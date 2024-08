Torna “Senigallia Città Gourmet”, una settimana dedicata al gusto

Dal 24 al 30 agosto, la città di Senigallia (An), nota per la sua splendida “spiaggia di velluto”, diventa il palcoscenico di un evento dedicato all’alta gastronomia: torna infatti "Senigallia Città Gourmet". Organizzata dal Comune di Senigallia in collaborazione con Tipicità, questa manifestazione, giunta alla sua quarta edizione, si svolgerà quest'anno all'interno della storica Fiera Campionaria, grazie al supporto di CNA Ancona.

Città Gourmet a Senigallia: una celebrazione del gusto e del buon vivere

Degustazioni, incontri ed eventi serali a "Senigallia Città Gourmet"

Dopo il grande successo della scorsa edizione, "Senigallia Città Gourmet" si amplia, offrendo un’intera settimana di degustazioni, incontri ed eventi serali con protagonisti di spicco della gastronomia locale e nazionale. Questo evento non è solo una celebrazione dei sapori, ma anche un riconoscimento al ruolo di Senigallia come capitale del gusto, città che vanta il primato di stelle Michelin per abitante in Italia, segno di una qualità diffusa che pervade ogni aspetto della vita cittadina.

Degustazioni e incontri a Senigallia: torna Città Gourmet

Il focus di questa edizione non sarà solo la cucina, ma un'esplorazione completa del "buon vivere" che caratterizza le città gourmet, realtà che non solo eccellono in ambito enogastronomico, ma che offrono anche una qualità della vita superiore. Un'iniziativa che si inserisce in una strategia più ampia avviata proprio a Senigallia lo scorso anno, con la creazione di una “rete delle città gourmet” italiane, un network che promuove uno stile di vita raffinato e attento alla cultura, al paesaggio, al benessere e al design, in linea con i nuovi modelli di urbanistica sostenibile.

"Senigallia Città Gourmet", gli appuntamenti della settimana

Di seguito, gli appuntamenti della rassegna "Senigallia Città Gourmet":