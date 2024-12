In Valle Aurina Klausberg Ice Games 2025: arte e ghiaccio a 2.500 metri

Immagina di trovarsi nel cuore delle Alpi, circondato da un paesaggio invernale mozzafiato, dove l'arte incontra la natura più selvaggia e pura. In questo angolo incantato dell'Alto Adige, nella pittoresca Valle Aurina, ogni anno accade qualcosa di straordinario: le montagne innevate diventano il palcoscenico di un evento unico che unisce creatività, tecnica e il fascino del ghiaccio. Parliamo dei Klausberg Ice Games, un concorso internazionale di scultura che, dal 12 al 17 gennaio 2025, trasformerà il comprensorio sciistico di Klausberg Skiworld Ahrntal in un vero e proprio museo a cielo aperto.

Una scultura di Ice Games2024 (Foto: TV Ahrntal)

Un'edizione speciale: "Gaming" in ghiaccio

La 15ª edizione dei Klausberg Ice Games promette di essere un'edizione davvero speciale, con un tema che farà sognare tutti gli appassionati di tecnologia e videogiochi: "Gaming". Sì, hai capito bene! Dallo scontro tra mondi digitali e giochi classici, gli artisti si sfideranno nell'interpretare le forme e le idee legate all'universo del gioco, sia esso elettronico o tradizionale, attraverso il ghiaccio. Questi blocchi di ghiaccio, che sembrano solidi e immutabili, si trasformeranno in capolavori tridimensionali, portando in vita scene di giochi leggendari, creature digitali e mondi fantastici, il tutto sotto la luce invernale delle vette alpine. Un'occasione unica per vedere come l'arte può fondersi con la cultura popolare e la tecnologia in un modo del tutto inedito.

L'arte del ghiaccio: unione perfetta di creatività e natura

Nel cuore della Valle Aurina, a 2.500 metri di altitudine, gli artisti provenienti da tutto il mondo si preparano a sfidarsi nella difficile arte della scultura del ghiaccio. E non è un'impresa da poco! Armati di piccozze, pale, e una creatività senza limiti, i partecipanti daranno vita a sculture di ghiaccio e neve dalle dimensioni imponenti: blocchi di ghiaccio di 3x3x3 metri saranno modellati con maestria, dando vita a opere d'arte temporanee che affascineranno i visitatori. L'aria fresca della montagna, il silenzio della neve e la bellezza dei paesaggi circostanti faranno da sfondo a queste creazioni che sembrano sfidare la gravità e il tempo.

In un mondo in cui tutto sembra frenetico e veloce, la scultura su ghiaccio ci ricorda che la bellezza richiede pazienza, tecnica e, soprattutto, un tocco di magia. Ogni scultore avrà a disposizione pochi giorni per plasmare il ghiaccio e farlo diventare una rappresentazione visiva del tema scelto. E se il ghiaccio scioglie, l'arte non perde la sua essenza: la bellezza di queste opere sta proprio nel loro essere effimere, destinate a scomparire al termine dell'evento. Un vero e proprio omaggio alla natura e al passare del tempo.

La location: Klausberg Skiworld Ahrntal

Il Klausberg Skiworld Ahrntal, situato a Cadipietra, è la cornice perfetta per un evento come i Klausberg Ice Games. In un contesto dove il paesaggio alpino regna sovrano, con le sue vette innevate e le ampie distese di piste da sci, l'arte del ghiaccio trova il suo habitat naturale. Immagina di passeggiare tra queste opere giganti mentre ti godi la vista di montagne che sembrano essere scolpite dalla stessa mano che darà vita alle sculture.

Questo comprensorio sciistico, famoso per le sue piste da sci e la sua atmosfera accogliente, si trasforma in un palcoscenico di arte viva durante i Klausberg Ice Games. Non è solo un evento per gli appassionati di scultura, ma anche un'opportunità unica per vivere un'esperienza in montagna che unisce sport, arte e natura in un mix perfetto. Durante l'evento, gli ospiti potranno ammirare le sculture in fase di realizzazione, approfittando di una vista spettacolare e di un'atmosfera unica, con il profumo della neve fresca nell'aria e il suono della piccozza che colpisce il ghiaccio a riempire il silenzio delle montagne.

Tra arte e ghiaccio in Alto Adige

Se sei un amante dell'arte, un appassionato di sport invernali o semplicemente un curioso esploratore della bellezza naturale, i Klausberg Ice Games sono un appuntamento che non puoi perderti. L'evento, infatti, offre una esperienza unica, perfetta per le famiglie, i gruppi di amici o chiunque voglia vivere qualcosa di speciale durante la stagione invernale. Potrai non solo assistere alla creazione di queste incredibili sculture, ma anche partecipare a varie attività legate alla montagna, come sci, snowboarding e trekking sulla neve.

La 15ª edizione dei Klausberg Ice Games sarà speciale, con il tema Gaming

Inoltre, il tema di quest'anno, Gaming, renderà i Klausberg Ice Games particolarmente affascinanti per chi ama il mondo dei videogiochi e della tecnologia. Le sculture potrebbero rappresentare personaggi iconici dei giochi, mondi virtuali e persino scene che uniscono il mondo digitale a quello analogico. È un'occasione rara per vedere come il mondo del gioco può essere tradotto in forme artistiche sorprendenti, con un materiale che di per sé sembra lontano anni luce dal mondo virtuale.

La cerimonia di premiazione di Klausberg Ice Games

Il 16 gennaio 2025 sarà il giorno culminante dei Klausberg Ice Games: la cerimonia di premiazione, prevista per il pomeriggio, vedrà gli scultori premiati per la loro creatività e abilità tecnica. Saranno assegnati sei premi ai migliori scultori, scelti da una giuria di esperti, che valuteranno le opere in base a criteri di innovazione, bellezza e fedeltà al tema del concorso. Questa è l'occasione in cui le opere d'arte saranno finalmente apprezzate in tutta la loro magnificenza, con il pubblico che avrà l'opportunità di scoprire quale scultura sarà stata giudicata la migliore.

Se sei fortunato, potresti avere l'opportunità di partecipare alla premiazione e vedere le opere che si sono guadagnate il titolo di migliori sculture di ghiaccio dell'anno. Sarà un momento emozionante, un tributo all'ingegno e alla passione degli artisti, che per giorni hanno lavorato senza sosta per regalare al pubblico una creazione unica e irripetibile.