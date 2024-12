Dimentica i mercatini: a Lagundo c'è la magica Foresta natalizia

Se pensi che il Natale sia solo un albero di Natale e qualche cenone in famiglia, preparati a essere sorpreso nella Foresta Natalizia di Birra Forst. A partire fino al 6 gennaio 2025, la sede di Birra Forst a Lagundo (Bz) si trasforma in un vero e proprio paese delle meraviglie natalizie, dove ogni angolo è un mix esplosivo di tradizione, magia e... un bel bicchiere di birra fresca. Mercatini, casette gastronomiche, caminetti scoppiettanti e un sacco di attrazioni: la Foresta Natalizia è il posto dove l'atmosfera del Natale si fa sentirere in ogni angolo, dai dolci profumi agli spettacoli divertenti. Che tu sia un amante della buona birra, un fan dei presepi, o un tipo da pista di pattinaggio, qui troverai tutto quello che serve per il tuo Natale.

Tanta magia nella Foresta Natalizia di Birra Forst

La Foresta Natalizia, "istituzione" in Alto Adige

Nel corso degli anni, la Foresta Natalizia è diventata una vera e propria istituzione nel panorama natalizio del Sud Tirolo, capace di attrarre visitatori da ogni dove con le sue mille luci scintillanti, i camini accesi e le tradizioni che riscaldano il cuore. Ogni angolo della foresta è pensato per far vivere una vera e propria favola natalizia. La storia si intreccia con la natura, creando un'atmosfera unica che solo qui si può respirare. Una delle immagini più suggestive è quella dei tre abeti della Foresta Natalizia, che accolgono i visitatori con le loro imponenti chiome verdi, illuminate da una miriade di luci. Il suono della Campana della pace Forst, posizionata all'ingresso, diffonde un messaggio universale di solidarietà e speranza, per ricordare che il Natale è un momento in cui unire i cuori e portare pace.

Tradizione e divertimento nella Foresta Natalizia

La Foresta Natalizia di Birra Forst non è solo un luogo dove respirare l'atmosfera magica del Natale, ma anche una vera e propria festa per tutti i sensi. La manifestazione offre una varietà di attrazioni che spaziano dalle casette gastronomiche ai mercatini natalizi, passando per una pista di pattinaggio su ghiaccio che regala ore di divertimento a chi vuole fare qualche passo sul ghiaccio. Non mancano bancarelle selezionate, dove è possibile acquistare prodotti agricoli e artigianali locali, perfetti per i regali di Natale o per un piccolo souvenir della visita.

Cosa si mangia nella Foresta Natalizia

Il cibo, ovviamente, è uno degli ingredienti principali di ogni festa, e la cucina sudtirolese della Foresta Natalizia non delude. Ogni angolo gastronomico racconta una storia fatta di piatti semplici e genuini, che esaltano i sapori locali. La storica Sala Sixtus e il rifugio rustico offrono un'atmosfera accogliente, dove è possibile gustare specialità tipiche dell'Alto Adige, mentre la casa dei dolci, accanto alla pista di pattinaggio, è il luogo ideale per chi non sa resistere alla dolcezza delle festività. Il Pavillon Forst, elegante e raffinato, invita tutti a gustare piatti tipici accompagnati da una fresca birra Forst, perfetta per brindare con gli amici e la famiglia.

Sapori locali nella Foresta Natalizia di Birra Forst

La birra protagonista della Foresta Natalizia

La Foresta Natalizia è anche un paradiso per i golosi e gli appassionati di birra. Le casette gastronomiche, con i loro profumi irresistibili, sono l'ideale per chi cerca un momento di piacere gastronomico, mentre al Forst Shop è possibile trovare idee regalo natalizie uniche, tra cui le birre speciali di Forst e prodotti artigianali locali. Qui, non mancano le specialità birrarie, che raccontano la passione di questa storica azienda, protagonista del Natale altoatesino.

La Foresta Natalizia, attività per tutti

Ma la Foresta Natalizia non è solo un luogo dove mangiare e fare acquisti. L'intrattenimento è uno degli ingredienti che rende questo evento ancora più speciale. Una programmazione ricca e variegata offre spettacoli per ogni gusto, dai Krampus che spaventano i più coraggiosi, a San Nicolò, il cui arrivo incanta i bambini con dolci e storie. Tra i protagonisti, ci sono anche Babbo Natale, che porta regali e sorrisi a chiunque, e Ruprecht, il suo fedele servo, ma anche la Befana, i Re Magi e l'affascinante Pantomima Jordi. Un mix perfetto di tradizione e divertimento, che farà felici grandi e piccini.

Ogni anno, la Foresta Natalizia propone qualcosa di nuovo, e quest'edizione non fa eccezione. Oltre agli eventi classici, quest'anno si celebra la 21ª edizione limitata della bottiglia da 2 litri di Birra di Natale Forst, un oggetto da collezione che celebra la magia di questo evento con il suo design raffinato e il messaggio natalizio dipinto a mano. Una vera e propria chicca per gli appassionati di birra e collezionisti.

Particolare della Foresta Natalizia di Birra Forst

Non solo magia, ma anche responsabilità sociale. La Foresta Natalizia di Birra Forst ha da sempre un occhio attento alla sostenibilità, proponendo eventi che rispettano l'ambiente e promuovono iniziative solidali con il territorio. Un modo per festeggiare il Natale con cuore e coscienza, facendo sì che anche i festeggiamenti più sontuosi possano rispettare il pianeta.

La pista di pattinaggio della Foresta Natalizia

E, ovviamente, come dimenticare la pista di pattinaggio? Situata nel cuore della foresta, è l'attrazione che riunisce tutti per un po' di divertimento sul ghiaccio, circondati dall'incantevole paesaggio natalizio e dai suoni festosi che riempiono l'aria.

La pista di pattinaggio della Foresta Natalizia di Birra Forst

La Foresta Natalizia di Birra Forst è il luogo ideale per vivere un Natale davvero magico, dove tradizione, gastronomia, birra, e intrattenimento si incontrano per creare un'esperienza indimenticabile. Non perdere l'occasione di visitarla, per regalarti un assaggio del Natale più autentico che ci sia!

Orari e dettagli della Foresta Natalizia

La Foresta Natalizia è aperta fino al 6 gennaio 2025, con orari pensati per permettere a tutti di vivere al meglio l'atmosfera natalizia. Fino al 23 dicembre, l'evento è aperto da mercoledì a domenica, dalle ore 10 alle 23. Dopo il 25 dicembre, la foresta sarà aperta tutti i giorni fino al 6 gennaio 2025, dalle 10 alle 23.