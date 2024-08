Al Vittoriale Hedoné un viaggio notturno tra eros e poesia

Il palcoscenico incantato delle luci di Hedoné, per una stagione magica al Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera (Bs), la casa museo di Gabriele d'Annunzio. «Quest'anno raggiungeremo i 300mila visitatori italiani e (soprattutto) stranieri, battendo così tutti i record del passato». L'annuncio, sottovoce, da parte del presidente della Fondazione, Giordano Bruno Guerri. «Una stagione - ha ricordato ancora Guerri - che proseguirà con uno spettacolo teatrale dedicato Eleonora Duse in occasione del centenario della morte (si scrive Duse, ma si pronuncia Deus), e poi con il festival GardaLo!, lungo le sponde del più grande lago d'Italia».

Il Vittoriale si illumina con Hedoné

Hedoné: un viaggio notturno tra eros e poesia al Vittoriale

Intanto, nella Casa è da non perdere fino all'11 settembre, Hedoné un viaggio sotto le stelle tra eros, luci e poesia. Attraverso un suggestivo itinerario notturno , dalle 20 alle 22, i visitatori vengono avvolti ( e coinvolti) da installazioni, giochi di luce e proiezioni che danno vita alle parole e alle emozioni del Vate.

«Nei suoi scritti – infatti - ha esplorato l'amore in tutte le varie forme, rendendolo uno dei temi centrali della sue opere». Con video mapping e laser show si percorre tutto il grande parco del Vittoriale in sei tappe: dal Giardino delle Rose si scenderà al bellissimo Laghetto delle Danze, per risalire, con un po’ di fiatone alla Valletta dell'Acqua Savia, fino all' intrigante Nave Puglia; doveroso poi il passaggio al Mausoleo con l'impareggiabile vista- lago accarezzati una piacevole brezza serale ,per finire il viaggio nella Prioria, con i Sospiri nel Buio. Hedoné, un evento Open Air multisensoriale, che illumina uno dei luoghi più suggestivi al mondo valorizzando gli elementi naturali. Da non perdere!