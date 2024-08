Alta Badia pensa all'autunno nel parco di Movimënt

L'Alta Badia si prepara ad accogliere l'autunno con una veste completamente nuova. Le montagne, che in estate offrono panorami verdi e rigogliosi, si trasformano in un caleidoscopio di colori, dal giallo oro all'arancio intenso, fino al rosso fuoco. Movimënt, il parco avventura in quota, invita tutti gli appassionati di natura e sport a vivere un'esperienza indimenticabile, approfittando dell'apertura degli impianti fino al 6 ottobre.

Movimënt, il parco avventura in quota in Alta Badia

Movimënt, un'oasi di pace tra le Dolomiti

Lontano dalla frenesia della vita quotidiana, Movimënt offre un rifugio ideale per chi desidera immergersi nella natura e ricaricare le energie. Con l'arrivo dell'autunno, l'atmosfera diventa ancora più suggestiva, grazie ai colori caldi della stagione e ai panorami mozzafiato sulle Dolomiti.

Attività per tutti i gusti a Movimënt

Le possibilità per trascorrere una giornata all'aria aperta sono infinite. Gli amanti del trekking possono esplorare i numerosi sentieri che si snodano tra i boschi e i prati, ammirando la bellezza del paesaggio circostante. Per i più sportivi, ci sono percorsi dedicati alla mountain bike, con la possibilità di affrontare discese adrenaliniche o pedalare in tutta tranquillità lungo sentieri panoramici.

E per chi desidera rilassarsi e godersi il panorama, le terrazze dei rifugi sono il luogo perfetto per gustare le specialità locali e ammirare il tramonto.

Eventi e iniziative a Movimënt

L'autunno a Movimënt è ricco di eventi e iniziative. Tra le più importanti: