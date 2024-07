Circuito Ristogolf 2024 by Allianz: quarta tappa al Golf Club Monticello

Tutto pronto al Golf Club Monticello di Cassina Rizzardi (Co) per la quarta tappa del Circuito Ristogolf 2024 by Allianz. Il 24 luglio i giocatori si sfidano sul Percorso Blu, un parkland di grande attrattiva: un percorso tecnico.

Golf Club Monticello: uno scorcio del Percorso Blu

Tra una buca, un'attività e una buvette, i Ristogolfisti si rinfrescheranno grazie a un'ampia proposta beverage. Dalle bollicine d'autore di Ferrari Trento a una Tonica al Cedro oppure all'aperitivo Bitter Tass, il bitter del Lago Tassoni miscelato con la Cedrata Tassoni. Rete Valpantena propone numerose etichette delle cantine Bertani, La Collina dei Ciliegi, Costa Arènte, Ripa della Volta e gli sciroppi naturali, alla menta o alla lavanda di Acqua delle Stelle. Dallo Champagne TelmonT Réserve Brut all'acqua naturale e frizzante Valverde, sempre presente in tutte le postazioni.

Circuito Ristogolf 2024 by Allianz, alta gamma in scena

Finita la gara, la seconda parte dello spettacolo. Aprono un wine tasting al buio per Rete Valpantena e il cocktail show di Alberto Baù del Bulk Giancarlo Morelli. Ecco quindi in scena, sulla cucina supportata dai nuovi elettrodomestici Haier, gli ospiti dello showcooking: chef Valerio Braschi, Vibe Restaurant (Milano) e vincitore MasterChef 6 e Cristian Benvenuto, ristorante La Filanda (Macherio - MB) in rappresentanza dell'Associazione Euro-Toques Italia.

La cucina di livello è sempre presente nel Circuito Ristogolf 2024 by Allianz

Gran finale con il gourmet party a cura del ristorante Da Vittorio F.lli Cerea, tre stelle Michelin a Brusaporto (Bg), associato Euro-Toques.