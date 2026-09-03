A lezione di alta pasticceria con Sal De Riso: appuntamento a Milano

La pasticceria diventa un luogo d’incontro, dove osservare da vicino il lavoro di un maestro e comprendere il peso di ogni scelta, dalla materia prima al gesto tecnico. Nasce con questo spirito l’appuntamento organizzato da Molino Colombo insieme al maestro Salvatore De Riso, che condividerà con il pubblico metodi, tecniche e conoscenze maturati nel corso della sua carriera. L’iniziativa rientra in “Sal De Riso in Tour”, il programma di formazione e divulgazione dedicato all’arte dolciaria e alla panificazione. La tappa milanese si terrà sabato 26 settembre, dalle 9.30 alle 18.00, alla Fonderia Napoleonica Eugenia, offrendo agli appassionati un’esperienza diretta incentrata sul sapere artigianale e sul valore delle materie prime.

Il maestro pasticcere Sal De Riso

Dalle dimostrazioni alle degustazioni: il programma della giornata

A guidare la giornata sarà dunque il presidente di Ampi (Associazione maestri pasticceri italiani), che accompagnerà i partecipanti nella preparazione di alcuni dei dolci più rappresentativi della sua produzione. Dimostrazioni dal vivo, approfondimenti tecnici, racconti e degustazioni scandiranno così un programma che comprende la delizia al limone, il lievitato all’albicocca e cioccolato, proposto anche in versione monoporzione, la sbrisolona ricotta e pere, il Dolce d’Amalfi e il Bacio Caraibico in monoporzione.

Attraverso queste preparazioni sarà possibile seguire da vicino il metodo di lavoro del maestro e capire quale funzione svolga ogni elemento nella costruzione di un dolce. Durante la masterclass, particolare attenzione verrà riservata alla scelta e alla qualità delle materie prime, all’importanza della farina e al suo comportamento nelle diverse ricette, oltre alle tecniche e ai gesti che incidono sul risultato finale. La partecipazione, però, non si fermerà all’osservazione. Per ciascuna delle creazioni in programma, infatti, una persona scelta tra il pubblico potrà affiancare direttamente Sal De Riso durante la preparazione, entrando concretamente nel lavoro e confrontandosi con lui sui diversi passaggi.

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Le farine nate dalla collaborazione con Sal De Riso

I dolci saranno realizzati con due farine nate dalla collaborazione tra il pasticciere e Molino Colombo: la Sal De Riso tipo 0 per Panettone e Colomba e la tipo 1 per torte e biscotti. Entrambe appartengono alla linea Le Eccellenze dello storico molino di Paderno d’Adda (Lc) e sono state sviluppate per lavorazioni che richiedono equilibrio, friabilità e facilità di utilizzo, dai grandi lievitati alle crostate, fino a biscotti e pan di Spagna. «La pasticceria è fatta di passione, ricerca e attenzione ai dettagli. Condividere il mio sapere significa permettere a chi ama questo mondo di comprendere quanto ogni ingrediente, ogni gesto e ogni scelta siano fondamentali per raggiungere un risultato di eccellenza» ha detto De Riso.

I dolci saranno realizzati le farine nate dalla collaborazione tra Sal De Riso e Molino Colombo, come la “tipo 0”

Il suo approccio incontra il percorso portato avanti da Molino Colombo nella diffusione della cultura della farina e delle conoscenze tecniche legate alle materie prime. «Con questo appuntamento vogliamo creare un’occasione concreta di incontro e condivisione attorno alla pasticceria e al sapere artigianale. Accanto a Sal De Riso, il pubblico potrà entrare nel suo mondo, osservare da vicino il suo metodo e comprendere quanto tecnica, qualità delle materie prime e creatività siano elementi strettamente connessi» ha aggiunto Andrea Ottolina, ceo di Molino Colombo. Insomma, una giornata pensata per permettere agli appassionati di conoscere da vicino il lavoro di De Riso, seguendone le preparazioni e partecipando direttamente ad alcuni passaggi della masterclass.