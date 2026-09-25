Panettone, a Torino la sfida è in quattro categorie: dal classico al creativo

Tre giornate dedicate all’arte della lievitazione in pasticceria. Torna dal 27 al 29 novembre 2026 all'Hotel Principi di Piemonte di Torino “Una mole di panettoni”, quindicesima edizione. La kermesse sul mondo del panettone anche quest’anno si presenta con un ricco programma di appuntamenti, masterclass, cooking show e la premiazione dei migliori lievitati in quattro diverse categorie, secondo la selezionata giuria della manifestazione presieduta dal pasticcere Mauro Morandin.

A Torino torna una Mole di Panettoni, con 4 categorie in gara per i migliori grandi lievitati

“Una mole di panettoni”, tre giorni tra masterclass e cooking show

La Sala Palazzo Madama sarà il cuore degli appuntamenti dedicati al pubblico, con un calendario di masterclass nelle giornate di venerdì, sabato e domenica. Non mancheranno i cooking show, sempre alle ore 18.00: Venerdì 27 novembre - Anna Fantini | Bananna Kitchen Food creator e fondatrice di Bananna Kitchen, realtà torinese dedicata a cucina, gastronomia e formazione, Anna Fantini sarà protagonista del cooking show sul panettone gastronomico. Sabato 28 novembre - Claudia Frascini | Cookin’ Factory Professionista della formazione gastronomica presso Cookin’ Factory, Claudia Frascini proporrà un cooking show dedicato alla reinterpretazione del panettone in chiave salata con tramezzini creativi. Domenica 29 novembre - Evi Polliotto | Gerla 1927 Executive Pastry Chef di Gerla 1927, alla guida del team di pasticceri, Evi Polliotto presenterà un cooking show dedicato alla realizzazione del panettone decorato.

Il 29 novembre Evi Polliotto presenterà un cooking show dedicato alla realizzazione del panettone decorato

Quattro categorie in gara per il miglior panettone

Il concorso si svolgerà lunedì 23 novembre: la giuria assegnerà una targa ai tre vincitori delle quattro categorie del miglior panettone tradizionale di scuola milanese, di scuola piemontese, al cioccolato e creativo.

Pasticceri in gara a Torino per decretare miglior panettone tradizionale di scuola milanese, di scuola piemontese, al cioccolato e creativo.

«Il mondo della pasticceria sta vivendo una fase di grande fermento e il panettone ne è uno degli interpreti più interessanti, capace oggi di raccontare territori, tradizioni e nuove espressioni della creatività pasticcera- spiegano Laura Severi e Matilde Sclopis di Salerano, fondatrici di Dettagli Eventi. Con “Una mole di panettoni” vogliamo offrire al pubblico l’opportunità di attraversare l’Italia del panettone in un unico grande viaggio del gusto: incontrare i maestri pasticceri, conoscere le loro storie e le loro produzioni e scoprire, attraverso la degustazione, la straordinaria ricchezza del nostro patrimonio agroalimentare. Il panettone, negli ultimi anni, ha saputo andare oltre la dimensione della ricorrenza natalizia, diventando un autentico ambasciatore dei territori italiani».

Laura Severi e Matilde Sclopis di Salerano, fondatrici di Dettagli Eventi, che organizza la manifestazione

Sponsor, scuole e partner della manifestazione

La manifestazione è realizzata grazie al prezioso sostegno degli sponsor Brachetto d’Acqui, Ecopack, Caffè Pascucci, Banca d’Alba, Lauretana e Goeldlin. L’iniziativa si svolge in collaborazione con Ascom, con il patrocinio della Camera di Commercio di Torino e di Turismo Torino e Provincia, e vede la partecipazione degli allievi dell’Istituto Professionale Statale G. Colombatto, protagonisti di un importante percorso di formazione e condivisione.

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