana e la letteratura, con un particolare omaggio a Andrea Camilleri e al celebre Commissario Montalbano. La prima giornata vedrà la preparazione degli arancini ispirati agli "Arancini di Montalbano" a cura della chef Salvina Scottino, mentre la scuola Logos Italia preparerà i cannoli siciliani nella seconda giornata, sempre in omaggio al famoso personaggio letterario.

Taormina si prepara ad accogliere la prima edizione di Taormina WinExpo

L'assessore Sferra, ha ribadito l'impegno dell'amministrazione nel sostenere eventi di tale prestigio, evidenziando il desiderio di promuovere Taormina WinExpo anche a livello internazionale, con una programmazione pluriennale. Il supporto del Comune, insieme alla partecipazione di numerosi partner e sponsor, garantisce il successo di un evento che vuole celebrare la Sicilia come meta enogastronomica d'eccellenza.

Taormina WinExpo, il programma

Venerdi 25 Ottobre

Ore 15:00 / 22:00: Apertura stand degustazione vini e food con la presenza dello chef Orazio Cordai, presso piazza Duomo e Piazza IX Aprile;

Ore 16:30/17:00 : Talk con la Food Blogger Barbara Conti: La Sicilia al centro di WinExpò, come capitale europea della gastronomia;

Ore: 18:00/19:00: Panel Wine & Mixology presso area Talk in Piazza IX aprile con il Sommelier e Giornalista Salvo Ognibene e il barman Mattia Cilia Bar Manager per il gruppo dello chef Ciccio Sultano;

Ore 19:00: Masterclass IL CARRICANTE NEI DIVERSI VERSANTI DELL'ETNA - Salvo Ognibene giornalista e sommelier - Presso Hotel Continental

Sabato 26 Ottobre

Ore 15:00 / 23:00: Apertura stand degustazione vini e food con la presenza maestro torronaio Davide Scancarello presso piazza Duomo e Piazza IX Aprile;

Ore 18:00/19:00: Panel Beer & Wine presso area Talk in Piazza IX aprile con il Maestro Assaggiatore Danilo Trapanotto direttore Onav Catania, Agata Matarazzo docente di Economia dell'Università degli Studi di Catania, Silvio Gulino mastro birraio referente istituto ITS Albatros Messina, Daniele Grasso mastro birraio del birrificio Bruno Ribadi.

Ore 19:00 Masterclass - LA SICILIA DEL VINO, VIGNETI ED ANNATE A CONFRONTO Maestro Assaggiatore Danilo Trapanotto - Presso Hotel Continental;

Ore 20:00: Chef & Wine - Cena gourmet a cura dello Chef Giacomo Caravello, presso hotel Palazzo Vecchio.

Domenica 27 Ottobre

Ore 15:00 / 22:00: Apertura stand degustazione vini e food con la presenza dello maestro rosticcere Rosario Umbriaco, presso piazza Duomo e Piazza IX Aprile;

Ore 17:00/18:00: Panel Star & Wine - Il vino nella cucina stellata presso area Talk in Piazza IX aprile con lo Chef Pietro D'Agostino, lo Chef Accursio Craparo e il Sommelier Roberto Raciti;

Ore 19:00 - Masterclass - ETNA: LE CONTRADE DI FIRRIATO sommelier Roberto Raciti - Presso Hotel Continental;

Ore 19:30 - Chef & Wine - Cena gourmet a cura dello Chef Giuseppe Geraci presso hotel Metropole.

Ore 20:00 - Chef & Wine - Cena gourmet a cura dello Chef Accursio Craparo presso ristorante Kistè.

Taormina WinExpo, le cantine presenti

Queste le Cantine che hanno già aderito all'evento: