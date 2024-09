La 18ª edizione di San Pellegrino Sapori Ticino 2024 presentata a Milano

In Canton Ticino, dal 29 settembre al 24 novembre, 11 chef stellati e 24 eventi in prestigiose location svizzere sono il biglietto da visita di “San Pellegrino Sapori Ticino 2024”, alla sua 18ª edizione. La conferenza stampa di presentazione si è svolta nel prestigioso hub gastronomico “Identità Golose” di Milano, vicinissimo a piazza della Scala.

La Germania protagonista a Sapori Ticino con 11 chef stellati tedeschi

«San Pellegrino Sapori Ticino è giunto alla maggiore età - ha sottolineato Dany Stauffacher, il patron della manifestazione - che è poi il momento in cui le sfide diventano cruciali: e difatti quando ho spiegato a collaboratori e sponsor che il tema del 2024 sarebbe stato “Germany: Food, wine, culture” mi sono trovato di fronte a facce sorprese: preoccupate, forse. E si capisce: la Germania non è l'Italia, con la sua biodiversità unica al mondo, e non è la Francia, con la sua cultura enogastronomica plurisecolare. Ma li ho convinti che anche quest'anno il nostro pubblico rimarrà piacevolmente sorpreso da un'offerta gastronomica non comune. Abbiamo creato una grande squadra capitanata da Thomas Bühner, una colonna portante della cultura gastronomica germanica, con 30 anni di esperienza ad alto livello».

Lo chef Thomas Bühner

«Lo chef Thomas qualche anno fa ha deciso di abbandonare le sue 3 stelle Michelin per iniziare nuove avventure, che lo hanno portato a girare il mondo alla ricerca di sapori inediti e ad aprire un suo nuovo ristorante a Taipei, senza mai dimenticare il suo territorio, dove sta già sviluppando nuovi progetti. Nella gastronomia tedesca si sente chiaramente l'influenza dell'Alsazia e della cucina francese, specie per i classici reinterpretati in chiave germanica, uniti a innovazioni culinarie dove creatività ed eccellenza si incontrano. Oltre al tema insolito, la novità di quest'anno è l'inizio di una nuova collaborazione con l'Ehl di Losanna, la migliore Hospitality business school al mondo, che forgia i futuri leader del comparto alberghiero e della ristorazione - ha rivelato Stauffacher. Un'eccellenza che ci vedrà come punto di riferimento in Canton Ticino e in Italia. Un'occasione di scambio importante per promuovere la cultura dell'ospitalità, fondamentale per il turismo e tutta l'economia».

Il programma di San Pellegrino Sapori Ticino 2024

Ed ora la parola ai maestri dei fornelli: tra pochi giorni toccherà a 11 chef tedeschi stellati Michelin mettere in vetrina il proprio estro culinario. Dopo 18 anni, siamo quasi abituati alle cene sontuose in alcune delle più belle e significative location del Ticino, tra ristoranti e hotel negli angoli più suggestivi del territorio, ospitati dai colleghi ticinesi che, come sempre, mettono a disposizione la loro passione, professionalità e savoir faire. Come ogni anno, il festival inizierà ufficialmente con il Grand Opening nell'Hotel Splendide Royal a Lugano dedicato agli chef di Swiss Deluxe Hotels, e si chiuderà con il consueto Final Party, sempre all'Hotel Splendide Royal di Lugano, animato da alcuni chef delle Grandes Tables Suisses del Ticino.

Non mancheranno poi le grandi serate “oltre Gottardo” dedicate al Ticino, nelle strutture storiche di alcuni membri del gruppo Swiss Deluxe Hotels: quest'anno, a Ginevra il 9 ottobre al Four Seasons Hotel des Bergues e il 20 novembre a Zurigo al Widder Hotel, dove i top chef ticinesi porteranno il loro estro culinario abbinato alle eccellenze enologiche del territorio ticinese. La magnifica Tenuta Castello di Morcote ospiterà questa volta un Dîner au Château in un'atmosfera unica. Torna anche la serata Lounge al Casinò di Lugano, un momento dedicato principalmente ai giovani con una proposta enogastronomica sempre di alto livello. Per sancire la collaborazione con EHL, la chef stellata Lucrèce Lacchio, del ristorante “Le Berceau des sens” all'interno del campus di Losanna, sarà la protagonista della “Ladies' night” del festival, insieme ad un gruppo di studenti: le nuove leve potranno così sperimentare cosa significhi l'organizzazione di un evento quanto agli aspetti pratici del servizio, della preparazione dei cibi e dell'arte di intrattenere. L'ultima novità della 18ª edizione di Spst è rappresentata dalle serate dedicate ai nuovi talenti del concorso S.Pellegrino Young Chef, che seleziona i migliori giovani chef sotto i 30 anni da tutto il mondo, e altrettanti chef ticinesi. Un approccio più giovane, aperto alle nuove generazioni e alla gastronomia del futuro.

Il programma completo di San Pellegrino Sapori Ticino è visibile a questo sito web!