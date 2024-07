Al ristorante Vivilo una cena per finanziare la ricerca oncologica

Quando la ristorazione sa andare oltre il palato. È il caso del ristorante Vivilo di Corte Franca (Bs) che il 25 luglio ospiterà la prima edizione di "Charity light dinner: una cena per la cura", l’evento benefico il cui intero ricavato andrà a favore della “Fondazione Alessandra Bono Onlus” per finanziare progetti di ricerca oncologica presso l'Humanitas. La Fondazione, che nasce per sostenere la ricerca scientifica in ambito oncologico con l’obiettivo cardine di sconfiggere definitivamente il tumore all’ovaio, finanzia da anni ricercatori e medici di importanti istituti ospedalieri.

Giovanni Cavalleri e Lorenzo Tagliabue

La serata sarà caratterizzata dalla presenza di isole gastronomiche che “popoleranno” l’ampio dehors del ristorante: un aperitivo itinerante, dove gli ospiti potranno gustare le specialità della cucina di Lorenzo Tagliabue in versione street food. Il tutto accompagnato dai vini della cantina Barboglio de Gaioncelli. Ad arricchire l’aperitivo ci sarà una postazione che servirà le migliori carni cucinate sul fuoco del barbecue e i dessert firmati dalla Pasticceria Roberto di Erbusco.

Una festa d'estate dal sapore solidale

«Abbiamo deciso di organizzare una grande festa d’estate - raccontano Giovanni Cavalleri e Lorenzo Tagliabue, fondatori e gestori del ristorante - mettendo a disposizione la nostra professionalità e quella del nostro team a titolo completamente gratuito per una buona causa. La scelta della “Fondazione Alessandra Bono Onlus”, è legata non solo alla reciproca stima e amicizia, ma anche alla serietà e impegno con cui questa fondazione opera da anni per la ricerca scientifica sul tumore all’ovaio».

