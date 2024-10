Snow e Latin Week: sci, musica e ballo tra Sestriere e Bardonecchia

È uno degli eventi attesi dai giovani. Unisce neve, sci, snowboard e tanta musica: è la “Snow Week” che tutti gli anni al ponte dell’Immacolata riunisce ragazzi e ragazze provenienti da tutta Italia. Quest’anno l’appuntamento è fissato dal 5 all’8 dicembre sulle nevi di Sestriere (To), nel grande comprensorio della Vialattea, che inaugura la stagione proprio a partire da questo fine settimana lungo. Ecco i consigli di Scigratis.it.

La Snow Week a Sestriere

Saranno quattro giorni e tre notti di neve e musica, attività e festa. La formula è ormai collaudata: quest’anno si celebrano i vent’anni e sarà l’occasione per festeggiare ancora di più. Di giorno, sci o tavola ai piedi, si spazia tra i 400 chilometri di piste del comprensorio: da Sestriere a Sauze d’Oulx, e poi Sansicario, Cesana, Claviere, Oulx, Pragelato; volendo si oltrepassa il confine fino ad arrivare nella francese Montgenèvre (tutte località collegate sci ai piedi grazie agli impianti).

Snow Week, cosa fare dopo lo sci

Una volta finito di sciare si può scegliere tra tante attività sportive e non: a disposizione ci sono piscina, palestra, spa e centro benessere. Inoltre a Sestriere si organizzano stage di yoga, ciaspolate, gite in motoslitta, ice kart, sleddog e perfino esperienze in heliski. E poi, dopo la giornata sulle piste, comincia la festa: après ski, cene a tema, dj set, party e tanta musica.

Snow Week, si alloggia nel Villaggio Olimpico TH Sestriere

Si alloggia nel Villaggio Olimpico TH Sestriere, 4 stelle, interamente riservato all’evento e affacciato sulle piste. Il residence, per l’occasione, verrà diviso in tre aree: Party H24, Easy, Relax. Così tutti gli ospiti potranno vivere la loro vacanza come preferiscono, tra sport, relax e musica. Volendo si può scegliere anche l’opzione alloggio all’Uppala hotel (2 o 3 notti a scelta).

L’organizzazione di Snow Week ha previsto pacchetti a prezzi promozionali con diverse formule: “Base Pack”, “Skipass Pack” e “Full Pack” (a partire da 199 € se si prenota entro il 15 novembre). Gli ospiti potranno anche usufruire di convenzioni per skipass, noleggio e scuola sci e snowboard, discoteca, pranzi, cene e drink. Tutti i dettagli qui.

Latin Week sulla neve di Bardonecchia

Da Sestriere a Bardonecchia (To) al suono di un’altra musica: quella caraibica. Nello stesso periodo, precisamente dal 6 all’8 dicembre, nel vicino comprensorio piemontese, va in scena la “Latin Week”, il più grande evento italiano di balli caraibici sulla neve.

Latin Week a Bardonecchia

Soggiorno al Villaggio Olimpico

Anche qui, il campo base sarà il Villaggio Olimpico, pronto ad accogliere centinaia di persone appassionate di neve e ballo. Il Villaggio si trova a pochi passi dalle piste e offre tutto ciò che serve per sciare e divertirsi a ritmo di musica caraibica. Anche in questo caso il residence è suddiviso in tre zone: Relax, lontano dalla musica e con divieto assoluto di feste notturne; Party, la parte più vicina alla discoteca è dove si può fare festa sempre; e infine la zona Privé, con camere totalmente ristrutturate e comode per raggiungere tutte le attività.

Tanti eventi tra ballo e paty a tema

Oltre alle ore di lezione di ballo e latin fitness, in programma ci sono anche après-ski, piano bar, karaoke, social dance, show time e party a tema. I pacchetti all-inclusive in offerta partono da 259 €. Tutte le info qui.