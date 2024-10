Il Cafè Romano dell'Hotel d'Inghilterra riapre con un nuovo look e un nuovo chef

Riapre le sue porte l'Hotel d'Inghilterra Roma - Starhotels Collezione, inaugurando un nuovo capitolo per la sua esperienza ristorativa dopo un'importante ristrutturazione. Tra le principali novità, spicca la trasformazione del ristorante Cafè Romano, ora ampliato e collegato alla lobby (diventato un elegante salotto romano che accoglie ospiti e visitatori con una rinnovata offerta gastronomica), e l'arrivo del nuovo executive chef Andrea Sangiuliano, che porta una ventata di freschezza con una proposta gastronomica ispirata alla tradizione romana e ai classici italiani, fondata sulla stagionalità e sui prodotti locali, per offrire un'esperienza culinaria unica, attiva per tutta la giornata.

Andrea Sangiuliano, il nuovo executive chef del ristorante Cafè Romano

«È un privilegio per me entrare a far parte dell'Hotel d'Inghilterra in questo entusiasmante momento di rinascita. La mia visione per il Cafè Romano è quella di offrire un'esperienza culinaria che celebri le profonde radici della cucina romana e italiana, con un tocco di creatività ispirato alla tradizione internazionale dell'hotel» commenta l'executive chef Andrea Sangiuliano. Ogni piatto è progettato per raccontare una storia, creando un'autentica connessione con il territorio locale e offrendo ai nostri ospiti un'esperienza che li faccia sentire coccolati come a casa. Questo è solo l'inizio di un viaggio, siamo solo all'antipasto».

Cosa aspettarsi nel menu del rinnovato Cafè Romano

Al centro della nuova offerta del Cafè Romano, in perfetta linea con la visione gastronomica di Starhotels, c'è un profondo rispetto per le tradizioni culinarie locali. Lo chef e la sua brigata hanno selezionato con cura piccoli e medi produttori a “KM Lazio”, per garantire l'utilizzo di ingredienti che incarnano il ricco patrimonio ed i sapori di Roma e dintorni. Dai vivaci mercati locali alle vibranti aste del pesce di Anzio, lo chef non lascia nulla al caso nella ricerca degli ingredienti migliori.

Mazzancolle al vapore, insalata di fagiolini e pomodorini del Piennolo del Cafè Romano

In carta sarà quindi possibile gustare classici romani ed italiani, reinterpretati con un tocco moderno e creativo. Tra questi, il Fiore di zucca croccante con ripieno di "cacio e pepe", a sottolineare la semplicità e i sapori che definiscono per eccellenza la cucina della città; e lo Spaghettone con gambero Mantis, scorza di limone di Terracina e olio al peperoncino, che cattura delicatamente i sapori del mare. Da non lasciarsi scappare è il Maritozzo Roma-Palermo con gelato alla crema, granita al caffè e panna montata, un piatto che incarna la giocosa creatività dei dolci italiani, in una deliziosa fusione di tradizioni romane e siciliane.

I dolci di Edoardo Volpe al Cafè Romano

Ad arricchire ulteriormente l'esperienza gastronomica del Cafè Romano, si unisce il talentuoso pastry chef Edoardo Volpe. Forte di esperienze romane ed internazionali, tra cui la prestigiosa Cova Pasticceria Montenapoleone a Parigi, Volpe porta con sé un bagaglio di tecniche e sapori che spaziano dalla tradizione italiana alle più moderne tendenze dell'alta pasticceria. È stata proprio Parigi la città che ha segnato l'esperienza più formativa della sua carriera, specialmente nel campo dei lievitati e della cioccolateria, dove Volpe ha perfezionato le sue tecniche dell'arte dolciaria. All'Hotel d'Inghilterra, la sua creatività si esprime dalla colazione, con i suoi croissant, fino al dopocena, con dolci e dessert che reinterpretano l'italianità e la romanità in chiave contemporanea. Esattamente come nella cucina dello chef Sangiuliano, è alta l'attenzione alla qualità degli ingredienti e alla freschezza dei prodotti locali, in particolare quelli a chilometro zero provenienti dal Lazio.

I dolci del Cafè Romano saranno firmati dal pastry chef Edoardo Volpe

Anche il Cafè Romano Lounge Bar, luogo amato dagli appassionati di cocktail classici come il Martini, accoglie nuovamente gli ospiti con una rinnovata carta cocktail, che celebra l'arte della mixology. Dai classici senza tempo ai twist inaspettati con i migliori distillati e liquori italiani, il Cafè Romano Lounge Bar, capitanato dall'head barman Angelo Di Giorgi, rimane un luogo dalla suggestiva e sofisticata atmosfera per chi è alla ricerca di location d'eccezione.