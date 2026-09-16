Sigep World 2027 punta a raddoppiare i top buyer internazionali, passando dai 502 presenti nel 2026 a circa 1.000. La 48ª edizione della manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group (IEG) si terrà alla Fiera di Rimini dal 23 al 27 gennaio 2027, riunendo gelato, pasticceria, panificazione, pizza, cioccolato e caffè. I numeri di riferimento sono 1.300 brand, 138.000 metri quadrati espositivi, 30 padiglioni e operatori provenienti da 160 Paesi. Quasi un visitatore su quattro arrivava dall’estero, mentre gli espositori stranieri sono cresciuti del 33%. I 502 top buyer, provenienti da 74 Paesi grazie al supporto di Maeci e Agenzia Ice, hanno generato 5.851 business meeting. Per il 2027 l’offerta dedicata al mercato internazionale si amplia con il coinvolgimento di catene retail, travel catering e hotellerie di lusso, un nuovo Guest Country, l’International Pavilion, delegazioni estere e attività di business matchmaking.

Ilaria Cicero, Global Exhibition director della divisione Food & Beverage di IEG e ceo di IEG Asia (Singapore)

«Il raddoppio dei buyer internazionali è un obiettivo ambizioso che fotografa la trasformazione di Sigep World - dichiara Ilaria Cicero, Global Exhibition director della divisione Food & Beverage di IEG e ceo di IEG Asia (Singapore) - Oggi Sigep, grazie al prezioso supporto di Maeci e Agenzia ICE, è molto più di una manifestazione: è un network globale che dagli appuntamenti di Las Vegas, Shanghai e Singapore alle tappe di Sigep Meets the World, costruisce tutto l'anno relazioni tra imprese, mercati e culture. A gennaio porteremo a Rimini i decision maker del Foodservice mondiale, con un'offerta che abbraccia l'intera filiera, dalle materie prime alle tecnologie più avanzate».

Gelato italiano, consumi in crescita nell’estate 2026

Tra i comparti centrali di Sigep World resta il gelato, sostenuto da una stagione caratterizzata da consumi in aumento ma anche da maggiori costi operativi. Secondo Claudio Pica, segretario generale dell’AIG Associazione Italiana Gelatieri, che conta oltre 3.800 esercizi iscritti, l’aumento medio dei consumi di gelato a volume è stimabile nel 2% rispetto alla stagione turistica 2025.

Consumi in decisa crescita per il gelato italiano

«Possiamo suddividere l'Italia in tre zone: in quelle balneari la crescita è stata del 12% rispetto al 2025, mentre nelle residenziali siamo intorno all’8%. Per quanto riguarda le grandi città siamo intorno a un +1%. Per i consumi pomeridiani, segnati dal caldo torrido, la preferenza è andata a granite e sorbetti». Pica aggiunge: «Va però sottolineato come la redditività delle gelaterie sia calata del 6% per la ‘tassa del caldo’, che ha aumentato i costi di luce e raffrescamento; e il costo del personale qualificato».

Sigep diventa un network globale del Foodservice

La strategia internazionale di Sigep comprende appuntamenti in tre continenti e una community attiva durante tutto l’anno. Sigep Asia è tornata a Singapore con la Gelato World Cup - Asia Selection, mentre Sigep USA tornerà negli Stati Uniti dal 13 al 15 aprile 2027. Sigep China è previsto a Shanghai nel giugno 2027. La novità principale sarà il Vietnam Guest Country 2027, mercato considerato dinamico per il Foodservice. Il comparto fuori casa è atteso a 45,2 miliardi di dollari entro il 2031, rispetto ai 24,8 miliardi del 2025, con una crescita annua del 10%. Il Vietnam è inoltre il secondo produttore globale di caffè e il primo esportatore di Robusta, con export in crescita del 58,8%. In collaborazione con Agenzia ICE e ICHAM, Sigep World porterà a Rimini una delegazione governativa e buyer.

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Export del gelato italiano, il primo trimestre 2026 cresce del 19%

Il ruolo internazionale della manifestazione trova un ulteriore riscontro nei dati sull’export di gelato italiano. Secondo Ice-Eurostat, nel primo trimestre 2026 le esportazioni hanno raggiunto 121 milioni di euro, contro i 102 milioni dello stesso periodo del 2025, con una crescita del 19%. «È stato un altro anno eccellente per noi e il mercato del gelato in Australia ha raggiunto il suo apice di forza e competitività», ribadisce il fondatore Nick Palumbo.

Foodtech e attrezzature al centro di Sigep World 2027

Il Kitchen Equipment Hub presenta soluzioni per il Foodservice orientate a efficienza, sostenibilità e automazione, mentre il Digital District concentra l’attenzione su robotica, intelligenza artificiale e servizi digitali. Tra le novità del 2027 figura The Orbital Kitchen, concept realizzato in collaborazione con BEX, che esplora il rapporto tra space economy e industrie terrestri attraverso una cucina spaziale con AI integrata e soluzioni replicabili sulla Terra. Entrano inoltre nuovi ambiti dedicati ai sistemi di purificazione dell’acqua, ai macchinari per la pasta fresca e alle diverse tipologie di forni per pizza. Un Advisory Board con Efcem e Anima favorirà il confronto con le associazioni europee del settore.

A Sigep 2027 grande spazio sarà dedicato alle attrezzature professionali

Pasticceria, pizza, caffè e concorsi internazionali